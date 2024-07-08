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Образование «Неразумно ставить себе цель написать на 100 баллов»: сказала школьница и набрала 400 на ЕГЭ

«Неразумно ставить себе цель написать на 100 баллов»: сказала школьница и набрала 400 на ЕГЭ

Выпускница рассказала об учебе и своих увлечениях

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1 комментарий

Московская школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ по четырем предметам. Ее результат — пока единственный такой в столице в этом году. Про успех выпускницы Александры Оглоблиной смотрите в коротком видео чуть выше.

Девушка сдавала русский язык, профильную математику, информатику и физику. По каждому из них она получила максимальную оценку — 100 баллов.

— Я могу сказать, что сдать ЕГЭ на 100 баллов, по крайней мере, по некоторым предметам, не было самоцелью. Было целью получить высокие баллы. Почему не было самоцелью? Потому что неразумно ставить себе цель написать на 100 баллов, — рассказала нашим коллегам из MSK1.RU выпускница Александра Оглоблина.

Учителя отмечают, что Александру интересуют знания, а не баллы. Кроме учебы девушка увлекается музыкой — поет и играет на гитаре, пишет картины и изучает английский язык. Во время учебы у нее всегда появлялись дополнительные вопросы.

— Перед каждым уроком подходила с вопросами по домашнему заданию. У нее всегда были карандашиком какие-то вопросы. Она спрашивала. Дальше мы с ней спорили по предмету, и с чем-то она была не согласна, — отзывается об Александре ее классная руководительница Екатерина Туркова.

К самому же ЕГЭ есть вопросы. Экзамен, по мнению 400-балльницы, не отражает реальные знания.

— Во многом экзамен проверяет не столько знания, сколько знание шаблонов, некоторых клише. Как, например, в сочинении по-русскому, когда требуется писать строго по плану определенному. Или во второй части по физике. То есть там не столько сложные задачи, сколько проверка того, насколько вы хорошо знаете критерии и умеете оформлять задачу, — дополнила девушка.

Куда поступать, Александра еще не решила. Оставила она втайне и свои мечты. Лишь отметила, что хочет найти свою профессию и помогать людям.

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Комментарии
3
Гость
8 июля 2024, 18:48
"Почему не было самоцелью? Потому что неразумно ставить себе цель написать на 100 баллов" - так всё-таки, почему?
Гость
8 июля 2024, 18:48
Сколько раз пушкина били - и за что именно? Не знаешь? Садись, два
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