«Невозможно больше это всё терпеть за зарплату в 27 тысяч рублей». Педагог — о кознях директора, уборке классов и унижении учителей

Учителя сейчас боятся публично жаловаться на проблемы рабочего характера, на несправедливые ситуации. Боимся лишний раз слово сказать, потому что рискуем после этого попасть под увольнение. А у нас ведь дети, ипотека. Вот уволят, и куда пойдешь? Особенно, когда у тебя единственное образование — педагогическое.

Есть еще один неприятный для педагогов момент. Вот уволился, например, учитель по собственному желанию. Директор этой школы звонит другим и говорит, что вот такого-то на работу брать не надо. Конечно, зачем брать «проблемного» учителя, который знает свои законные права и умеет их отстаивать? И хороший специалист остается не у дел.

Настоящие зарплаты и премии для своих

Про большие зарплаты учителей — всё неправда. Бедные педагоги, кому нужны деньги, набирают себе часов по 40. Ну вот считайте, если за каждый час насчитывают 1000 рублей, то на руки учитель получит 40 тысяч рублей. А чтобы у учителя не было перенагрузки и он мог качественно вести уроки, в месяц должно быть 18 часов.

