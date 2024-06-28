Выпускников шестого потока «школы губернаторов» с завершением обучения поздравил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.
— Прежде всего хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы кадрового развития управленческого резерва, — сказал глава государства.
Проект стартовал в 2017 году, за это время его участниками стали 463 человека. В результате 57 выпускников возглавили российские регионы, семеро — заняли посты федеральных министров, девять — получили должности первых заместителей федеральных министров.
Цель программы — подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны.