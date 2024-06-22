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Образование тест Память не вечная? Проверьте, что вы знаете о Великой Отечественной войне

Память не вечная? Проверьте, что вы знаете о Великой Отечественной войне

Чтобы ответить на все 10 вопросов, придется вспомнить всё

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1 комментарий
Говорят, ничто не забыто. А вам есть что рассказать детям?

Великую Отечественную войну в школе проходил каждый. Но информации по этому периоду настолько много, что ни в школьную программу, ни в головы учеников всё разом не поместить. Или вы досконально изучили тему и готовы ответить на любой вопрос по Великой Отечественной? Мы зададим вам десять.

ТЕСТ
1 / 10
Какой из этих орденов военного времени учредили позже остальных?
  • Орден Суворова
  • Орден Ушакова
  • Орден Кутузова
  • Орден Александра Невского
2 / 10
В начале войны в Москве замаскировали несколько важнейших зданий, чтобы запутать вражеских летчиков-истребителей. Над каким из этих сооружений не работали художники?
  • Кремль
  • Манеж
  • Главное здание МГУ
  • Большой театр
3 / 10
Сколько прошло парадов на Красной площади за время войны?
  • Один
  • Два
  • Три
  • Четыре
4 / 10
Что произошло раньше?
  • Тегеранская конференция
  • Пленение фельдмаршала Паулюса
  • Освобождение Орла в ходе операции «Кутузов»
  • Прорыв блокады Ленинграда
5 / 10
Сколько длилась битва за Сталинград?
  • 130 дней
  • 150 дней
  • 200 дней
  • 219 дней
6 / 10
Кто из этих советских актеров не участвовал в войне?
  • Анатолий Папанов
  • Иннокентий Смоктуновский
  • Евгений Леонов
  • Леонид Гайдай
7 / 10
Чем в войну занимался Никита Хрущев?
  • Подписывал расстрельные списки
  • Состоял в военных советах
  • Сражался на передовой
  • Учился в университете
8 / 10
В какой город в июле 1941 года эвакуировали Эрмитаж?
  • В Пермь
  • В Ташкент
  • В Свердловск
  • В Тюмень
9 / 10
Почему суд над нацистскими преступниками решили провести в Нюрнберге?
  • Потому что этот город контролировали советские войска
  • Потому что в нем проводились съезды нацистской партии
  • Потому что здесь родились многие из подсудимых
  • Потому что он не пострадал от бомбардировок
10 / 10
Когда Великая Отечественная война получила свое название?
  • Во время войны
  • После войны

ПО ТЕМЕ
Знания Великая Отечественная война Война История Образование
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