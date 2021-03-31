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Слава Мэрлоу и Николай Басков перепели песни друг друга в музыкальном шоу на «Ютьюбе»

Новосибирский музыкант выбрал хит «Ты далеко», а эстрадный певец — сразу две песни своего оппонента

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Николая Баскова расстроило, что выступление Славы Мэрлоу оказалось короче

Николая Баскова расстроило, что выступление Славы Мэрлоу оказалось короче

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Во вторник, 30 марта, на YouTube-канале «Ламборджинсы» вышел новый выпуск музыкального шоу «Студия 69». В программе приняли участие музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу и эстрадный певец Николай Басков. Они исполнили песни друг друга на новый лад.

Суть шоу «Студия 69» заключается в том, что два разных исполнителя перепевают песни друг друга в совершенно новой аранжировке. В конце шоу простой зритель выбирает победителя, который лучше переделал и исполнил песню.

Николай Басков решил соединить сразу две песни Славы Мэрлоу — «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь». Его выступление рассмешило исполнителя из Новосибирска.

— Представление в Кремле, да, — пошутил Слава Мэрлоу, слушая комбинацию из своих песен в новой обработке. — Хорошо! По-моему, это не мои песни!

Выступление эстрадного певца произвело фурор на ведущего шоу и музыканта из Новосибирска.

Сам Слава Мэрлоу решил перепеть популярную песню Николая Баскова «Ты далеко». Его выступление оказалось порядком короче, чем у Николая Баскова.

— Вау! Всё? А чё так коротко? Прикольный хук и часть, где идет припев. А куплет как-то... Я вообще всю твою песню отпел от корки до корки! Я старался! Я ноты учил! — в шутку возмутился Басков.

Зрительница шоу, которая всё это время наблюдала за выступлениями обоих участников по видеосвязи, выбрала победителем Николая Баскова.

В четверг, 11 марта, на Первом канале в эфир вышел выпуск «Вечернего Урганта», где выступил музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу.

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музыкаСлава Мэрлоу«Ютьюб»
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