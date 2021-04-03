Секреты от Светланы Пермяковой: как похудеть в очередной раз без диет, быстро состариться и остаться любимой

Актриса Светлана Пермякова уже около десяти лет живет в Москве и активно снимается в кино. Несмотря на успех, она не забывает о родной Перми и часто сюда приезжает. Наши коллеги из 59.RU поговорили с артисткой и узнали, над чем она сейчас работает, как воспитывает дочку Варюшу и почему в очередной раз собралась худеть.
До жизни в Москве Светлана играла в Лысьвенском театре и пермском ТЮЗе, стала известна благодаря творческому дуэту «Светка и Жанка» с Жанной Кадниковой в сборной команде Клуба веселых и находчивых «Парма». Благодаря успеху в КВН начала актерскую карьеру в Москве. Первые кинороли, принесшие актрисе славу, — старшего прапорщика Топаловой в сериале «Солдаты» (12+) и медсестры Любы в сериале «Интерны» (16+). Сейчас пермячка продолжает сниматься в кино, участвует в антрепризах, ведет телепрограммы и создает собственные проекты.
Так, сейчас Светлана работает над новым проектом «Худеем вместе со Светланой Пермяковой» (0+). Актриса отмечает: он связан с приобретением нового образа жизни, а слово «диета» она не любит, потому что оно ассоциируется с запретами. Стартует проект 12 апреля на сайте актрисы.
— Светлана, кажется, вы уже худели. Почему решили заняться этим вновь?
— Худышечкой я никогда не была. И после всех своих похудательных экспериментов и диет я вновь набирала килограммы, а потом опять худела. Так что опыт у меня есть. После самоизоляции у многих нарушился образ жизни. Мы сидели дома, позволяли себе много есть и мало двигались. Поэтому мы с Максимом Скрябиным (муж и директор актрисы. — Прим. ред.) и нашей компанией Everett Production решили заняться тем, что я умею хорошо делать на протяжении многих лет: худеть. Причем я решила помочь с этим и другим людям.
— Этот проект рассчитан только на женщин?
— Я бы хотела сделать его для женщин, близких к моему возрасту:
— Достаточно ли будет только правильно питаться или еще и на пробежки придется выходить?
— Это комплекс, в который войдут и физические нагрузки. Мы привлекли и нескольких медицинских специалистов: терапевта, эндокринолога, психолога, гинеколога и фитнес-тренера. Еще я позвала своего доктора Сергея Агапкина, с которым работала в телепрограмме «О самом главном» (0+). Он мастер по реабилитации и прекрасно знает, как справляться с трудностями.
— Но не все хотят в себе что-то менять. Как понять, что похудение необходимо?
— Человек настроен так, что ему всегда чего-то не хватает. Худые хотят поправиться, а полненькие — похудеть. Поэтому в своем курсе я хочу поделиться главным: себя нужно полюбить в любом виде. Если у вас по какой-то там формуле оказалось лишних пять-десять килограммов, но вам комфортно в таком теле, а рядом есть люди, которые любят именно таким, то, может, ничего и не надо менять. Вы — это вы, неповторимы и удивительны. Но если тот же лишний вес мешает вашему здоровью, то нужно задуматься и, возможно, что-то изменить.
— Поклонники следят за вашим инстаграмом, а там периодически появляется смешная баба Света с пучком седых волос. Вернее, вы в ее образе. Это грим?
— Это прекрасный фильтр на телефоне, который хорошо лег на мое лицо, так и появилась баба Света. Она хулиганит и даже может ругнуться. Но с учетом ее возрастных прекрасных качеств ей это позволено. Она является неким моим лицом правды и может сказать то, что сама Светлана Пермякова никогда бы и не сказала. А сказать ей есть что. И еще она несет народную мудрость, которая передается из поколения в поколение. У моей мамы было много таких сказочек-пересказочек, поговорок, которые хочется воплотить сейчас как раз в образе бабы Светы. Она и мудрые советы дает. Снимает меня Михалыч, пусть так и останется под этим именем. Баба Света придумывает монологи сама, она у нас большая умница.
— А еще вы публикуете фото замечательных и грациозных собак. Это ваши?
— В нашем доме много животных. У Максима живут две маленькие худенькие ливретки и один большой грейхаунд, но он добрейший. Зовут его Туман. Несмотря на размер, он считает себя маленьким щенком и хочет забраться к каждому на ручки. А у нас с Варюшей кошки, мы кошатницы. Причем коту Чудову уже 13 лет, он у нас уже дедушкой стал. В прошлом году у нас появилась Мурка — полностью деревенское создание, она даже кротов ловит. Жду лета, чтобы вывезти кошку на природу, это ее родная стихия. Еще у нас есть попугаи, улитки ахатины и рыбы. Так что полна горница зверей. Варя их всех очень любит, помогает за ними ухаживать, кормит, гладит и целует. Растет замечательный помощник нам с папой, я этому очень рада.
— Варя похожа на вас в детстве? Узнаете в ней себя?
— Это удивительное чудо, когда рождаются дети, ты начинаешь видеть, как они похожи на тебя в детстве. Да, в какие-то моменты я замечаю, что она — это я. Но я вижу в Варе и черты Максима. И, конечно, у нее есть свои собственные взгляды, мимика.
— А кем Варя хочет стать? Актрисой?
— Пока неизвестно, но навязывать свое мнение я не хочу и не буду. Сейчас вместе с папой мы просто предлагаем ей рассмотреть разные варианты. Но пока у нее есть желание стать полицейским, космонавтом, она хорошо рисует и стряпает, а вот актрисой категорически не хочет быть. Это меня не то что радует или наоборот, я воспринимаю всё это с юмором.
— Делитесь с дочкой тем, что было в вашем детстве?
— Варенька родилась у меня в возрасте 40 лет, поэтому я пытаюсь быть такой мудрой мамой. Это папа у нас молодой и импульсивный. Конечно, я стараюсь делиться с ней тем, что я читала и смотрела в детстве. Она очень любит «Капризку». Эта книга именно из моего пермского детства. Воробьёв написал прекрасное произведение, но в Москве его, к сожалению, не знают, и, где бы я ни была, всем советую читать«Капризку» и наших пермских авторов. Ну и мультик нашей пермский киностудии студии смотрели, а еще фильм про Ивана Семёнова (0+). Дочка быстро выучила все шуточки и прибауточки из него типа «Бе-е-ез сиропа». Помните? (в одном из сюжетов фильма Иван Семёнов всех передразнивал, в том числе мужчину, покупающего газировку. Покупатель заикался и сказал продавцу «Бе-е-ез сиропа», а Иван Семёнов тут же его передразнил. — Прим. ред.). Всё это в Варе мое пермское продолжение.
— Кстати, знаете, что в Перми планируют снимать фильм про Ивана Семёнова (0+)?
— Наконец вспомнили про эту книгу и фильм! Очень рада этому сообщению. И я была бы рада сняться в нем в любой роли: мамы, бабушки, учительницы и даже в образе Лени, которая не давала покоя Семенову (мы передали пожелание Светланы режиссеру фильма Антону Богданову. — Прим. ред.).
— Скучаете по родному городу, не снится?
— Конечно, снится! Ведь в нем прошли и детство, и юность, я уехала из него уже в сознательном возрасте, тогда мне было уже за 30 лет. Я помню запах Перми, даже «НефтеОргСинтеза», ведь я жила на Нагорном, недалеко от него. Помню Пермь-II, время, когда работала проводником.
— Куда прежде всего идете в родном городе, когда приезжаете, с кем стараетесь встретиться?
— Мы с Варюшкой приезжаем в Пермь каждый год на недельку. Останавливаемся в центре, там живет моя подруга. Гуляем по улице Ленина, у драматического театра, фонтанов. А так как в Перми у меня живут двоюродные сестры, братья, тети, а еще друзья, одноклассники, однокурсницы, то стараюсь по возможности со всеми повстречаться. Но для таких встреч и недели бывает мало. Конечно, Москва стала моим вторым городом, тем более там родилась моя дочка. Но я по-прежнему сильно люблю свою родину и горжусь тем, что родом из Перми и фамилия у меня Пермякова. Такой она и останется.
Ранее мы писали, как Светлана Пермякова обыграла Анатолия Вассермана в интеллектуальном шоу, и публиковали материал, как выглядели Наташа Поли, Светлана Пермякова, Вован и другие пермские звезды, до того как стали знаменитыми.