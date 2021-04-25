Кто тут главный? Познакомьтесь с номинантами премии «Оскар» 2021 года

Изначально церемонию вручения премии «Оскар» планировали провести
В каком формате пройдет церемония?
Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в привычном офлайн-формате. Кроме основных локаций (театра Dolby и железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station) организуют площадки в Париже и Лондоне — для гостей, которые не смогут приехать в США.
Кто ведущие?
Ведущие церемонии в этом году — Брэд Питт и Зендея (24-летняя актриса, известная российскому зрителю разве что по ролям в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома»). Статуэтки раздадут Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Харрисон Форд, Рене Зеллвегер.
За кого болеть?
Поскольку прошлый год для киноиндустрии оказался болезненным, на этот раз в числе номинантов оказалось много картин от стриминговых платформ: Netflix, Amazon и Disney собрали 62 номинации. А вот как выглядит список номинантов на главные премии.
Лучший фильм
«Отец».
«Иуда и черный мессия».
«Манк».
«Минари».
«Земля кочевников».
«Девушка, подающая надежды».
«Звук металла».
«Суд над чикагской семеркой».
Лучший актер
Риз Ахмед — «Звук металла».
Чедвик Боузман — «Ма Рейни: Мать блюза».
Энтони Хопкинс — «Отец».
Гари Олдман — «Манк».
Стивен Ян — «Минари».
Лучший иностранный фильм
«Еще по одной».
«Лучшая пора».
«Коллектив».
«Человек, который продал свою кожу».
«Куда ты идешь, Аида?»
Лучшая актриса
Виола Дэвис — «Ма Рейни: Мать блюза».
Андра Дэй — «Соединенные Штаты против Билли Холидей».
Ванесса Кирби — «Фрагменты женщины».
Фрэнсис МакДорманд — «Земля кочевников».
Кэри Маллиган — «Девушка, подающая надежды».
Лучший анимационный фильм
«Вперед».
«Путешествие на Луну».
«Душа».
«Легенда о волках».
«Барашек Шон: Фермагеддон».
Лучший режиссер
Томас Винтерберг — «Еще по одной».
Дэвид Финчер — «Манк».
Ли Айзек Чун — «Минари».
Хлоя Чжао — «Земля кочевников».
Эмиральд Феннел — «Девушка, подающая надежды».
Ну а пока вы дожидаетесь новой церемонии вручения премии «Оскар», проверьте, помните ли вы лауреатов прошлых лет.