25 апреля воскресенье
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 2/10
usd 75.09
eur 90.47
Тема дняИстория семьи, переехавшей из Австралии в Сибирь

Все новости

Все новости

Кто тут главный? Познакомьтесь с номинантами премии «Оскар» 2021 года

Может, в этом списке есть ваши фавориты

604
8Обсудить

Поделиться

До 93-й церемонии вручения премии «Оскар» остались считаные часы

До 93-й церемонии вручения премии «Оскар» остались считаные часы

Поделиться

Изначально церемонию вручения премии «Оскар» планировали провести 28 февраля, но коронавирус, ограничения — в результате ее перенесли на вечер 25 апреля. Если ориентироваться на российские часовые пояса, то посмотреть церемонию можно будет 26 апреля в 01:30 мск. Вы, конечно, вправе не спать всю ночь, чтобы узнать победителей, но мы будем вести прямую трансляцию — там вы, выспавшиеся, сможете всё прочитать и увидеть. А пока давайте узнаем, в чем особенность церемонии этого года и кто попал в номинации.

В каком формате пройдет церемония?

Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в привычном офлайн-формате. Кроме основных локаций (театра Dolby и железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station) организуют площадки в Париже и Лондоне — для гостей, которые не смогут приехать в США.

Кто ведущие?

Ведущие церемонии в этом году — Брэд Питт и Зендея (24-летняя актриса, известная российскому зрителю разве что по ролям в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома»). Статуэтки раздадут Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Харрисон Форд, Рене Зеллвегер.

За кого болеть?

Поскольку прошлый год для киноиндустрии оказался болезненным, на этот раз в числе номинантов оказалось много картин от стриминговых платформ: Netflix, Amazon и Disney собрали 62 номинации. А вот как выглядит список номинантов на главные премии.

Лучший фильм

«Отец».

«Иуда и черный мессия».

«Манк».

«Минари».

«Земля кочевников».

«Девушка, подающая надежды».

«Звук металла».

«Суд над чикагской семеркой».

Лучший актер

Риз Ахмед — «Звук металла».

Чедвик Боузман — «Ма Рейни: Мать блюза».

Энтони Хопкинс — «Отец».

Гари Олдман — «Манк».

Стивен Ян — «Минари».

Лучший иностранный фильм

«Еще по одной».

«Лучшая пора».

«Коллектив».

«Человек, который продал свою кожу».

«Куда ты идешь, Аида?»

Лучшая актриса

Виола Дэвис — «Ма Рейни: Мать блюза».

Андра Дэй — «Соединенные Штаты против Билли Холидей».

Ванесса Кирби — «Фрагменты женщины».

Фрэнсис МакДорманд — «Земля кочевников».

Кэри Маллиган — «Девушка, подающая надежды».

Лучший анимационный фильм

«Вперед».

«Путешествие на Луну».

«Душа».

«Легенда о волках».

«Барашек Шон: Фермагеддон».

Лучший режиссер

Томас Винтерберг — «Еще по одной».

Дэвид Финчер — «Манк».

Ли Айзек Чун — «Минари».

Хлоя Чжао — «Земля кочевников».

Эмиральд Феннел — «Девушка, подающая надежды».

Ну а пока вы дожидаетесь новой церемонии вручения премии «Оскар», проверьте, помните ли вы лауреатов прошлых лет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

«Оскар»кинопремия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...