Ванга против Нострадамуса: что предсказали известные пророки на 2021 год

Что предсказал на 2021-й



Хотя Нострадамус не называл конкретных дат, исследователи склонны к конкретике, и некоторые события смело отправляют в 2021-й год. Некоторые из них публикует британский Mirror. Алхмику приписывают даже зомби-апокалипсис. Якобы он говорил, что некий ученый создаст биологическое оружие-вирус, который будет превращать людей в зомби.

Есть в пророчествах алхимика и мировой голод, который станет одним из первых признаков конца света в 2021 году: «Мировая трагедия вернет людей в прошлое, а большая часть населения пострадает от проклятия». И, как будто одного голодомора мало, Нострадамус предсказывает солнечные бури, которые нанесут огромный ущерб всему живому на планете. Пагубные последствия в изменении климата приведут к войнам и конфликтам, ведь мир начнет бороться за ресурсы для выживания. «Годовой гороскоп» утверждает, что он сказал: «Мы увидим, как вода поднимается, а земля опускается под нее».



Для полноты апокалипсиса историки и исследователи утверждают, что в «Пророчествах» Нострадамуса есть столкновение с астероидом. Это одна из интерпретаций катрена «В небе виден огонь и длинный след искр». У НАСА, кстати, есть и потенциальный претендент на звание «большого огня». Это астероид 2009 KF1. Американские исследователи космического пространства, проанализировав его траекторию, говорят, что у 2009 KF1 есть все шансы столкнуться с Землей 6 мая 2021 года. НАСА утверждает, что этот астероид способен поразить Землю взрывной силой, эквивалентной 230 килотоннам в тротиловом эквиваленте, что в 15 раз больше, чем ядерная бомба, взорванная американцами над Хиросимой в 1945 году.



Новый год только начался, так что у нас есть все шансы увидеть, какие предсказания могут сбыться, а какие так и останутся догадками. А каким вы видите 2021 год? Пишите в комментариях, может, у вас тоже есть дар ясновидения?