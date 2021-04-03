Секреты от Светланы Пермяковой: как похудеть в очередной раз без диет, быстро состариться и остаться любимой

Так, сейчас Светлана работает над новым проектом «Худеем вместе со Светланой Пермяковой» (0+). Актриса отмечает: он связан с приобретением нового образа жизни, а слово «диета» она не любит, потому что оно ассоциируется с запретами. Стартует проект 12 апреля на сайте актрисы.



— Светлана, кажется, вы уже худели. Почему решили заняться этим вновь?



— Худышечкой я никогда не была. И после всех своих похудательных экспериментов и диет я вновь набирала килограммы, а потом опять худела. Так что опыт у меня есть. После самоизоляции у многих нарушился образ жизни. Мы сидели дома, позволяли себе много есть и мало двигались. Поэтому мы с Максимом Скрябиным (муж и директор актрисы. — Прим. ред.) и нашей компанией Everett Production решили заняться тем, что я умею хорошо делать на протяжении многих лет: худеть. Причем я решила помочь с этим и другим людям.

