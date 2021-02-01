В Нью-Йорке напечатали книгу новосибирца о моральной бомбе — рассказываем, за что просят почти 1,5 тысячи рублей

В Нью-Йорке напечатали книгу новосибирца о моральной бомбе
В Нью-Йорке издали книгу новосибирского писателя Матвея Мазуренко «Пока летит "Апельсин"». За печатный экземпляр просят почти
— Одни из главных действующих героев — известный новосибирский депутат и две балерины. Это антиутопия, на мой взгляд. Классическая научная фантастика о будущем Земли, инопланетянах и морали, благодаря которой существует шанс спасти всех. Прибывшие на Землю для ее уничтожения инопланетяне, называющие себя аффалинами, меняют свои намерения, обнаружив на планете большое количество вырабатываемых человечеством нравственных ценностей, которые являются топливом для их цивилизации. Постройке завода по их переработке пытается помешать враждующая с ними другая могущественная цивилизация инопланетян, послав на Землю моральную бомбу. Похищенная пришельцами группа землян вынуждена спасать Землю от уничтожения, доказывая истинность своих моральных ценностей, — объяснил автор корреспонденту НГС свою идею.
В книге можно проследить отсыл к непростым отношениям между разными странами и Россией.
— По версии моей книги — весь XX век происходили трагедии, потому что моральные ценности были разрушены или искажены, — добавил Матвей Мазуренко. В бумажной книге 285 страниц.
В электронном виде книга стоит почти 8 долларов (примерно 600 рублей).
Liberty publishing house — американское издательство, основанное в 1984 году в Нью-Йорке. За это время издано более 600 наименований на русском, английском, грузинском, украинском языках и на иврите. Среди авторов — Василий Аксёнов, Евгений Аксёнов, Евгений Евтушенко, Эдвард Радзинский, Эдуард Тополь, Аркадий Ваксберг.
В прошлом феврале новосибирские филологи с «Открытой кафедры» выпустили книгу-перевёртыш со стихами о Сибири — в сборник вошли поэма «Сибирь» Марины Цветаевой и стихи Константина Бальмонта.