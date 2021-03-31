Слава Мэрлоу и Николай Басков перепели песни друг друга в музыкальном шоу на «Ютьюбе»

Во вторник, 30 марта, на YouTube-канале «Ламборджинсы» вышел новый выпуск музыкального шоу «
Суть шоу «Студия 69» заключается в том, что два разных исполнителя перепевают песни друг друга в совершенно новой аранжировке. В конце шоу простой зритель выбирает победителя, который лучше переделал и исполнил песню.
Николай Басков решил соединить сразу две песни Славы Мэрлоу — «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь». Его выступление рассмешило исполнителя из Новосибирска.
— Представление в Кремле, да, — пошутил Слава Мэрлоу, слушая комбинацию из своих песен в новой обработке. — Хорошо! По-моему, это не мои песни!
Выступление эстрадного певца произвело фурор на ведущего шоу и музыканта из Новосибирска.
Сам Слава Мэрлоу решил перепеть популярную песню Николая Баскова «Ты далеко». Его выступление оказалось порядком короче, чем у Николая Баскова.
— Вау! Всё? А чё так коротко? Прикольный хук и часть, где идет припев. А куплет как-то... Я вообще всю твою песню отпел от корки до корки! Я старался! Я ноты учил! — в шутку возмутился Басков.
Зрительница шоу, которая всё это время наблюдала за выступлениями обоих участников по видеосвязи, выбрала победителем Николая Баскова.
В четверг, 11 марта, на Первом канале в эфир вышел выпуск «Вечернего Урганта», где выступил музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу.