«Директор спросил, когда последний раз делала шугаринг»: топ странных ситуаций на собеседованиях

— Самое странное собеседование было, когда начальник отдела, который меня интервьюировал, начал рассказывать отличную (как ему казалось) историю о том, как он выкинул сотрудника из окна второго этажа за то, что тот возмутился в духе «А что это вы на меня орете?». В общем, было довольно странно слушать на собеседовании на должность программиста историю о том, что на тебя могут наорать, да еще и из окна выкинуть, — рассказывает Дима Нестеров из Санкт-Петербурга.

По ту сторону собеседования



На нашу просьбу рассказать о самых странных собеседованиях откликнулись не только соискатели, но и руководители некоторых компаний. У них на потенциальных сотрудников тоже свое досье имеется.



— Лет 10 назад одна дама лет 25 приходила ко мне на собеседование и попросила, чтобы я к ней не приставал, — вспоминает Андрей Долгишин из Новосибирска. — Я спросил почему, а она ответила, что хранит девственность для мужа. Ну я, что вполне естественно, ее не взял. Так я ей даже намеков не делал. Это на 100% была ее инициатива.

— Помню, проводил собеседование, так один из претендентов очень напирал на то, что на предыдущем месте работы он замечательно организовал воровство техники, и рассказывал, как он будет с нами делиться знаниями, когда мы его возьмем, — припоминает петербуржец Вит Шацилло.

Смотрите, какие еще бывают заскоки у соискателей и зачем юристы приходят на собеседование с мамой.

А какие странности на собеседованиях замечали вы? Пишите в комментариях — возможно, из них мы соберем кандидатскую диссертацию.

