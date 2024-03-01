«Невозможно больше это всё терпеть за зарплату в 27 тысяч рублей». Педагог — о кознях директора, уборке классов и унижении учителей

Уже 20 лет Алла Савина работает учителем начальных классов в обычной тюменской школе. По ее словам, в последние год-два обстановка внутри педагогического коллектива обострилась. Всплыли на поверхность проблемы, о которых долгое время пытались умалчивать, делая вид, что всё в порядке. Обо всём этом женщина откровенно и без прикрас рассказала нашим коллегам из 72.RU. Далее — от первого лица.
По просьбе героини этой публикации ее имя и фамилия в тексте изменены.
Обидные укоры и увольнения по собственному
Знаете, есть такая хорошая поговорка: «Дай власть человеку, и ты узнаешь, кто он такой». В основном все директора школ в прошлом были рядовыми учителями. Они так же работали, хорошо понимали всю специфику нашей работы. Но почему-то, став директорами, начинают вести себя по-другому. То есть, понимаете, ставят себя превыше всего. Могут легко оскорбить учителей, как будто в порядке вещей.
Считаю, что между директором и учителем должны быть исключительно трудовые отношения, и позволять себе переходить на личности по отношению к подчиненным — совершенно некрасиво. Излюбленная фраза нашего руководителя: «Вы же получаете зарплату, вот и молчите». И в таких ситуациях порой не знаешь, что ответить. Если ты пришел со своей проблемой и она неугодна директору, ты будешь неправ. И тебя за это отчитают.
Вот и получается, что мы с коллегами сейчас находимся в таком положении, что лучше вообще не обсуждать рабочие проблемы: себе дороже. Заметила, что в этом году почти в каждом школьном коллективе — нездоровая обстановка. Например, из новой школы в одном из районов уволились уже шесть человек, это о чем-то говорит. Всё чаще педагоги уходят в репетиторство, зарабатывая таким образом от 1000 рублей в день. В школе таких денег мы не видим.
Молодые учителя зачастую тоже надолго не задерживаются. У нас вот пришли, месяц проработали и уволились. Они не понимают, как можно работать в такой напряженной обстановке за такую скромную зарплату. Не хотят они и не собираются мириться с теми условиями, которые терпит старая гвардия.
Учитель — не уборщица: обидные поручения от директора
Есть еще одна больная тема. Не так давно департамент образования обязал все тюменские школы нанимать клининг. Но по факту руководство собирает нас с коллегами, и говорят: «Берете тряпочку, швабру и моете кабинеты сами». И конечно, вполне резонно возникает вопрос: у нас что, в трудовой книжке написано, что мы устроились в школу уборщицами? Нет.
Вы можете подумать, что я такая высокомерная, но для меня это принципиальный момент. Я пришла работать учителем, давать детям знания. Так почему я должна оставаться после уроков и намывать кабинет? При этом, чтобы вы понимали, за заведование кабинетом нам платят 230 рублей в месяц. В месяц, представляете?
И такое есть не только в школе, где я работаю, это массово по городу. Учителей заставляют бегать с тряпочками, и мы бегаем, ведь директора не терпят возражений. Некоторые родители подписывают заявления, что разрешают нагружать их детей социально значимой работой в виде уборки класса. Но, извините, когда у них по 7–8 уроков, а потом консультации, почему они должны задерживаться и убираться в школе? Совершенно этого не понимаю.
Ежемесячные взносы и директорский заговор
Еще одна важная тема — это городской профсоюз образования, который должен стоять на защите прав работников школ. Конечно, по документам всё красиво и замечательно, но по факту никакой защиты нет. При этом каждый месяц у нас зарплаты берут 1% — это добровольно-принудительный взнос. А если выходишь из профсоюза, то сразу становишься каким-то изгоем.
Люди старой закалки помнят, что раньше профсоюзы имели огромное значение. Они дарили подарки на Новый год, материальную помощь оказывали при необходимости. А сейчас, если учитель обращается в профсоюз за помощью, там с директорами школ всё шито-крыто. И опять ты остаешься ни с чем, да еще и виноват.
Учителя сейчас боятся публично жаловаться на проблемы рабочего характера, на несправедливые ситуации. Боимся лишний раз слово сказать, потому что рискуем после этого попасть под увольнение. А у нас ведь дети, ипотека. Вот уволят, и куда пойдешь? Особенно, когда у тебя единственное образование — педагогическое.
Есть еще один неприятный для педагогов момент. Вот уволился, например, учитель по собственному желанию. Директор этой школы звонит другим и говорит, что вот такого-то на работу брать не надо. Конечно, зачем брать «проблемного» учителя, который знает свои законные права и умеет их отстаивать? И хороший специалист остается не у дел.
Настоящие зарплаты и премии для своих
Про большие зарплаты учителей — всё неправда. Бедные педагоги, кому нужны деньги, набирают себе часов по 40. Ну вот считайте, если за каждый час насчитывают 1000 рублей, то на руки учитель получит 40 тысяч рублей. А чтобы у учителя не было перенагрузки и он мог качественно вести уроки, в месяц должно быть 18 часов.
Сколько при таком раскладе я буду получать в месяц? 18 тысяч рублей, где-то так. Поэтому некоторые учителя по максимуму набирают себе дополнительные часы, чтобы получить более-менее достойную зарплату, чтобы оплатить ипотеки, которые у всех взяты у нас, чтобы прокормить свои семьи.
Стимулирующие выплаты — отдельная история. Департамент образования на каждую школу выделяет денежный фонд для поощрений учителей, определенное количество денег. Ну например, 100 тысяч дали директору и сказали: «Сегодня в вашей школе стимулирующий фонд 100 тысяч, и вы должны распределить эти деньги между всеми педагогами».
В каждой школе есть специальное распоряжение — за какую работу сколько ты зарабатываешь баллов. И они потом высчитывают, кому из педагогов какая надбавка к зарплате полагается. Например, один балл равен 200 рублей. И если, допустим, за месяц я набрала 20 баллов, то сколько бонусом я получу? Где-то 4000 рублей.
Еще один важный момент. Стимулирующие выплаты должна назначать специальная комиссия, состоящая из двух родителей и администрации. Но практически во всех тюменских школах директора единолично решают, кому какие премии платить. Знаю, что в одной из местных школ премии начисляют честно, потому что их директор к этому не имеет никакого отношения. И там надбавка у педагогов может выйти и 20 тысяч в месяц, и даже 50. При таком раскладе вполне возможно брать меньше часов, а после уроков курировать участие своих учеников в различных конкурсах, да и самой принимать участие в состязаниях по профмастерству.
В нашей школе всё совсем не так. На самые жирные премии могут рассчитывать те учителя, которые ближе всего к директору. Во всём потакают, подхалимничают, никогда не спорят и ни на что не жалуются. Я в этот круг приближенных не вхожу, и максимальная надбавка, которую я когда-либо получала, — 5000 рублей, представляете? Что это по нынешним ценам на всё?
Учителю выгоднее взять больше часов, потому что так он гарантированно получит ту сумму, на которую рассчитывает. Отсюда падает качество образования. И это будет продолжаться до тех пор, пока право начислять премии не поручат сторонним специалистам. А лучше всего, чтобы это происходило на федеральном уровне, чтобы отдельный какой-то комитет распределял бы и выплачивал надбавки, минуя региональный департамент образования и директоров школ.
Вместо заключения
Цель этого моего рассказа в том, чтобы директора школ подумали, что им нужно изменить в своей работе. Чтобы департамент образования был на нашей стороне, а не абсолютно во всём поддерживал директоров.
Надеюсь, что условия работы для учителей станут лучше: последний год выдался для нас каким-то сумасшедшим. Если всё останется по-прежнему, скорее всего, доработаю до лета и буду увольняться. Невозможно больше это всё терпеть за зарплату в 27 тысяч рублей.