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Проблема

На репетиторской игле. Как родители школьников попадают в зависимость от дополнительных занятий

Вы не поверите, но виноваты в этом не учителя и не сложная программа

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Разбираемся в ситуации вместе с самими репетиторами, учителями и психологом

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Родители школьников всё чаще бегут за помощью к репетиторам. Появилась новая тенденция: частных педагогов стали нанимать даже для малышей из начальных классов. Мамы и папы отдают бешеные деньги, лишь бы их ребенок начал хоть как-то справляться с программой, самостоятельно делать уроки или слушать учителя, но помогает это не всегда.

Когда на самом деле ребенку нужен помощник? И почему большинство школьников буквально подсели на иглу репетиторства? Нередко проблема кроется внутри семьи: родители сами оказывают медвежью услугу детям, пережевывая материал, который им дают педагоги. Правда, иногда репетитор действительно очень полезен. Наши коллеги из E1.RU разбираются во всём вместе с самими репетиторами, учителями и психологом.

Ребенок отстает, потому что еще не готов к школе

Бывает так, что малыша не научили писать и считать в детском саду или он много болел. В таком случае обратиться за помощью — целесообразное решение, считает основатель сети «ЕГЭбург» и лучший учитель Свердловской области — 2023 Андрей Коновалов. С ним согласна и руководитель тьюторского центра «Эпсилон» Наталья Певнева. Уже в первом классе ребенок должен сам читать задания в учебнике и понимать их, иначе эта задержка скажется на всём периоде обучения школьника (и на его оценках, конечно).

— Ребенок без навыков чтения и письма просто не успевает освоить школьную программу. А самое главное, что он должен уметь, — понимать смысл того, что он прочитал. Если у ребенка есть такие проблемы и их нужно решать здесь и сейчас, лучше нанять репетитора, — уверена Наталья Певнева.

В современных реалиях уже в первом классе ребенок должен уметь читать

В современных реалиях уже в первом классе ребенок должен уметь читать

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Другая причина — здоровье школьника. Иногда у малышей выявляются неврологические расстройства, связанные с родовыми травмами матери или другими причинами. Учитель или директор школы не могут отправить ребенка к неврологу, логопеду — разве что на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), но родители часто воспринимают такое решение в штыки: «Мой сын не может быть болен!» Хотя на самом деле ему нужна помощь.

— У родителей есть проблема непризнания того, что у ребенка диагноз. Есть мамы, которые не верят врачам и никому не хотят рассказывать о проблемах со здоровьем, — утверждает Наталья Певнева. — Я лично считаю, что развивающемуся нормально ребенку репетитор в начальной школе не нужен, потому что основная задача начальной школы — научить учиться. Но есть исключения.

По словам психолога Оксаны Лунеговой, причин неуспеваемости у школьников очень много. Например, задержка в психическом или речевом развитии, неврологические заболевания, тревожность, низкая мотивация и слабая воля, плохая память, импульсивность, дефицит внимания (мы рассказывали, что такое синдром дефицита внимания, или СДВГ, как его лечат и бывает ли он у взрослых). Проблемы могут начаться, и если малыша слишком рано отдали в школу. А бывает так, что психоэмоциональное состояние ребенка не соответствует его возрасту. Или ребенок не понимает предмет в силу своих особенностей — например, если у него гуманитарный склад ума, математика может даваться ему с трудом.

Родители пытаются сами «учить» школьника

Если мама начинает пересказывать ребенку всё, что ему рассказали в школе, то авторитет учителя в его глазах падает. Вместо этого нужно научить свое чадо коммуникации с педагогом: пусть ребенок задает все вопросы, связанные с предметом, не вам, а учителю. Почаще интересуйтесь у школьника: «А спросил ли ты учителя об этом? Поднял ли ты руку?» Это поможет установить контакт между учеником и педагогом.

И учителя, и репетиторы против того, чтобы родители делали домашнее задание вместе с ребенком или за него. Но контролировать этот процесс всё же стоит

И учителя, и репетиторы против того, чтобы родители делали домашнее задание вместе с ребенком или за него. Но контролировать этот процесс всё же стоит

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— Зачем мне напрягаться, если приду домой и мама (или репетитор, неважно) мне всё расскажет? — объясняет Андрей Коновалов. — Да, у ребенка в краткосрочной перспективе пятерки. Да, он успешен с точки зрения контрольных. Казалось бы, все счастливы.

— В пятом классе учителей становится много, мама уже не справляется, появляются тройки. Либо, если репетиторов оплатили, такие дети оканчивают школу, но это тупик, ведь в вузе ты не наберешь репетиторов по каждой дисциплине. Если вот эту проблему вовремя заметить, купировать и отработать, то ребенок «возвращается» и может всю школьную жизнь проучиться без репетиторов, — подчеркнул основатель «ЕГЭбурга».

Если школьник привык, что его постоянно подпинывают, так и будет продолжаться. Наталья Певнева решительно против того, чтобы родители делали с детьми домашнее задание. Решать эту проблему нужно на уровне семьи — менять подход к воспитанию. С жестокой реальностью родители чаще сталкиваются в средней школе, пятых-шестых классах, когда перестают делать уроки за ребенка и помогать ему. Тогда и выясняется, что сам ребенок к такой самостоятельности вовсе не готов.

— Когда мама снимает с себя эту узду — всё, ребенок поплыл, появляются двойки. Приходят к нам с круглыми глазами. А что им ответить? Если вы пять лет за ребенка домашнее задание делали, чего вы ждете от нас сейчас? — задается вопросом руководитель «Эпсилона».

Даже репетиторы не смогут помочь ребенку, за которого несколько лет подряд делали домашнее задание

Даже репетиторы не смогут помочь ребенку, за которого несколько лет подряд делали домашнее задание

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Учительница английского языка из Орджоникидзевского района Екатеринбурга (она пожелала сохранить анонимность) согласна с другими экспертами. При этом педагог считает, что, хотя родители и не должны делать домашнее задание за детей, контролировать его выполнение они всё-таки обязаны — иначе школьник будет бездельничать. Лучше всего делать это по старинке: пусть ребенок сначала выполнит работу на черновике. Мама или папа посмотрят, что всё хорошо, а потом он перепишет в чистовик.

— Некоторые родители, если честно, пытаются на репетиторов возложить свои же функции. Например, считают, что если ребенок ходит к репетитору, то у него с предметом всё хорошо, значит можно и домашнюю работу не проверять, ничего не смотреть. И потом не понимают: «Как, он же ходит к репетитору! С репетитором у сына всё получается, а с вашим учителем — нет». Чтобы такого не было, я бы посоветовала хотя бы до восьмого класса быть включенными в учебный процесс, вместе разбираться в заданиях, читать тексты.

У меня девятый класс, с родителями обсуждали подготовку к экзаменам. Оказалось, некоторые не в курсе, что такое ОГЭ. У нас же, говорят, билеты! Поэтому надо быть на связи и с классным руководителем, и со школой. Когда все в одной упряжке, тогда проблемы нет. А вот с репетитором делать домашнее задание — это медвежья услуга, потому что репетитор объяснил, всё за него решил, а в результате ребенок сам ничего не написал и потом не понимает, как делать такие задания, — подчеркнула педагог.

Нет времени

Если родители работают круглосуточно, у них сменный график (как, например, на станциях скорой помощи), а ребенка оставить не с кем, то, конечно, без помощника не обойтись. Но стоит понимать, что в таком случае вы перекладываете воспитательную функцию с себя на репетитора, ведь помочь детям организовать себя — задача мамы и папы. И всё-таки обратиться к его услугам лучше, чем совсем не следить за школьником, который может попросту перестать выполнять домашние задания и начать прогуливать уроки.

— У родителей есть разные причины и задачи, из-за которых они нанимают репетитора. Например: догнать программу и разобрать материал, который ребенок не смог освоить на уроке, или сделать домашнее задание и пройти следующую тему, чтобы ребенок был более успешен. Всё это очень спорно, есть много плюсов и минусов. И опять же всё зависит от самого ребенка, к которому чаще всего нужен индивидуальный подход, — считает психолог Оксана Лунегова.

Очевидно, что иногда у родителей нет времени заниматься с ребенком из-за сложной работы. В таком случае занятия с репетитором — неплохой выход из ситуации

Очевидно, что иногда у родителей нет времени заниматься с ребенком из-за сложной работы. В таком случае занятия с репетитором — неплохой выход из ситуации

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Другие факторы: семья и школа

Не забывайте, что школьнику также нужно свое рабочее место, где он мог бы спокойно заниматься в тишине. Иногда младшие братья и сестры просто физически не дают школьнику это делать, постоянно отвлекая его. Конечно, отвлекают ребенка от учебы и конфликты в семье, и другие стрессовые ситуации, которые могут возникнуть дома.

Слишком большое количество репетиторов и дополнительных занятий также пагубно сказывается на психике школьника.

— Конечно, если ребенок сидит в школе по шесть часов и дома с репетитором по три часа, то это может истощить даже взрослого человека, не говоря уже о подростке. Хорошо, если кроме учебной деятельности у него есть еще интересы и необходимое развитие в соответствии с возрастом. Обязательна для ребенка физическая нагрузка — спорт, прогулки, зарядка, тренажеры, — порекомендовала Оксана Лунегова.

Также повлиять на успеваемость могут школьные конфликты, когда у ребенка не складывается общение с одноклассниками и возникают стычки с педагогами. Если трудности начались в средней школе, возможно, они связаны с подростковым максимализмом. Психолог советует обратить внимание и на то, как у других детей обстоят дела с тем или иным предметом:

— Если трудности почти у всего класса, то вопрос к педагогической деятельности самого преподавательского состава. И всё-таки, если ребенок пропустил большую часть материала, желательно освоить ее самостоятельно либо при помощи родителей или репетитора. Важный момент: помощь родителей не должна быть постоянной, не надо занимать роль педагога.

Когда нужна дополнительная подготовка к экзаменам

Для детей, которые хотят набрать больше 50 баллов на ЕГЭ, необходимы дополнительные занятия. Они могут проходить и со школьным учителем, и с репетитором, и в онлайн-школе. Или ребенок может заниматься сам — неважно. Но школа, уверен Андрей Коновалов, не обязана выпускать стобалльников.

— Некоторые говорят, школа не может достаточно хорошо подготовить к ЕГЭ. На самом деле подавляющее большинство школ легко могут подготовить ребенка, условно, на 50 баллов. И с точки зрения любого государственного экзамена это означает, что ребенок сдал ЕГЭ. Так что какие претензии к школе? — рассуждает основатель «ЕГЭбурга». — Другой вопрос, что в ЕГЭ в принципе вставлены такие задачи, которые должны отличать детей друг от друга: кто приспособлен к математическим наукам, кто профессионал в русском языке. Ведь основная цель экзамена — поступление в вуз.

Официально ГИА — государственную итоговую аттестацию — сделали обязательной для российских школьников в 2009 году, хотя впервые сдавать экзамены в виде ЕГЭ (в одиннадцатых классах) и ОГЭ (в девятых) в некоторых регионах начали в 2001-м. До 2014 года экзамен у девятиклассников назывался ГИА, но после его переименовали в ОГЭ — основной государственный экзамен. В 2023-м школьники сдавали сразу четыре предмета: обязательные русский язык и математику и еще два по выбору.

Не забывайте, что семейные конфликты или стычки с одноклассниками тоже могут стать причиной неуспеваемости ребенка. Как ему делать уроки, когда мысли заняты ссорами?

Не забывайте, что семейные конфликты или стычки с одноклассниками тоже могут стать причиной неуспеваемости ребенка. Как ему делать уроки, когда мысли заняты ссорами?

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Как решать задачи из последней части экзамена, в школах не учат, поэтому можно обратиться с этой целью к репетитору или пойти на подготовительные курсы в тот вуз, в который ребенок собирается поступать. К сожалению, дополнительная подготовка не нужна, пожалуй, только тем детям, кто учится в специализированных школах: в СУНЦе, 9-й гимназии и подобных.

А вот у учителей отношение к репетиторам неоднозначное.

— Я только за репетиторов, ведь это помощник учителя, если это грамотный специалист, если он углубленно рассматривает темы. Но сталкивалась и с отрицательным отношением: многие считают, что отсутствие репетиторов у учеников — знак качества учителя. Понятно, что в классах по тридцать-сорок человек, урок сорок минут, всё равно невозможно уделить всем внимание на сто процентов, да и это же дети. Например, если у кого-то день рождения — мы пол-урока будем его поздравлять и есть конфеты, — рассказала учительница русского языка из Екатеринбурга.

Как выбрать хорошего репетитора

В первую очередь стоит обратить внимание на опыт работы домашнего учителя, его образование и квалификацию, на отзывы о работе и цену услуг. Найти профессионала, который действительно подтянет знания школьника, не так просто, как кажется.

— Сейчас каждый утюг себя мнит великим репетитором. Меня как человека, который в этой профессии уже больше десяти лет, это очень обижает, потому что идет обесценивание нашей работы, — уверена Наталья Певнева, руководитель тьюторского центра «Эпсилон». — Важно обратить внимание на системный подход: мы понимаем, что от восьми занятий в месяц будет намного больше толку, чем от двух. Непрофессионалы часто говорят: «Ой, да это можно решить за два урока». Это неправильно. И обязательно смотрите на образование специалиста. Когда я искала учителя начальных классов, мне писали люди, которые вообще к образованию не имели никакого отношения, не могли ответить на профессиональные вопросы, а говорят: «Ну я просто хорошо объясняю». Это ужасно.

Репетитор, как и любой другой специалист, не работающий в государственной или частной компании, обязан зарегистрировать себя как юридическое лицо, как самозанятого или индивидуального предпринимателя. В случае если специалист никак не оформлен, будет считаться, что он занимается незаконной деятельностью. И тогда его могут оштрафовать по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без специального разрешения (лицензии)» (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).

Если вы хотите, чтобы ребенок сдал экзамены больше чем на 50 баллов, то всё-таки без репетитора не обойтись

Если вы хотите, чтобы ребенок сдал экзамены больше чем на 50 баллов, то всё-таки без репетитора не обойтись

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А вот от цены на услуги мало что зависит. Нередко репетиторы завышают стоимость занятий просто потому, что не готовы взять много учеников (например, если кроме репетиторства у специалиста есть основная работа). В таком случае цена — это своеобразный фильтр. Если учитель на дому может позволить себе достаточно учеников — скажем, десять-пятнадцать в год, — стоимость его услуг будет меньше.

— Каждый репетитор, исходя из своих собственных соображений, выставляет цену, и она на самом деле никак не коррелирует с качеством. Завышенная цена не всегда говорит о том, что специалист хороший, но если вы знаете, что у данного репетитора пятнадцать-двадцать учеников и ценник очень высокий, то это свидетельствует о том, что он очень востребован на рынке, — объясняет Андрей Коновалов, основатель сети «ЕГЭбург».

Быстро понять, хороший ли вам попался репетитор, не получится. Это покажет только время, оценки школьника и ваше собственное впечатление. Кого-то устраивают те педагоги, которым удалось заинтересовать ученика, вне зависимости от того, какие у него успехи. Другие нацелены только на пятерки (или хотя бы четверки).

— Есть ребенку нравится занятие, это ни о чем не говорит с точки зрения эффективности. Это означает, что репетитор просто умеет устанавливать с ребенком контакт, — отметил Андрей Коновалов.

Психолог Оксана Лунегова уточнила, что репетитора стоит сменить, если нет изменений в освоении предмета, ребенок отказывается заниматься или у него совсем нет взаимодействия с домашним учителем. Не стоит забывать и о том, что против воли школьника сложно добиться хороших результатов. Конечно, бывают разные случаи: иногда ребенок со временем втягивается в процесс, а иногда только сильнее ненавидит занятия. Всё на страх и риск родителей.

— Возникает вопрос: какая стратегия лучше? Мне кажется, лучше научиться с ребенком договариваться, объяснять. И самое главное — ребенка не ломать, это просто негуманно, — уверен основатель «ЕГЭбурга». — Если не получилось договориться, возможно, имеет смысл отложить дополнительные занятия на год.

Мы писали, сколько стоят услуги репетиторов в Екатеринбурге. Цены растут из года в год, а особенно зимой и весной, накануне экзаменов. Почитайте советы учителей и репетиторов о том, как сдать ЕГЭ на 100 баллов. Одна учительница тоже решила сдать экзамен — и набрала наивысший балл. Она поделилась своими впечатлениями в авторской колонке.

А еще прочитайте колонку логопеда о том, почему у ребенка возникают проблемы с речью.

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