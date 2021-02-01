В Нью-Йорке напечатали книгу новосибирца о моральной бомбе — рассказываем, за что просят почти 1,5 тысячи рублей

В Нью-Йорке издали книгу новосибирского писателя Матвея Мазуренко «Пока летит "Апельсин"». За печатный экземпляр просят почти 19 долларов (примерно 1425 рублей по курсу ЦБ на 1 февраля ). Прообразом города, где происходит действие, стал Новосибирск.

— Одни из главных действующих героев — известный новосибирский депутат и две балерины. Это антиутопия, на мой взгляд. Классическая научная фантастика о будущем Земли, инопланетянах и морали, благодаря которой существует шанс спасти всех. Прибывшие на Землю для ее уничтожения инопланетяне, называющие себя аффалинами, меняют свои намерения, обнаружив на планете большое количество вырабатываемых человечеством нравственных ценностей, которые являются топливом для их цивилизации. Постройке завода по их переработке пытается помешать враждующая с ними другая могущественная цивилизация инопланетян, послав на Землю моральную бомбу. Похищенная пришельцами группа землян вынуждена спасать Землю от уничтожения, доказывая истинность своих моральных ценностей, — объяснил автор корреспонденту НГС свою идею.