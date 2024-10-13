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Образование мнение «Волосы не распускать и ярко не краситься»: как я пошла работать в школу русичкой — колонка молодой учительницы

«Волосы не распускать и ярко не краситься»: как я пошла работать в школу русичкой — колонка молодой учительницы

Завуч требовал соблюдать деловой стиль в одежде, а старшеклассник спрашивал, в каком классе она учится

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12 комментариев

В школе работать сложно, но интересно

Корреспондент нашего омского портала NGS55.RU Екатерина Шрайнер еще студентка. Всего четыре года назад она сидела за партой, а недавно… снова пошла в школу. Устроилась туда на месяц как учительница русского языка. О том, что из этого получилось, читайте ниже, в авторской колонке Екатерины.

Как журналистка стала учителем русского?

Мое превращение в русичку было не совсем добровольным. Я учусь на филфаке, и мне обязательно нужно было пройти педагогическую практику. Без нее диплом не выдадут.

Честно говоря, изначально я относилась к этому мероприятию без особого энтузиазма. Мой педагогический опыт исчислялся одной сменой в детском лагере в роли вожатой. Тогда я за три недели устала больше, чем за всю свою жизнь, и решила, что работа с детьми точно не для меня.

Но, как вы понимаете, мое мнение по этому поводу никого особо не интересовало, так что в сентябре со словами «Снова иду в школу» я села за учительский стол.

В этой школе я работала целый месяц

Про внешний вид

Первый день практики был вводным: меня вместе с моими одногруппницами собрали в учительской, распределили по классам и проинструктировали. Больше всего требований почему-то было к внешнему виду — волосы не распускать, ярко не краситься и соблюдать официально-деловой стиль в одежде.

— Вы должны выглядеть не как школьницы, а как молодые красивые учительницы! — строго сказала завуч.

Мы обреченно переглянулись, предвкушая муки выбора перед шкафом каждое утро, и кивнули в знак согласия: раз должны, значит, будем.

Задачка, кстати, оказалась не такой уж и простой. Я старалась как могла. Но ни строгие пиджаки, ни собранные в пучок волосы, ни серьезный вид меня не спасли. Надежда быть хоть немного похожей на учительницу рассыпалась после того, как какой-то старшеклассник в коридоре спросил у меня, из какого я класса.

Расстраиваться из-за этого я не стала. Видимо, чтобы не сливаться со школьниками, мне нужно быть хотя бы лет на пять старше. Ну а раз так, значит, можно расслабиться — после этого случая я перестала сильно заморачиваться с выбором одежды для школы.

Про детей

Самое интересное (и самое страшное) в школе — это дети. Достались мне шестиклассники. С ними я познакомилась сразу после начала практики и с тех пор почти каждый день на несколько часов из Кати превращалась в Екатерину Андреевну.

Общение с тринадцатитилетками — опыт, конечно, интересный. Нужно быть готовой ко всему. Например, к непростым вопросам на уроках. Это тот еще квест. Слышишь «А почему…», и сердце замирает. Никогда не угадаешь, насколько сложные загадки последуют за этим «почему». Это не экзамен, где ко всему можно подготовиться заранее. Приходилось импровизировать и вспоминать всё, что я знаю, на ходу.

Вообще, главное — говорить уверенно. Стоит только засомневаться в чем-то — и всё, твой авторитет в глазах детей неумолимо катится вниз.

В какой-то момент мне даже казалось, что эти маленькие люди умнее, чем я. Учишь их составлять план текста, а они спрашивают, чем ты собираешься заниматься через 10 лет, и ты внезапно задумываешься о смысле собственной жизни.

Про сочинения

Проверка тетрадей — отдельный вид искусства. Веселее всего проверять, конечно, сочинения. У некоторых опытных учителей есть даже специальные блокноты с забавными фразами детей. Я такой блокнот за месяц завести не успела, но пару смешных выражений все-таки запомнила. Например: «Поза у нее интересная, потому что она делает зарядку», «Автор текста, описывая девочку, мог бы сухо назвать ее возраст и упомянуть о миловидности. Но он с помощью эпитетов делает описание намного интересней», «Лена стоит в очень свободной позе».

Как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Так что мы простим моим шестиклашкам недостатки их текстов. Тем более что они здорово поднимали мне настроение. Если не хотите тратить деньги на билеты на стендап-концерт, можете просто почитать какие-нибудь школьные сочинения. Смех или хотя бы легкая улыбка вам гарантированы.

А вот таскать тетради с собой из школы домой и обратно было не очень приятно. Мой пакет однажды даже не выдержал груз детских знаний и порвался прямо посреди дороги. Тетрадки пришлось нести в руках.

Вернуться в школу в новой роли было интересно

Про лучшее в школе

Как бы сложно мне ни было на протяжении месяца работы, от школы у меня остались хорошие впечатления. В первую очередь из-за детей. По-моему, они — самое лучшее, что есть в учительской работе.

Дети, конечно, бывают разными, но мне однозначно повезло. Хотя мои шестиклассники иногда и забывали, сколько букв С должно быть в слове «рассуждение», мне было очень интересно с ними работать.

А еще меня тронуло отношение детей к их классному руководителю. Ее они сильно любят. Это видно. На День учителя одна девочка даже подарила ей милые открытки. Вообще, получать отдачу от детей очень приятно. Когда ребенок подходит, чтобы обнять тебя на прощание, невольно начинаешь улыбаться.

Такие милые открытки одна из учениц 6-го класса подарила классному руководителю на День учителя

Педагогическая практика заканчивается, но это не конец моих приключений в школе. В феврале снова предстоит примерить на себя роль педагога — буду вести уроки литературы. Ну а пока с радостью вернусь в университетские аудитории к привычной роли студентки.

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Комментарии
12
Bream
54 минуты
так а че, где про зарплату ?
Гость
1 час
В этой стране быть учителем это означает вечную измученность, нищету, презрение всех мыслящих окружающих людей. Учитель это канонический представитель так называемых "бюджетников". Задача учителя масштабна, но тривиальна: лишить ребенка личности, отучить задавать вопросы и самостоятельно мыслить, вложить шаблонное мышление, навязать почитание любых чиновников и начальников, и страх перед ними. Все это успешно делается, под видом "надо учиться хорошо". И никого не мучает вопрос: а нафига были нужны все эти пятерки, если после школы про них никто и никогда не спрашивают и они никак не помогают в дальнейшей жизни? Тем не менее система по ломанию хребтов свободного мышления у детишек успешно работает даже не десятилетия и не столетия, а тысячелетия. Сейчас вот ко всему прочему промывают мозгишки детям "разговорами о важном". Лол, даже по названию понятно что это полная чушь.
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