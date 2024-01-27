На репетиторской игле. Как родители школьников попадают в зависимость от дополнительных занятий

У меня девятый класс, с родителями обсуждали подготовку к экзаменам. Оказалось, некоторые не в курсе, что такое ОГЭ. У нас же, говорят, билеты! Поэтому надо быть на связи и с классным руководителем, и со школой. Когда все в одной упряжке, тогда проблемы нет. А вот с репетитором делать домашнее задание — это медвежья услуга, потому что репетитор объяснил, всё за него решил, а в результате ребенок сам ничего не написал и потом не понимает, как делать такие задания, — подчеркнула педагог.

Нет времени

Если родители работают круглосуточно, у них сменный график (как, например, на станциях скорой помощи), а ребенка оставить не с кем, то, конечно, без помощника не обойтись. Но стоит понимать, что в таком случае вы перекладываете воспитательную функцию с себя на репетитора, ведь помочь детям организовать себя — задача мамы и папы. И всё-таки обратиться к его услугам лучше, чем совсем не следить за школьником, который может попросту перестать выполнять домашние задания и начать прогуливать уроки.