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Попрощайтесь с зимой: когда отмечать Масленицу в 2021 году

Конкретной даты у праздника нет, поэтому придется немного посчитать

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Главное — не забудьте надеть маску, провожая зиму

Главное — не забудьте надеть маску, провожая зиму

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О том, что Масленая неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье, знают все. Но каждый год это разные даты, поэтому вспоминаем рецепты лучших блинов заранее и высчитываем, когда ждать праздника прихода весны в этом году.

У старинного русского народного праздника нет закрепленного числа в календаре — он напрямую зависит от Пасхи и традиционно отмечается целую неделю накануне Великого поста.

Чтобы узнать, когда будет Масленица, нужно от даты Пасхи (в 2021 году это будет 2 мая) вычесть 48 дней (в этот день начнется Великий пост). Именно неделя перед этой датой и является Масленой. В 2021 году она начнется 8 марта.

Первый день Масленой недели называется «Встреча». В этот день по традиции заканчивали подготовку развлечений, ходили по гостям и пекли первый праздничный блин. На второй день — заигрыши — в деревнях устраивали смотрины (в Великий пост нельзя было играть свадьбы). Среда — время тех самых «тещиных блинов», когда мать жены пекла блины и угощала ими зятя. Четверг — разгул с играми, хороводами, песнями и взятием снежного городка. В пятницу — на вечерки — теща с подругами наносила ответный визит к своей дочери и ее мужу. Суббота — золовкины посиделки, когда молодые невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, в первую очередь, золовок. Ну а воскресенье — проводы зимы, та самая Масленица, сожжение чучела и подготовка к Великому посту.

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Великий постМасленицапраздникирусские традициивесна
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