Попрощайтесь с зимой: когда отмечать Масленицу в 2021 году

Первый день Масленой недели называется «Встреча». В этот день по традиции заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и пекли первый праздничный блин. На второй день — заигрыши — в деревнях устраивали смотрины (в Великий пост нельзя было играть свадьбы). Среда — время тех самых «тещиных блинов», когда мать жены пекла блины и угощала ими зятя. Четверг — разгул с играми, хороводами, песнями и взятием снежного городка. В пятницу — на вечерки — теща с подругами наносила ответный визит к своей дочери и ее мужу. Суббота — золовкины посиделки, когда молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок. Ну а воскресенье — проводы зимы, та самая Масленица, сожжение чучела и подготовка к Великому посту.

