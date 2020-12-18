«Дом-2» закрывается: вспоминаем самых ярких участников из Новосибирска

Артём Оганесян. В отличие от многих, ведущий праздников Артём Оганесян с удовольствием вспоминает участие в проекте — в «Доме-2» он пробыл всего 13 дней, а пошел на кастинг, чтобы развеселить больного дядю.



«История была грустная. Мой дядя болел, был при смерти, и чтобы его отвлечь от болезни, подумал: когда я появлюсь в телевизоре, он будет на меня смотреть и меньше думать о проблемах. Потом мне позвонили, сказали, что ему становится хуже. Я решил вернуться, это была самая весомая причина уйти с проекта. Так у меня в «Доме-2» было всё хорошо. Когда люди рассказывают, что там всё по сценарию, — люди фигню говорят. Мне никто ничего не говорил, что делать, к кому подходить и что надо спрашивать. Я думал наоборот: смотрел по телевизору, все считают, что там сценарий. И вот я пришел — первый день ничего, второй день ничего, и думаю: «А где же это волшебный сценарий, что мне делать-то?» Я потом у Сёмы [Семён Фролов, бывший участник] спрашиваю, а он сказал: «Ты сам всё поймешь». И в этот вечер его выгоняют с проекта. И я начинаю реветь как ненормальный, там даже в выпуске есть, как я плачу, это были настоящие эмоции. Хотя я и был там две недели, я понял: в этой жизни нужно делать то, что ты хочешь, никому не верить, никого не слушать, ни за кем не идти, потому что сильные люди сами знают, как им поступить завтра», — рассказывает Артём Оганесян.

