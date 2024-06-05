Когда будут опубликованы результаты ЕГЭ и ОГЭ: всё расписание — в двух картинках

Выпускные экзамены в самом разгаре, но уже появляются первые результаты. Сами выпускники наверняка знают, когда ждать результаты ЕГЭ и где их смотреть, но экзамены — мероприятие волнительное, можно и забыть что-нибудь (главное — не нужную формулу). Так что мы решили просто напомнить, где и когда искать результаты.
Количество набранных баллов можно посмотреть на официальном портале самого Единого государственного экзамена или при помощи портала «Госуслуги». В первом случае нужно просто войти в личный кабинет, во втором — запросить данные в разделе «Документы» — «Образование» личного кабинета. Правда, получить эту информацию можно только если у вас подтвержденная учетная запись. Подтвердить учетную запись можно в МФЦ, по почте (обычной, не электронной) или в приложении одного из банков (не любого — подойдут только банки из специального списка).
В некоторых регионах результаты публикуются на местных порталах. Кроме того, с результатами экзаменов можно ознакомиться в своей школе.
По данным Минцифры, в среднем результаты ЕГЭ становятся известны за 10 дней, но иногда на обработку бланков уходит больше времени — до двух недель. При этом есть точные даты, до которых информация должна быть опубликована. Так последняя дата публикации результатов ЕГЭ по географии, литературе и химии — 6 июня, по русскому и базовой математике — 14 июня, по профильной математике — 17 июня. До 20 июня должны будут опубликовать результаты экзаменов по обществознанию и физике, до 21 июня — по информатике, до 26 июня — по иностранным языкам, истории и биологии.
Выпускники 9-го класса сдают основной государственный экзамен — мероприятие не менее волнительное. Результаты ОГЭ также можно посмотреть на «Госуслугах», но это доступно не во всех регионах — некоторые публикуют результаты на региональных порталах. Также с результатами можно ознакомиться в своей школе.
Как и в случае с ЕГЭ, есть сроки, в течение которых публикуются результаты ОГЭ. В этом случае дата публикации зависит от того, в какой из дней выпускник сдавал экзамен. Допустим, химию можно было сдать 27 и 30 мая — дата публикаций результатов будет отличаться. Результаты экзаменов, которые прошли 21 и 22 мая, должны опубликовать до 5 июня, 27 мая — до 11 июня, 30 мая — до 13 июня и так далее.