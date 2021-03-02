«Сказала своему, чтобы купил кусок семги, а не это всё»: что не нужно дарить женщинам на 8 Марта

Каждый мужчина желает знать, что подарить женщине на 8 Марта и при этом не спрашивать совета у нее самой (это же должен быть сюрприз). А еще — выбрать тот подарок, который не выставит тебя проходимцем. Спокойно, мы уже всё узнали за вас. Хорошие новости: на цветах в этом году, похоже, можно сэкономить.



Мы спросили читательниц Сети городских порталов (а это, между прочим, вся Россия от Архангельска и Ростова-на-Дону до Новосибирска и Красноярска), какие подарки для них — страшный сон. Пользуйтесь этим списком как инструкцией.

