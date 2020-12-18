«Дом-2» закрывается: вспоминаем самых ярких участников из Новосибирска

Новосибирцы, которые блистали на проекте «Дом-2»
Всё когда-то заканчивается. Хотя казалось, что телепроект «Дом-2» будет существовать вечно. Но это только казалось — сегодня телеканал ТНТ заявил о закрытии скандального телешоу, которое выходило на экраны целых 16 лет. Именно поэтому НГС решил вспомнить самых ярких участников из Новосибирска. Мы узнали, как сложилась их жизнь после проекта, — одни поднялись до ведущих главной стройки страны, другие снимаются в телесериалах, а третьи хотят забыть навсегда свой месяц на проекте. Как «Дом-2» изменил их жизнь и зачем участников провоцировали продюсеры — в материале НГС.
Влад Кадони. Сын известной сибирской ведьмы Елены Голуновой Влад Кадони штурмовал сразу два проекта ТНТ: сперва в 2009 году 23-летний маг прошел кастинг «Битвы экстрасенсов», но не смог прорваться в финал, а после Кадони отправился на «Дом-2», где вскоре стал одним из центральных персонажей. В «Доме-2» Влад строил отношения то с Нелли Ермолаевой, то с Инной Воловичевой, а после нескольких месяцев зрители наблюдали скандал среди участников из-за его симпатии к Маргарите Агибаловой. Спустя 2,5 года он покинул телестройку и вновь пошел на шоу ясновидящих, где занял третье место. Однако и это не остановило Кадони — в 2015 году он вернулся в «Дом-2» в качестве ведущего. В 2016 году Кадони стал экспертом утренних шоу на НТВ, где вел развлекательные рубрики о мистике и эзотерике. Кроме того, Кадони проводит мастер-классы и семинары, на которых рассказывает, как стать звездой телешоу, зато карьера мага ушла на второй план — на официальном сайте телеведущего есть объявление, что личных консультаций Кадони больше не проводит. Кажется, из бывших участников шоу успешнее только Ольга Бузова.
Екатерина Крутилина. Многие новосибирцы не задерживались долго на проекте и покидали съемочную площадку всего через пару недель. Екатерина Крутилина — одна из рекордсменов среди сибиряков в «Доме-2», на проекте она прожила 300 дней, однако почти за год она так и не нашла свою половину. Будущего мужа Екатерина встретила уже за пределами телестройки — несколько лет назад сибирячка вышла замуж за актера и постановщика трюков Виталия Кухтина, сейчас пара живет в Москве, а сама Екатерина мелькает на второстепенных ролях мыльных опер.
Несмотря на работу в кино, Екатерина ведет непубличный образ жизни — на открытых страничках в соцсетях изредка появляются фотографии из путешествий или съемок, личные Екатерина закрыла.
Стелла Мунас. Для многих участников «Дом-2» стал стартом успешной карьеры. 23-летняя сибирячка Стелла Мунас (Мунасыпова) пришла в «Дом-2» в 2016 году — многие новосибирцы знали тогда красивую шатенку как ведущую прогноза погоды. В реалити-шоу Стелла пробыла всего 52 дня, но спустя пару лет сибирячка нашла свое призвание в ресторанном бизнесе.
«Не хочу об этом говорить. У меня всё хорошо, я директор по развитию 24 ресторанов в Москве — это очень крупная сеть», — ответила Стелла журналисту НГС. По информации на личных страницах Стеллы Мунас, она работает с ресторанами Royal Arbat DeLux, «Grand Урюк», «Grand Урюк Берёзка» и караоке SoloWay.
Артём Оганесян. В отличие от многих, ведущий праздников Артём Оганесян с удовольствием вспоминает участие в проекте — в «Доме-2» он пробыл всего 13 дней, а пошел на кастинг, чтобы развеселить больного дядю.
«История была грустная. Мой дядя болел, был при смерти, и чтобы его отвлечь от болезни, подумал: когда я появлюсь в телевизоре, он будет на меня смотреть и меньше думать о проблемах. Потом мне позвонили, сказали, что ему становится хуже. Я решил вернуться, это была самая весомая причина уйти с проекта. Так у меня в «Доме-2» было всё хорошо. Когда люди рассказывают, что там всё по сценарию, — люди фигню говорят. Мне никто ничего не говорил, что делать, к кому подходить и что надо спрашивать. Я думал наоборот: смотрел по телевизору, все считают, что там сценарий. И вот я пришел — первый день ничего, второй день ничего, и думаю: «А где же это волшебный сценарий, что мне делать-то?» Я потом у Сёмы [Семён Фролов, бывший участник] спрашиваю, а он сказал: «Ты сам всё поймешь». И в этот вечер его выгоняют с проекта. И я начинаю реветь как ненормальный, там даже в выпуске есть, как я плачу, это были настоящие эмоции. Хотя я и был там две недели, я понял: в этой жизни нужно делать то, что ты хочешь, никому не верить, никого не слушать, ни за кем не идти, потому что сильные люди сами знают, как им поступить завтра», — рассказывает Артём Оганесян.
За две недели Артём не успел создать пару на проекте, но именно после реалити-шоу он встретил свою любовь и вскоре женился.
«После проекта у меня появились дела в Питере, и если бы не «Дом-2», я бы не поехал тогда в Питер. Там я сфотографировался возле моста, а моя будущая жена поставила лайк в Instagram — она случайно увидела фото. Уже через год я сразу женился, сейчас у меня родился сын — малышу уже год. Живу в своем любимом городе Новосибирске. Проект многое мне дал. Плюс Семён Фролов теперь мой лучший друг — проект дал мне такого замечательного человека, мы до сих пор с ним общаемся. Когда я ушел с проекта, много заказов не стало, популярности не было, а теперь, когда люди видят фотографии, все знают, для них это что-то значит», — поделился Артём.