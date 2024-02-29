Школьникам разрешат пересдавать ЕГЭ

Владимир Путин во время сегодняшнего обращения уделяет много внимания «детским» направлениям — школьному образованию, инфраструктуре вузов, материальной поддержке многодетных семей. Он также уже поднимал вопросы здравоохранения, упоминал проблему бедности, говорил о ходе спецоперации, подчеркнул важность кадровой подготовки и назвал основные цели и задачи в экономической сфере. Мы в следим за обращением президента в режиме онлайн — присоединяйтесь к нашей трансляции.