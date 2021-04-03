Какие люди! Угадаете знаменитостей без бороды и усов?

Есть такие люди, у которых растительность на лице стала своеобразной визитной карточкой. Мы нашли десятку современных российских знаменитостей, которые славятся (а иногда даже гордятся) своими бородами и усами, и отправили своего дизайнера на экспресс-курсы парикмахерского мастерства, чтобы он им всё сбрил. И получили коллекцию свежих, помолодевших лиц. Правда, после этого никто из героев этого теста себя не узнал. А вы сможете?
Механика теста простая. Смотрите на фото, жмете на тот ответ, который вам кажется правильным, а потом тянете «шторку» влево, чтобы посмотреть «исходник». Впрочем, можете даже не отвечать на вопросы, а просто развлекаться, сравнивая лица «до» и «после».