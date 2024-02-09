«Ребенок скажет воспитательнице: ты дура». Крик души заведующей садиком

К каждому из малышей в детском саду воспитатели ищут особый, индивидуальный подход, но получается не всегда. И нередко препятствуют этому... родители.
Татьяна Мантурова, заведующая детским садом
Среди родителей бытует мнение, что воспитание ребенка — это в первую очередь зона ответственности детского сада и школы, а не их самих. Многие считают, что это так, потому что ребенок находится в садике достаточно долгое время, общается больше с педагогом, с воспитателем, с учителями, которые имеют специальное педагогическое образование, имеют опыт работы. И они уж точно знают, как воспитывать.
Всё-таки для ребенка ориентирами по жизни являются родители. Именно они показывают пример поведения своими поступками, даже речью. Дети приходят в садик и разговаривают теми словами, которые они слышат в семье. И совершают такие же поступки, равняются на родителей.
Здесь детские сады скорее даются в помощь родителям, они дополняют воспитание детей, а не заменяют его, не являются основным. И почему-то часто родители и педагоги становятся по разные стороны баррикад. Это очень тяжело. Пока они перекладывают друг на друга ответственность, страдает ребенок, который всё это время остается в непонятном состоянии.
Банальная ситуация: родители жалуются, что ребенка заставляют в детском саду кушать. Либо, наоборот, спрашивают: почему вы недокармливаете ребенка? Начинаем беседовать с детьми, спрашивать: чем ты питаешься дома? Наггетсы, сосиски, шоколад, «чокопай»… С такой ситуацией мы сталкиваемся очень часто. Понятно, что питание — это одна из составляющих полноценного роста и развития ребенка. И родители несут ответственность за правильный рацион дома. Как мы можем накормить ребенка кашей и супом, если дома он предпочитает наггетсы и шоколад?
То же самое — когда ребенок приходит в детский сад совершенно неподготовленным, в том плане, что у него не сформированы элементарные навыки самообслуживания, он не привык к режиму дня. Воспитатель учит ребенка надевать сапожки самостоятельно, тратит время, усилия, свою любовь.
Все старания воспитателя сходят на нет. Я говорю, конечно, элементарные вещи, но именно из этих вещей складывается начальное взаимодействие родителей и воспитателя.
Родители часто утаивают либо не говорят воспитателю о том, что у ребенка есть какие-то особенности здоровья. Например, случаются приступы эпилепсии. Воспитатель об этом не знал, а это может привести к чему-то плачевному. Вот она, недоговоренность.
Или ребенок испытывает какие-то трудности в освоении образовательной программы, в коммуникации с детьми, ему часто требуется помощь, но родители не принимают этой ситуации, не слышат педагога, не слушают.
Ответственность за воспитание здорового ребенка несут родители. Здесь нельзя медлить, нельзя противостоять друг другу.
Хочется сотрудничать с родителями, быть союзниками для их детей. Быть всегда рядом. И самое главное для нас — чтобы родители тоже понимали, что у нас одна цель: воспитание и развитие счастливого ребенка. Мы ни в коем случае не противостоим ему, не хотим быть чужими ребенку, а действительно хотим быть хорошими наставниками.
Про престиж педагога: если ребенок слышит от родителей и из других источников о том, что его педагог плохой… Можно, я перейду на детский язык? Он придет и скажет своей воспитательнице: «Ты дура». Конечно, он услышал это грубое слово от родителей. А если родитель скажет ребенку: «У тебя самая замечательная воспитательница, она для тебя как вторая мама, она для тебя самая лучшая», то ребенок придет в детский сад и скажет добрые слова, ласковые, нежные. Какая будет реакция? Конечно, воспитатель всю свою любовь ему подарит за это.
Другая заведующая садиком рассказала, как организована безопасность малышей. Оказалось, что охранниками там работают пенсионеры.