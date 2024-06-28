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Образование Выпускников шестого потока «школы губернаторов» с завершением обучения поздравил Владимир Путин

Выпускников шестого потока «школы губернаторов» с завершением обучения поздравил Владимир Путин

Президент встретился с будущими госслужащими по видеосвязи

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4 комментария
Образовательный проект создан по поручению главы государства в 2017 году, этим летом выпустился шестой поток

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

— Прежде всего хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы кадрового развития управленческого резерва, — сказал глава государства.

Проект стартовал в 2017 году, за это время его участниками стали 463 человека. В результате 57 выпускников возглавили российские регионы, семеро — заняли посты федеральных министров, девять — получили должности первых заместителей федеральных министров.

Цель программы — подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Программа реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны.

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Комментарии
4
Гость
28 июня 2024, 23:02
Мои спящие! Внимание! Код активации: 48к32е 11в88д Приступить к ликвидации!
Гость
28 июня 2024, 22:56
признаки коллапса на "постукраине" 1. уна-унсошники зеленоповязочные сражаются против тцкашников в городах 2. Сдача на фронтах в плен целыми подразделениями. 3. Вооруженные конфликты местного криминалитета в прифронтовых городах дикого поля с гарнизонами ВСУ. 4. Массовый отъезд иностранных советников и прекращение политического паломничества на дикое поле
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