Стать юристом за 3 млн или физиком за 2,5: цены на обучение в российских вузах резко выросли

В некоторых вузах абитуриентам придется заплатить около 700 тысяч за первый год обучения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В 2024–2025 учебном году ведущие вузы страны значительно повысили стоимость обучения по сравнению с предыдущим годом. Рост цен составил от 4 до 20%. Мы собрали статистику стоимости в ключевых университетах и институтах страны. Остановились на наиболее популярных направлениях: экономика, менеджмент, информатика, журналистика и технические спиециальности.

Самый заметный рост цен наблюдается в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Там стоимость обучения по программам выросла на 20%. Теперь абитуриенту, поступающему на направление «Ядерная физика и технологии» или «Техническая физика», придется платить 605 тысяч в год. Год назад сумма в контракте была 504 тысячи рублей. Чуть дешевле обучение обойдется по «Прикладной математике» и «Информатике и вычислительной технике» — 467 тысячи 519 тысяч соответственно (+20% к прошлому году).



В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) цены всегда были высокими. В 2024 году их повысили еще на 7–14%. Чтобы стать юристом, окончившим этот университет, придется отдать порядка 3 миллионов за четыре года обучения. Стоимость программы составляет 710 тысяч в год (625 в 2023). Еще дороже будет окончить «Международные отношения», за каждый год нужно будет заплатить по 740 000 рублей (вместо 655 тысяч ранее). Программа «Журналистика» выросла в цене минимально, на 4%, стоимость составляет 662 тысячи в год.



Дороже всего учиться в Москве Источник: Городские порталы











Некоторые региональные вузы тоже значительно подняли цены Источник: Городские порталы











Уральский федеральный университет (УрФУ) также поднял цены на 8–10%. Чтобы стать студентом в этом вузе по направлению «Экономика», абитуриенту нужно заплатить 216 тысяч рублей, хотя в 2023 году эту сумма составляла 196 тысяч рублей.



Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увеличил стоимость обучения на 5% по всем ключевым программам. Например, за обучение по направлению «Менеджмент» в 2023 году нужно заплатить на 24 тысячи рублей больше, 554 000 рублей.



В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) стоимость обучения одна из самых невысоких. Тем не менее, чтобы приступить к учебе по направлению «Математика» в 2024 году, будущий студент должен заплатить на 6 тысяч больше, чем в предыдущем году. А чтобы начать учиться на «Менеджменте», сумма к оплате составит 154 тысячи рублей (против 138 тысяч в предыдущем году).