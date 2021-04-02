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«Директор спросил, когда последний раз делала шугаринг»: топ странных ситуаций на собеседованиях

Основано на реальных историях наших читателей

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Будьте готовы к самым неожиданным фантазиям работодателя

Будьте готовы к самым неожиданным фантазиям работодателя

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Мы спросили у читателей Сети городских порталов, в какие дурацкие ситуации они попадали на собеседованиях и какие странные вопросы им задавали, а в ответ получили шквал комментариев. Пришлось объединить «странности» в тематические блоки, потому что у работодателей, похоже, нет единой методички, по которым они набирают новых сотрудников. У каждого свои заскоки.

Здоровый образ жизни

Пока одни работодатели предлагают компенсацию за фитнес, другие, кажется, ищут себе не только сотрудника, но и собутыльника.

Иногда ваши знания и навыки не так важны, как компанейские качества

Иногда ваши знания и навыки не так важны, как компанейские качества

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— Пришел на завод по диплому, — рассказывает Андрей Шаманов из Санкт-Петербурга. — Поинтересовались, где работал, то да сё. Видят, мне не особо интересно. Спросили, как у меня с вредными привычками. Ответил, что не пью, не курю, занимаюсь спортом. Потом спросили, как отношусь к пьющим людям. Я ответил в шутку, что бью таких. Они переглянулись и сказали: «Не, эта работа не для тебя! У нас тут все нормальные ребята!»

Андрея Субботина из Волгограда при устройстве на керамический завод кадровик заподозрил в употреблении наркотиков — слишком расслабленно вел себя соискатель на собеседовании.

Никуда без эзотерики

Некоторые работодатели ищут себе не ответственных и толковых работников, а хозяйственных Водолеев, Козерогов и Весов «для гармонии». Кто-то определяет характер по почерку, а кто-то натурально гадает по дате рождения.

— Очень странно было, когда на собеседовании девушка начала гадать по моей дате рождения, — рассказывает Настасья Меркурьева из Нижнего Новгорода.

— Самое странное собеседование было на торгового представителя, — признается Степан Захаренко из Екатеринбурга. — Всё увешано безделушками из магазина этнических сувениров, за единственным столом в полутьме сидит грузная бабища с сигаретой в руках. Спрашивала, готов ли я посвящать себя всего работе, спросила, кто я по знаку зодиака. Когда ответил, что Рак, почему-то расстроилась.

Перед тем как пойти на собеседование, посоветуйтесь с астрологом

Перед тем как пойти на собеседование, посоветуйтесь с астрологом

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Анна Смычковская из Челябинска на собеседовании встретилась с «огромным дядей в малиновом пиджаке». Затягиваясь сигаретой, он попросил ее написать пару строк, долго разглядывал почерк и в итоге сказал: «Вы очень конфликтная. Очень». Хотя Анна признается, что всё совсем не так.

— Пришла устраиваться на работу секретарем, — рассказывает читательница под ником Miss Khabarova из Екатеринбурга. — Дали анкету, а там вопросы такого плана: Солнце или Луна, лев, скорпион или лиса. И таких там 40. Директор час молчал, периодически взвизгивал, читая мою анкету. Потом в кураже эмоций вскрикнул: «Такого просто не может быть! Вы — единственная кандидатка за всё время поиска сотрудника, у которой на 100% совпали ответы с моими, я поражен! Завтра с вами созвонимся и, если вы готовы начать, мы назначим день и будем вас ждать на рабочем месте». Бежала я оттуда, сверкая пятками.

Странные вопросы

Куда без странных вопросов на собеседовании? Не знаем, что хотят выяснить работодатели, но многих интересует, какого пола Чебурашка — мужского или женского. О таком вопросе рассказали сразу несколько наших читателей. Больше спрашивали разве что о том, готовы ли замужние женщины развестись ради работы. Но даже эти вопросы не оказались самыми странными.

— Как-то в очень приличном и крупном заведении на втором собеседовании меня спросили, кто был мужем Надежды Константиновны Крупской, сколько будет 99 плюс 99, и если бы я бы динозавром, то каким, — рассказывает омский рекрут Олег. — Когда я ответил на все вопросы (из динозавров назвал велоцираптора), то меня в этот же день вызвали к главному начальнику с сопровождающей формулировкой: «Он знает динозавра, которого не знаю я».

На всякий случай заранее вспомните ваши главные достижения

На всякий случай заранее вспомните ваши главные достижения

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Елену Вариско из Екатеринбурга мучили вопросом, почему крышка от канализационного люка круглая. Правильный ответ девушка нашла только в четыре утра (всю ночь не спала — думала над решением), но было уже поздно. А Екатерина Печерина из Челябинска сбежала с собеседования спустя две минуты после вопроса «Если ты хочешь есть — ты поешь?».

— Меня однажды девочка-HR спросила, зачем я пошел в армию, — говорит Илья Паутов из Ярославля.

— Девочка-эйчар годков 20 от роду, с длиннющими когтями и ресницами, очень интересовалась причиной переезда из Ленинграда и почему именно в Санкт-Петербург. Пришлось ответить, что климат понравился, — рассказывает петербуржец под ником Эндер Райленэ.

— Всё фигня, меня будущий начальник спросил, чем Оман отличатся от Османской империи, — вспоминает читатель с ником Тень Отца из Санкт Петербурга. — На его явное удивление ответил. Историю люблю.

Время приключений

Одними только разговорами дело на собеседовании не ограничивается. Кого-то заставляют продать ручку, кого-то — освежитель воздуха (видимо, здесь зависит от того, куда устраиваешься). Но это еще можно как-то привязать к непосредственным обязанностям будущего работника. А что делать, когда потенциальное начальство хочет знать всё о твоих способностях и ведет себя, как жюри конкурса талантов? Например, просит спеть (как Дашу Храмцову из Челябинска, которая устраивалась в коммерческую компанию) или показать, как человек будет радоваться, когда выполнит план на 120% (так было с Натальей Арбузовой из Перми).

— Запомнилось, как один идиот после кучи и без того дурацких вопросов анкеты стал настаивать, чтобы я в анкете нарисовал несуществующее животное, — вспоминает читатель под ником Migel Kortes из Ростова-на-Дону. — Я культурно встал и ушел. Мне с психами не по пути!

Никогда не угадаешь, какие навыки тебе пригодятся

Никогда не угадаешь, какие навыки тебе пригодятся

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— В студенчестве надумала пойти мерчандайзером, — рассказывает Надежда Андреевна из Санкт-Петербурга. — Собеседовали молодая девушка и мужчина. Вопросы были какие-то глупые, а под занавес меня спросили про хобби. 20-летняя я честно всё перечислила и еще упомянула, что пишу. После этого от меня стали настойчиво требовать, чтобы я прочитала им какое-нибудь свое стихотворение, аргументируя это тем, что «на корпоративе пригодится».

Что-то не так с директором

Иногда и самим руководителям компаний не помешает подготовиться к собеседованию. Пусть и не продумать действительно важные вопросы, то хотя бы вести себя по-человечески. С неадекватными боссами столкнулись десятки читателей Сети городских порталов.

— Пришла как-то на собеседование в автосалон, — вспоминает Светлана Баздрина из Челябинска. — Очень директору мое резюме понравилось. Сижу, жду, когда пригласят. Выскакивает из кабинета директора девушка, вся в слезах. Начинаю ее успокаивать, спрашиваю, что случилось. Ответ убил. Директор спросил у нее, когда она последний раз делала шугаринг. Зачем это ему было знать, до сих пор не поняла.

Ну и заработайте денег для директора заранее

Ну и заработайте денег для директора заранее

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— Никогда не забуду собеседование в «М.Видео», — не забывает рассказать Мария Осташко из Новосибирска. — Пошла только потому, что было написано «без опыта работы». В итоге пришел их начальник безопасности и начал на меня гнать, что он не верит, что я на предыдущей работе не воровала деньги, и что он справки про всю мою родню наведет. Задавая мне вопросы, перебивал, не давал отвечать, орал на меня. Зачем надо было устраивать такой цирк, я до сих пор не понимаю.

Когда твоя работа — пить вино и заниматься сексом

Когда твоя работа — пить вино и заниматься сексом

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— Самое странное собеседование было, когда начальник отдела, который меня интервьюировал, начал рассказывать отличную (как ему казалось) историю о том, как он выкинул сотрудника из окна второго этажа за то, что тот возмутился в духе «А что это вы на меня орете?». В общем, было довольно странно слушать на собеседовании на должность программиста историю о том, что на тебя могут наорать, да еще и из окна выкинуть, — рассказывает Дима Нестеров из Санкт-Петербурга.

По ту сторону собеседования

На нашу просьбу рассказать о самых странных собеседованиях откликнулись не только соискатели, но и руководители некоторых компаний. У них на потенциальных сотрудников тоже свое досье имеется.

— Лет 10 назад одна дама лет 25 приходила ко мне на собеседование и попросила, чтобы я к ней не приставал, — вспоминает Андрей Долгишин из Новосибирска. — Я спросил почему, а она ответила, что хранит девственность для мужа. Ну я, что вполне естественно, ее не взял. Так я ей даже намеков не делал. Это на 100% была ее инициатива.

— Помню, проводил собеседование, так один из претендентов очень напирал на то, что на предыдущем месте работы он замечательно организовал воровство техники, и рассказывал, как он будет с нами делиться знаниями, когда мы его возьмем, — припоминает петербуржец Вит Шацилло.

Смотрите, какие еще бывают заскоки у соискателей и зачем юристы приходят на собеседование с мамой.

А какие странности на собеседованиях замечали вы? Пишите в комментариях — возможно, из них мы соберем кандидатскую диссертацию.

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директорработасобеседованиеHR
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