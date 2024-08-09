В шапочке выпускника и студенческой мантии: Ксения Бородина получила диплом психолога

Ксения Бородина продолжает учиться Источник: borodylia / Instagram* (деятельность запрещена на территории РФ)











Телеведущая Ксения Бородина получила диплом психолога, она поделилась новостями у себя в соцсетях. Ксения выложила видео на фоне МГУ им. М. В. Ломоносова: ведущая надела студенческую мантию и подбросила «академку» (шапочку выпускника) вверх.

— Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь. Я продолжаю еще учиться в другом институте, хожу на интенсивы и продолжаю познавать мир психологии, — написала Ксения Бородина.



Давать консультации Ксения пока не планирует, говорит, что ей еще учиться и учиться. Получение диплома она считает лишь началом пути.

Молодой человек телеведущей Николай Сердюков поздравил свою возлюбленную огромным букетом цветом. Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, он с трудом донес подарок.

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