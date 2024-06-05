Когда будут опубликованы результаты ЕГЭ и ОГЭ: всё расписание — в двух картинках

Выпускные экзамены в самом разгаре, но уже появляются первые результаты. Сами выпускники наверняка знают, когда ждать результаты ЕГЭ и где их смотреть, но экзамены — мероприятие волнительное, можно и забыть что-нибудь (главное — не нужную формулу). Так что мы решили просто напомнить, где и когда искать результаты.

Количество набранных баллов можно посмотреть на официальном портале самого Единого государственного экзамена или при помощи портала «Госуслуги». В первом случае нужно просто войти в личный кабинет, во втором — запросить данные в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета. Правда, получить эту информацию можно только если у вас подтвержденная учетная запись. Подтвердить учетную запись можно в МФЦ, по почте (обычной, не электронной) или в приложении одного из банков (не любого — подойдут только банки из специального списка).

