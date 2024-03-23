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40 погибли и 100 ранены в Crocus City Hall

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Образование Теракт в Crocus City Hall В связи с терактом в Crocus City Hall вузы по всей стране отменяют очные занятия

В связи с терактом в Crocus City Hall вузы по всей стране отменяют очные занятия

Студентов переводят на дистанционный формат обучения

1 комментарий
В связи с терактом в Crocus City Hall вузы отменяют занятия по всей стране

После теракта в московском концертном зале Crocus CIty Hall вузы начали отменять занятия. Столичные вузы объявляют о том, что завтра занятия будут проходить дистанционно.

Речь, в частности, идет о МПГУ, РУДН, МГУ, РТУ МИРЭА, МГЛУ, МГУУ и МГРИ.

— Завтра все будет проходить в заочном формате, — рассказывают студенты МПГУ.

В высших учебных заведениях Волгограда занятия после теракта в Москве полностью отменили. Об этом сообщают сами студенты.

— Преподаватели пишут в чатах, что как минимум завтра, 23 марта, пар не будет, — говорят обучающиеся. — Что будет дальше — никто не знает.

Вечером 22 марта в концертном зале Crocus CIty Hall неизвестные мужчины в камуфляже открыли огонь после начала выступления группы «Пикник». По предварительным данным, 40 людей погибли, больше сотни — ранены. Трагедию официально назвали терактом, следственный комитет возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Наши коллеги из MSK1.RU находятся на месте событий. Всю информацию о ЧП мы собираем в режиме онлайн.

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