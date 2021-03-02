«Сказала своему, чтобы купил кусок семги, а не это всё»: что не нужно дарить женщинам на 8 Марта

Каждый мужчина желает знать, что подарить женщине на 8 Марта и при этом не спрашивать совета у нее самой (это же должен быть сюрприз). А еще — выбрать тот подарок, который не выставит тебя проходимцем. Спокойно, мы уже всё узнали за вас. Хорошие новости: на цветах в этом году, похоже, можно сэкономить.
Мы спросили читательниц Сети городских порталов (а это, между прочим, вся Россия от Архангельска и
Казалось бы, цветы на 8 Марта — это традиция, нестареющая классика, верный ключ к сердцу каждой, да и просто идеальный подарок, если ты не хочешь заморачиваться или забыл купить нормальный презент. Но, мужчины, будьте осторожны: похоже, в ваших навыках флориста женщины разочаровались. Сложно сказать, когда это произошло, но они больше не любят букеты. Кто-то выступает за экологию (цветам на клумбе лучше), а кто-то против цветов в принципе. Их отправила в бан добрая половина наших читательниц.
Выглядит как противостояние пчел меду, но, судя по всему, цветы можно дарить, только если вы точно уверены, что ей они нравятся. Возможные варианты в виде букетов из сладостей и мягких игрушек (а то и искусственных цветов — кто знает, куда вас заведет кривая энтузиазма и креатива) сделают только хуже. Лучше уж подарить коробку конфет — к ним дамы более благосклонны.
А вот от идеи покупать в качестве подарка сувениры лучше отказаться сразу. Женщины еще называют их «пылесборниками» и «любой бесполезной хренотенью». И такие презенты бьют все рекорды по недовольству.
— Не понимаю и сама никогда не дарю близким сувениры. Это такая бесполезная вещь, — признается читательница из Перми под ником katya_caterok. — Если человек их любит, то да, но малознакомым не стоит такое дарить. Так же, как и наборы уходовых средств. Их можно дарить только в том случае, если человеку это точно подойдет. А если человека не знаете, то это очень глупо. Вообще, любые подарки нужно делать с умом, прежде всего опираясь на то, что и сколько вы знаете о человеке, и исходя из этих знаний выбирать подарок, который точно не выбесит, а порадует!
Казалось бы, такая простая и ясная мысль, но в ней собраны основные претензии большинства женщин. Разве что возможна поправка по поводу косметики: с ней вы рискуете ошибиться, даже если прожили с человеком несколько лет. Та же история с нижним бельем: не у каждого мужчины получается угадать с размером, а играть в бутике в «Крокодила», показывая руками формы и объемы, не сделает вам лица.
Кухонная утварь — тоже табу. Не напоминайте женщине лишний раз, что вы из тех, кто считает, что ее место на кухне.
Но, дорогие мужчины, не всё так однозначно! Нашлись среди наших читательниц девушки той еще закалки, которые рады и цветам, и бритвам. Главное для них — внимание и немного заботы. Возможно, ваша дама из этого числа.
Другой важный момент — женщина не должна раскусить, что вы передариваете чей-то подарок. Так что если уж и решили избавиться от чего-то ненужного, то хотя бы закамуфлируйте это. Еще лучше — прочитайте, как избавиться от подарков, которые вам не нужны.
Есть и такие, кто не прочь на 8 Марта просто вкусно поесть. Еда — это вообще универсальный и беспроигрышный вариант.
Если женщина открыто заявляет, что хочет на 8 Марта глиттер, тинт и патчи, а вы и знать не знаете, что это такое, пройдите тест на знание женского сленга, чтобы понимать ее с полуслова.