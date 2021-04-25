Кто тут главный? Познакомьтесь с номинантами премии «Оскар» 2021 года

Изначально церемонию вручения премии «Оскар» планировали провести 28 февраля , но коронавирус, ограничения — в результате ее перенесли на вечер 25 апреля . Если ориентироваться на российские часовые пояса, то посмотреть церемонию можно будет 26 апреля в 01:30 мск. Вы, конечно, вправе не спать всю ночь, чтобы узнать победителей, но мы будем вести прямую трансляцию — там вы, выспавшиеся, сможете всё прочитать и увидеть. А пока давайте узнаем, в чем особенность церемонии этого года и кто попал в номинации.

