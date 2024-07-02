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Образование Миллион не предел. Сколько стоит учеба в лучших вузах Москвы

Миллион не предел. Сколько стоит учеба в лучших вузах Москвы

Рассказываем, как выросла цена обучения в столичных университетах

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15 комментариев
Самые дорогие программы столичных вузов связаны с бизнесом

Топовые российские вузы подняли цены на обучение. Рекордсмен — Московский физико-технический институт (МФТИ), отмечают «Ведомости»: стоимость учебы на ряде бакалаврских программах там выросла на 20%.

В целом именно московские университеты, по данным агентства RAEX, занимают высшие строчки в рейтинге лучших вузов России (исключение — СПбГУ, который находится на четвертой позиции). Ранее мы рассказывали, сколько стоит учеба в вузах Питера. А в этом материале наши коллеги из MSK1.RU изучили «прейскуранты» ведущих университетов столицы и выяснили, как изменилась стоимость обучения на самых дорогих и самых дешевых программах.

МГУ

Первое место в рейтинге лучших вузов страны традиционно занимает МГУ имени М. В. Ломоносова. Самая дорогая бакалаврская программа в университете — «управление бизнесом и предпринимательство». Учеба на ней стоит 650 000 рублей в год. Для сравнения: в 2023-м цена на обучение составляла 590 000 рублей — она выросла на 10%.

Абитуриентам программы обещают сотрудничество с ведущими компаниями и выработку «передовых взглядов» на бизнес-процессы. Некоторые курсы преподают профессора зарубежных школ на английском языке.

Самая скромная цена на очное обучение бакалавров в МГУ — 428 000 рублей в год. Столько, например, нужно заплатить за учебу на направлениях филологического, механико-математического, исторического, философского и ряда других факультетов. В 2023-м обучение на них стоило почти 410 000 рублей за год.

МГТУ имени Н. Э. Баумана

«Бауманка» занимает второе место в списке топовых университетов России. Самое дорогое направление учебного заведения — «дизайн»: будущим бакалаврам нужно отдать 619 000 рублей за год. Цена обучения выросла на 6%: в 2023-м она составляла почти 585 000 рублей.

В техническом вузе у направления «дизайн» своя специфика — промышленная. Поэтому среди обязательных курсов, к примеру, не только академическая живопись, но и начертательная геометрия, технология машиностроения, физика.

Самые дешевые направления для бакалавров в университете — «лингвистика», «социология», «фундаментальная и прикладная лингвистика». За учебу на них потребуется отдать 319 000 рублей в год. Стоимость выросла более чем на 8%: в 2023-м она составляла чуть больше 294 000 рублей.

МФТИ

Третья позиция в рейтинге у Московского физико-технического института (МФТИ). Обучение на самой дорогой программе вуза — «управление инновациями в бизнесе» — обойдется в 2 000 000 рублей. Внушительная, но стабильная сумма: в прошлом году нужно было отдать столько же.

Это совместная программа МФТИ и Школы управления «Сколково». Абитуриентов заманивают «погружением в бизнес-среду», встречами с лидерами российских компаний и возможностью создать стартап.

Так же дорого обойдется учеба в Высшей школе программной инженерии (ВШПИ): 648 000 рублей в год. Один из ключевых партнеров этого факультета МФТИ — «Яндекс».

Специализацию студенты школы выбирают на третьем курсе, но уже на старте все изучают машинное обучение, мобильную разработку, языки программирования. Ранее учеба в ВШПИ стоила 540 000 рублей в год — цена выросла на 20%.

Наиболее дешевое направление в вузе, стоимость обучения на котором тоже выросла на 20%, — «прикладная математика и информатика». Учеба там обойдется в 467 000 рублей за год.

МИФИ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» занимает пятое место в рейтинге. Самые дорогие бакалаврские направления — «физика» и «биотехнические системы и технологии» в Инженерно-физическом институте биомедицины (ИФИБ). Обучение на них стоит почти 400 000 рублей в год. В 2023-м цена составляла 359 000 рублей — она поднялась на 12%.

Программы на этих направлениях связаны с медицинской физикой, ядерной медициной, разработкой наноматериалов и генной инженерией.

Ну а самые дешевые направления МИФИ — «экономика» и «бизнес-информатика». За учебу там нужно отдать 292 000 рублей в год.

НИУ ВШЭ

«Вышка» расположилась на шестом месте списка RAEX. Лидер по стоимости обучения среди программ университета — «международный бизнес»: цена учебы составляет 1 000 000 рублей. Такой она была и в прошлом году. Бюджетных мест, к слову, на программе нет в принципе.

Все курсы на «международном бизнесе» читают на английском. Среди других преимуществ на сайте программы указаны исследовательские, прикладные и социальные проекты, а также изучение второго иностранного языка — французского или немецкого.

Обучение на самых бюджетных программах бакалавриата ВШЭ стоит 430 000 рублей в год. Столько придется заплатить, например, за учебу на «информатике и вычислительной технике», «прикладной математике», «культурологии», «философии».

Интересно, что обучение философов в «Вышке» ощутимо подорожало: в 2023 году их учеба за год стоила 400 000 рублей — цена выросла на 8%. На большинстве же дешевых программ университета стоимость обучения поднялась на 2,4%.

Ранее мы рассказывали, где в Москве учат на стоматологов, а также готовят будущих айтишников и архитекторов. Кроме того, узнали, куда нужно идти за дипломом психолога и пилота.

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Комментарии
15
Татьяна 53
2 июля 2024, 15:47
Суммы огромные и многим не посильные
солдат
2 июля 2024, 16:06
Всё как по Грефу ... образование для богатых ... остальным и ЦПШ хватит ...
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