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Образование Власти определились с ЕГЭ: как пройдут выпускные экзамены в 2025 году

Власти определились с ЕГЭ: как пройдут выпускные экзамены в 2025 году

Кабмин не поддержал идею возвращения к прежнему формату

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8 комментариев

В июне депутаты в очередной раз предлагали отменить ЕГЭ, но снова не нашли поддержки

Вопрос об отмене ЕГЭ поднимается ежегодно, и 2024 год не стал исключением — в июне депутаты в очередной раз предложили упразднить единый государственный экзамен. На днях законопроект получил отзыв правительства: кабмин инициативу не поддержал. Об этом сообщил один из соавторов документа, глава Комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

Как рассказал депутат РИА Новости, авторы инициативы продолжат работать над реформой ЕГЭ. Сейчас он планирует встретиться с руководством Рособрнадзора, чтобы передать наработки и рекомендации, полученные от экспертов. Состав экспертного совета не уточняется.

В Рособрнадзоре тем временем тоже отреагировали на инициативы депутатов.

— До сих пор никем не было предложено ни одной не ухудшающей положение выпускников, независимой и непредвзятой процедуры оценки качества полученных школьниками знаний, — цитирует РИА Новости главу ведомства Анзора Музаева. — ЕГЭ стал социальным лифтом, который помогает талантливым детям из небольших городов получать профессиональное образование в ведущих вузах страны.

Так что избежать единого государственного экзамена школьникам в 2025 году не удастся. Зато их ждут очередные изменения. Федеральный институт педагогических измерений уже опубликовал проекты документов, определяющих структуру и содержание экзамена в следующем году.

Больше всего изменений предложено для ЕГЭ по русскому и литературе. Например, в сочинении по литературе требования к орфографии и пунктуации будут сближены по количеству ошибок с требованиями ЕГЭ по русскому языку. Для сочинения, которые выпускники пишут на экзамене по русскому языку, увеличили порог слов: теперь нужно написать не меньше 99, чтобы сочинение проверили. Прежде выпускник получал 0 баллов без проверки, если написал меньше 69 слов. Как сообщается на сайте ФИПИ, опубликованные материалы еще будут обсуждаться: вопросы и предложения институт принимает до 30 сентября.

Минпросвещения сообщало, что 14 сентября состоится общероссийское родительское собрание для родителей старшеклассников, на котором расскажут обо всех изменениях в ЕГЭ и ОГЭ, которые ждут школьников в 2025 году. Оно пройдет в формате вебинара.

ПО ТЕМЕ
Образование ЕГЭ ЕГЭ по русскому языку ЕГЭ по литературе Правительство РФ Рособрнадзор Экзамены
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Комментарии
8
Гость
14 сентября 2024, 08:13
В ЕГЭ все хорошо, кроме того что а нему не готовят в школе. Почему, если это выпускной экзамен, родители должны нанимать репетиторов и сами готовить детей. Для чего тогда школа???
Гость
14 сентября 2024, 09:24
Какие то мистические цифры - 69 и 99 - это количество слов в сочинении на ЕГЭ. В министерстве образования завелись нумерологи?
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