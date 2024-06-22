Память не вечная? Проверьте, что вы знаете о Великой Отечественной войне

Великую Отечественную войну в школе проходил каждый. Но информации по этому периоду настолько много, что ни в школьную программу, ни в головы учеников всё разом не поместить. Или вы досконально изучили тему и готовы ответить на любой вопрос по Великой Отечественной? Мы зададим вам десять.
Какой из этих орденов военного времени учредили позже остальных?
- Орден Суворова
- Орден Ушакова
- Орден Кутузова
- Орден Александра Невского
В начале войны в Москве замаскировали несколько важнейших зданий, чтобы запутать вражеских летчиков-истребителей. Над каким из этих сооружений не работали художники?
- Кремль
- Манеж
- Главное здание МГУ
- Большой театр
Сколько прошло парадов на Красной площади за время войны?
- Один
- Два
- Три
- Четыре
Что произошло раньше?
- Тегеранская конференция
- Пленение фельдмаршала Паулюса
- Освобождение Орла в ходе операции «Кутузов»
- Прорыв блокады Ленинграда
Сколько длилась битва за Сталинград?
- 130 дней
- 150 дней
- 200 дней
- 219 дней
Кто из этих советских актеров не участвовал в войне?
- Анатолий Папанов
- Иннокентий Смоктуновский
- Евгений Леонов
- Леонид Гайдай
Чем в войну занимался Никита Хрущев?
- Подписывал расстрельные списки
- Состоял в военных советах
- Сражался на передовой
- Учился в университете
В какой город в июле 1941 года эвакуировали Эрмитаж?
- В Пермь
- В Ташкент
- В Свердловск
- В Тюмень
Почему суд над нацистскими преступниками решили провести в Нюрнберге?
- Потому что этот город контролировали советские войска
- Потому что в нем проводились съезды нацистской партии
- Потому что здесь родились многие из подсудимых
- Потому что он не пострадал от бомбардировок
Когда Великая Отечественная война получила свое название?
- Во время войны
- После войны