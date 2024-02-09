«Ребенок скажет воспитательнице: ты дура». Крик души заведующей садиком

К каждому из малышей в детском саду воспитатели ищут особый, индивидуальный подход, но получается не всегда. И нередко препятствуют этому... родители.

Татьяна Мантурова, заведующая детским садом № 107 в Екатеринбурге, обратилась к мамам, бабушкам и отцам дошколят. Она рассказала про главные ошибки, которые они совершают, когда их ребенок начинает ходить в ясли или садик. Наши коллеги из E1.RU опубликовали крик души опытного педагога, победившей в городском конкурсе за звание самого лучшего руководителя дошкольного учебного заведения. Прислушайтесь к ее советам! Далее — от первого лица.