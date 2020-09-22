Мраморные горы и заброшенная лодка: 13 лучших осенних локаций Новосибирска — эти места знают только избранные

В городе наконец-то вступило в свои права бабье лето, жаль, что ненадолго. Гуляя по осенним улицам, тут и там можно встретить увлеченно фотографирующихся девушек и старательно фотографирующих их парней или целые команды во главе с профессиональным фотографом и внушительной аппаратурой. Мы решили собрать в один список самые популярные места для осенних фотосессий с примерами — взгляните на это невероятное буйство красок.



Академгородок — самое популярное у фотографов место, снимать памятные кадры там можно на каждом углу — только дайте волю фантазии. Можно обыграть действо так, будто вы совсем даже не в Новосибирске, а где-нибудь во французской провинции.