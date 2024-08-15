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Образование «Интересы не учитываются»: школьников массово не берут в 10 класс — вопросом занялась Генпрокуратура

«Интересы не учитываются»: школьников массово не берут в 10 класс — вопросом занялась Генпрокуратура

Больше половины девятиклассников не идут в старшую школу

2 013
33 комментария
Школьников заставляют уходить в колледж

Школьникам массово запрещают идти в 10-й класс. Отказ на переход в старшую школу объясняют отсутствием универсальных классов. На проблему обратили внимание в Генпрокуратуре РФ.

— Вопреки положениям закона и желанию детей им отказывают в зачислении в 10-й класс, так как дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. При этом интересы школьников не учитываются, а так называемые универсальные классы попросту отсутствуют, — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Школы самостоятельно проводят отбор на основе экзаменов и индивидуальных успехов учащихся. Подростков продолжают отчислять несмотря на то, что еще в 2020 году Конституционный суд вынес решение, что своеобразный кастинг в старшие классы не является основанием для того, чтобы не давать детям продолжать обучение.

Такие нарушения обнаружили в Краснодарском крае, Оренбургской области и других регионах. Например, в июле прошлого года 46 подросткам отказали в переходе в 10-й класс из-за того, что их средний балл в аттестате был ниже 4,4. Восстановить права учащихся удалось после вмешательства прокуратуры.

Однако это только один из примеров, когда для школьников всё сложилось удачно. В челябинском лицее № 148 школьников заранее начали готовить к тому, что мест в старшей школе хватит не всем и ребят ждет огромный конкурс. Поэтому им стоит выбрать колледж. Даже без троек в аттестате и с экзаменами по профильным предметам на 4 и 5 гарантии на поступление нет.

В школах, где большой спрос на поступление в 10-й класс, всё решает рейтинг. Он складывается из оценки за ОГЭ, среднего балла аттестата и дополнительных баллов за портфолио (например, олимпиады по профильным предметам). Конкурса может не быть. Всё зависит от количества поданных заявлений.

С таким положением дел не согласна Генпрокуратура. Ведомство уже обратилось с вопросом к министру просвещения РФ Сергею Кравцову и взяло под свой контроль эту ситуацию.

Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, более 60% учеников 9-х классов выбирали обучение в колледжах в 2023 году.

— Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования (СПО) среди молодежи, — сказала она.

Похожую статистику приводил и глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. По его данным, из 9-го класса уходит в колледжи целых 65% учеников.

Данные по 2024 году не сильно отличаются. Как заявила Голикова, 1,6 млн школьников окончили девятый класс, около 60% из них планируют поступать в колледжи и техникумы.

При этом доподлинно неизвестно, сами ли дети решили пойти в колледж и оставить возможность поступить в 10-й класс. Конечно, есть и те ребята, которые решили покинуть школу, и среди них есть те, кто был круглым отличником. Они решили не терять еще два года, а быстрее получить профессию и выйти на работу.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев еще в 2023 году заявил, что действующая модель перехода девятиклассников в 10-й класс и колледжи в ближайшем будущем должна измениться. Он уточнил, что она может коснуться количества экзаменов и подходов. По его словам, все понимают, что конкурс аттестатов не работает. Помимо этого, он предлагал использовать результаты ОГЭ для поступления в колледжи и техникумы, как это происходит при поступлении в вузы по результатам ЕГЭ.

Безусловно, есть и отстающие от программы дети. По данным 2019 года, порядка 20% учеников при окончании 9-го класса школ не обладают необходимым уровнем подготовки. Это связано в том числе с неэффективностью образовательного процесса, объяснили в Рособрнадзоре.

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Комментарии
33
урлулуу
15 августа 2024, 15:34
Государству не нужны образованные,умные люди.
Гость
15 августа 2024, 15:30
И как только раньше без всяких профильных классов обходились?! Учились все по одной программе, по одним учебникам и поступал в ВУЗы просто сдавая экзамены. Кто не тянул, те после 8-го класса в ПТУ или техникумы уходили. И ведь строили в стране и океанские корабли и ракеты и автомобили, заводы, ГЭС, АЭС.
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