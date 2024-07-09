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Образование карточки Разрешите ошибаться и не гонитесь за пятерками: как помочь первокласснику адаптироваться к школе

Разрешите ошибаться и не гонитесь за пятерками: как помочь первокласснику адаптироваться к школе

Новосибирский психолог дала советы для родителей — начинать подготовку нужно уже сейчас

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1 комментарий
Первый класс — это новое место и очень много новых людей. Ребенку нужна помощь, чтобы справиться с такими переменами

До начала учебного года осталось меньше двух месяцев. 1 сентября — особенно важное событие для первоклассников и их родителей. Но новый коллектив для ребенка — это стресс, который может повлечь за собой проблемы, поэтому лучше морально подготовиться к учебе заранее. О том, как помочь детям адаптироваться к школе, мы поговорили с детским психологом Галиной Василенко.

Галина Василенко — детский психолог. Окончила в 2004 году СГУПС по специальности «Психология».

  1. Демонстрируйте умение общаться
  2. Учите детей анализировать
  3. Приучайте ребенка к режиму
  4. Помогайте справляться со стрессом
  5. Помогите вовлечься в общение с новыми людьми
  6. Дайте ребенку личное пространство
  7. Позвольте ребенку ошибаться
  8. Не забывайте хвалить детей
1

Демонстрируйте умение общаться

Коммуникативный навык является основным не только на этапе обучения в школе, но и в жизни в целом. Это умение ребенок приобретает при взаимодействии с другими людьми, прежде всего с членами семьи. Родителям важно подавать правильный пример детям, поскольку именно у них дети учатся решать проблемы и конфликты.

2

Учите детей анализировать

В школе у ребенка могут возникнуть спорные ситуации. Чтобы избежать психологических травм и неприятных ситуаций, родителям важно научить детей анализировать происходящее. Например, во время прогулки, чтения книг или просмотра мультфильмов попробуйте разобраться в поведении действующих лиц. Попытайтесь проанализировать вместе их поступки, поведение и чувства.

3

Приучайте ребенка к режиму

Мы прекрасно помним, насколько сложно было вставать в школу к первому уроку. Чтобы у ребенка не возникло с этим проблем, начните устанавливать его график уже сейчас. Благодаря дисциплине биологические ритмы успеют наладиться к началу учебного года. Но стоит помнить, что дети берут пример с родителей, поэтому не только ребенок должен устанавливать свой режим, но и члены его семьи.

4

Помогайте справляться со стрессом

Во время адаптации к школе уровень напряжения может расти не только у детей, но и у взрослых. В этот период родителям необходимо сохранять спокойствие, так как ребенку рядом нужен эмоционально устойчивый взрослый. Именно в таком человеке дети могут найти поддержку и опору. Членам семьи нужно быть рядом, чтобы выслушать и поддержать ребенка, а также помочь ему проанализировать происходящее.

5

Помогите вовлечься в общение с новыми людьми

В первые дни учебы учителя стараются познакомить ребят друг с другом, чтобы они смогли найти единомышленников и в дальнейшем сплотиться. Родители, в свою очередь, могут поспособствовать формированию новых социальных связей во внеурочное время. Например, прогулка с одноклассниками поможет ребенку узнать их ближе и найти близких по духу людей. Для взрослых это также отличная возможность познакомиться с новым родительским коллективом.

6

Дайте ребенку личное пространство

Если у ребенка есть отдельная комната или зона в квартире, позвольте ему самому следить за чистотой и порядком там. Таким образом ребенок постепенно научится проявлять инициативу и нести ответственность за свое пространство. Например, во время уборки в комнате родители могут помочь детям советом, но не делать что-то вместо них. Кроме того, с детьми стоит заранее договориться о порядке выполнения домашнего задания, хозяйственных дел и проведении досуга.

7

Позвольте ребенку ошибаться

В погоне за хорошими оценками стоит помнить, что они не определяют жизнь ребенка и не характеризуют его самого. Безусловно, родителям нужно следить за дисциплиной детей, но также важно не переусердствовать. Если ребенок получил плохую оценку или совершил проступок, необходимо спокойно обсудить и проанализировать произошедшее, чтобы в дальнейшем он знал, как нужно действовать. На начальном этапе обучения в школе дети должны совершать ошибки, поскольку так они учатся чему-то новому. Родителям важно сохранять спокойствие и поддерживать их.

8

Не забывайте хвалить детей

В этом пункте грань так же хрупка, как и в предыдущем. Не стоит своими высказываниями возвышать или сравнивать ребенка с другими детьми — такой подход может привести к психологической травме. Родителям нужно подмечать улучшения в деятельности школьника, потому что похвала формирует у ребенка уверенность в своих силах и поддерживает его мотивацию.

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Комментарии
1
Базилеопатор Иммануил IV Манульский
9 июля 2024, 08:02
А, главное, подарите мелкому пачку БАМов и "сигнал охотника"
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