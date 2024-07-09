Разрешите ошибаться и не гонитесь за пятерками: как помочь первокласснику адаптироваться к школе

До начала учебного года осталось меньше двух месяцев. 1 сентября — особенно важное событие для первоклассников и их родителей. Но новый коллектив для ребенка — это стресс, который может повлечь за собой проблемы, поэтому лучше морально подготовиться к учебе заранее. О том, как помочь детям адаптироваться к школе, мы поговорили с детским психологом Галиной Василенко.
Галина Василенко — детский психолог. Окончила в 2004 году СГУПС по специальности «Психология».
- Демонстрируйте умение общаться
- Учите детей анализировать
- Приучайте ребенка к режиму
- Помогайте справляться со стрессом
- Помогите вовлечься в общение с новыми людьми
- Дайте ребенку личное пространство
- Позвольте ребенку ошибаться
- Не забывайте хвалить детей
Демонстрируйте умение общаться
Коммуникативный навык является основным не только на этапе обучения в школе, но и в жизни в целом. Это умение ребенок приобретает при взаимодействии с другими людьми, прежде всего с членами семьи. Родителям важно подавать правильный пример детям, поскольку именно у них дети учатся решать проблемы и конфликты.
Учите детей анализировать
В школе у ребенка могут возникнуть спорные ситуации. Чтобы избежать психологических травм и неприятных ситуаций, родителям важно научить детей анализировать происходящее. Например, во время прогулки, чтения книг или просмотра мультфильмов попробуйте разобраться в поведении действующих лиц. Попытайтесь проанализировать вместе их поступки, поведение и чувства.
Приучайте ребенка к режиму
Мы прекрасно помним, насколько сложно было вставать в школу к первому уроку. Чтобы у ребенка не возникло с этим проблем, начните устанавливать его график уже сейчас. Благодаря дисциплине биологические ритмы успеют наладиться к началу учебного года. Но стоит помнить, что дети берут пример с родителей, поэтому не только ребенок должен устанавливать свой режим, но и члены его семьи.
Помогайте справляться со стрессом
Во время адаптации к школе уровень напряжения может расти не только у детей, но и у взрослых. В этот период родителям необходимо сохранять спокойствие, так как ребенку рядом нужен эмоционально устойчивый взрослый. Именно в таком человеке дети могут найти поддержку и опору. Членам семьи нужно быть рядом, чтобы выслушать и поддержать ребенка, а также помочь ему проанализировать происходящее.
Помогите вовлечься в общение с новыми людьми
В первые дни учебы учителя стараются познакомить ребят друг с другом, чтобы они смогли найти единомышленников и в дальнейшем сплотиться. Родители, в свою очередь, могут поспособствовать формированию новых социальных связей во внеурочное время. Например, прогулка с одноклассниками поможет ребенку узнать их ближе и найти близких по духу людей. Для взрослых это также отличная возможность познакомиться с новым родительским коллективом.
Дайте ребенку личное пространство
Если у ребенка есть отдельная комната или зона в квартире, позвольте ему самому следить за чистотой и порядком там. Таким образом ребенок постепенно научится проявлять инициативу и нести ответственность за свое пространство. Например, во время уборки в комнате родители могут помочь детям советом, но не делать что-то вместо них. Кроме того, с детьми стоит заранее договориться о порядке выполнения домашнего задания, хозяйственных дел и проведении досуга.
Позвольте ребенку ошибаться
В погоне за хорошими оценками стоит помнить, что они не определяют жизнь ребенка и не характеризуют его самого. Безусловно, родителям нужно следить за дисциплиной детей, но также важно не переусердствовать. Если ребенок получил плохую оценку или совершил проступок, необходимо спокойно обсудить и проанализировать произошедшее, чтобы в дальнейшем он знал, как нужно действовать. На начальном этапе обучения в школе дети должны совершать ошибки, поскольку так они учатся чему-то новому. Родителям важно сохранять спокойствие и поддерживать их.
Не забывайте хвалить детей
В этом пункте грань так же хрупка, как и в предыдущем. Не стоит своими высказываниями возвышать или сравнивать ребенка с другими детьми — такой подход может привести к психологической травме. Родителям нужно подмечать улучшения в деятельности школьника, потому что похвала формирует у ребенка уверенность в своих силах и поддерживает его мотивацию.
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