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Мраморные горы и заброшенная лодка: 13 лучших осенних локаций Новосибирска — эти места знают только избранные

Сюда приезжают для фотосессий и просто провести последние теплые деньки в хорошей компании. Сохраняйте в закладки

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Если вы знаете красивые места для фото, делитесь ими в комментариях под статьей

Если вы знаете красивые места для фото, делитесь ими в комментариях под статьей

В городе наконец-то вступило в свои права бабье лето, жаль, что ненадолго. Гуляя по осенним улицам, тут и там можно встретить увлеченно фотографирующихся девушек и старательно фотографирующих их парней или целые команды во главе с профессиональным фотографом и внушительной аппаратурой. Мы решили собрать в один список самые популярные места для осенних фотосессий с примерами — взгляните на это невероятное буйство красок.

Академгородок — самое популярное у фотографов место, снимать памятные кадры там можно на каждом углу — только дайте волю фантазии. Можно обыграть действо так, будто вы совсем даже не в Новосибирске, а где-нибудь во французской провинции.

Похоже на парижскую романтику?

Похоже на парижскую романтику?

Фотограф Валерия Пингвин сняла эти яркие кадры недалеко от заведения Sparks — местные жители академгородка наверняка узнали красную телефонную будку для буккроссинга. Можно прогуляться до пруда с утками — тоже популярное для фотосессий и прогулок место.

Немного безумств можно учинить, затеяв съемку в ботаническом саду Академгородка — посмотрите, какая получилась Алиса.

Фото где-то в поле — неизменный атрибут для осеннего портфолио. Садимся в машину и едем прочь из города — на любой трассе или шоссе найдется подходящая локация. Фантазия пускается в пляс, предлагая примерить на себя самые невероятные образы, начиная от скромной русской девы и заканчивая дерзкой авантюристкой, кто во что горазд, как говорят.

Валерия Пингвин вместе со своей моделью выбрали спокойный и нежный образ

Валерия Пингвин вместе со своей моделью выбрали спокойный и нежный образ

Поля с подсолнухами ещё нужно найти, встречаются они под Новосибирском не так часто. Опытные фотографы рекомендуют отправиться в небольшое путешествие в Алтайский край или поехать на поле за Толмачёво. А фото с подсолнухами особенно приятно пересматривать в морозы — сразу становится чуточку теплее.

Погода стоит ясная — еще успеваем сделать яркие снимки

Погода стоит ясная — еще успеваем сделать яркие снимки

Осенью не обойтись без фото на сеновале — это же классика. Многие поля к концу сентября уже скошены, на колосья есть риск опоздать (надо было брать быка за рога в августе), принимаем в расчёт стога сена.

Отправляясь в дальние путешествия, смотрите по сторонам

Отправляясь в дальние путешествия, смотрите по сторонам

— Мы нашли это место по пути на Танай, на Ленинск-Кузнецкой трассе (107-й км в сторону Таная). Ехали скинуть друга с парашюта — и тут вот оно, такую красоту заприметили. Я не стала ждать, пока мы доедем до парашюта. Затормозили и понеслись прыгать по снопам. Ещё и свет утренний такой был приятный. Правда, из-за этого пришлось прыжка потом 2 часа ждать. Смутили комары и палящее солнце, но настроение было потрясающим, и ничего не могло испортить его. Я часто делаю спонтанные фотосессии, а вот выкладываю в социальные сети в основном под настроение, — делится впечатлениями Наталья.

Найти стог сена — задача несложная. Принцип тот же, что и с подходящим полем: выезжаем из города и внимательно смотрим по сторонам.

Подсказка: стог сена можно отыскать рядом с любым конным клубом — там же можно договориться на пару кадров с лошадью.

Предлагаем заглянуть в дендропарк — от зоопарка сворачиваем направо и идем прямиком в ворота с аркой и с нужной нам надписью. Осенью там особенно красиво — можно покататься на велосипеде — имеются подходящие (и сложные) трассы.

Например, София предпочла пешим прогулкам и велосипеду занятия спортом — на фото она продемонстрировала чудеса растяжки. Листьев в парке предостаточно, хватаем самый красивый и делаем снимок, как у Анастасии.

— Мой осенний лук, — пишет сибирячка. В целом фотоплан на осень можно считать выполненным.

Популярное на сегодня занятие — собирать грибы. Прогуливаясь, поглядываем под ноги: вдруг найдется парочка сыроежек. Юлия Емельянова пишет, что во время прогулки они нашли не только сыроежки, но еще и грузди, и даже семейство опят. Без поганок и мухоморов, конечно же, не обошлось.

Фотограф Виктория Котова подсказывает, что особо частые запросы на фотосессии приходятся на Заельцовский парк, Ботаническое лесничество, Ботанический сад Академгородка, в той же стороне примечательны улицы Золотодолинская и Жемчужная. Облагороженная Михайловская Набережная и Монумент Славы не отстают в популярности. Также Виктория советует обращать внимание на витрины цветочных магазинов и заведений — осеннего убранства там в избытке.

В центре города с лёгкостью можно найти осенний фотофон

В центре города с лёгкостью можно найти осенний фотофон

Снимки у водоёма осенью особенно атмосферны. Открытых и красивых берегов у нас в городе достаточно: Бугринский пляж, Центральный пляж Академгородка, пляж «Бумеранг», открытый берег в Заельцовском парке, небольшие озера, которые спрятались на окраинах города.

Помним, что за жилым комплексом «Европейский берег» имеется старая технологическая дорога Бугринского моста. Прогуляйтесь вниз — набредете на открытый берег и лодку. Наверняка подобных мест найдется больше — попробуйте погулять по ранее не изведанным тропам.

Вокруг тоже довольно живописно, подключайте воображение — и вперед

Вокруг тоже довольно живописно, подключайте воображение — и вперед

Например, эти романтичные кадры были сделаны на пляже «Звезда».

Лавстори на берегу всегда получаются очень красивыми

Лавстори на берегу всегда получаются очень красивыми

Не забываем про чудесное природное место — маяк на Шлюзе. Пожелтевшая листва придает месту особый шарм — побывав там однажды, захочется вернуться снова. В «2ГИС» маяк обозначен как «двухэтажное сооружение», если соберетесь исследовать место, имейте в виду, что необходим пропуск, его выпишут прямо на месте, въезд — 200 рублей с машины.

Если не хочется далеко ехать, интересный вид открывается из сквера перед оперным театром на отель Marriott.

Замечали сходство этой локации с популярным в Нью-Йорке отелем Plaza? Давайте вспомним кадры из фильмы «Один дома — 2: потерянный в Нью-Йорке» и сопоставим факты. Нам не хватает только небоскрёбов на заднем фоне

Замечали сходство этой локации с популярным в Нью-Йорке отелем Plaza? Давайте вспомним кадры из фильмы «Один дома — 2: потерянный в Нью-Йорке» и сопоставим факты. Нам не хватает только небоскрёбов на заднем фоне

Если сильно хочется отправиться в приключение, предлагаем съездить в мраморный карьер в Искитиме. Полагаем, что осенью там особенно волшебно.

— План минимум на сентябрь выполнен, — пишет сибирячка Анастасия Шаля. — До Бердских скал доехали, на мраморный карьер посмотрели, красивые фоточки (надеюсь) на плёнку сделали, чувствую удовлетворённость.

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