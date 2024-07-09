Разрешите ошибаться и не гонитесь за пятерками: как помочь первокласснику адаптироваться к школе

В погоне за хорошими оценками стоит помнить, что они не определяют жизнь ребенка и не характеризуют его самого. Безусловно, родителям нужно следить за дисциплиной детей, но также важно не переусердствовать. Если ребенок получил плохую оценку или совершил проступок, необходимо спокойно обсудить и проанализировать произошедшее, чтобы в дальнейшем он знал, как нужно действовать. На начальном этапе обучения в школе дети должны совершать ошибки, поскольку так они учатся чему-то новому. Родителям важно сохранять спокойствие и поддерживать их.

