Слава Мэрлоу и Николай Басков перепели песни друг друга в музыкальном шоу на «Ютьюбе»

Во вторник, 30 марта, на YouTube-канале «Ламборджинсы» вышел новый выпуск музыкального шоу « Студия 69 ». В программе приняли участие музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу и эстрадный певец Николай Басков. Они исполнили песни друг друга на новый лад.

Суть шоу «Студия 69» заключается в том, что два разных исполнителя перепевают песни друг друга в совершенно новой аранжировке. В конце шоу простой зритель выбирает победителя, который лучше переделал и исполнил песню.