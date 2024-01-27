На репетиторской игле. Как родители школьников попадают в зависимость от дополнительных занятий

Родители школьников всё чаще бегут за помощью к репетиторам. Появилась новая тенденция: частных педагогов стали нанимать даже для малышей из начальных классов. Мамы и папы отдают бешеные деньги, лишь бы их ребенок начал хоть как-то справляться с программой, самостоятельно делать уроки или слушать учителя, но помогает это не всегда.
Когда на самом деле ребенку нужен помощник? И почему большинство школьников буквально подсели на иглу репетиторства? Нередко проблема кроется внутри семьи: родители сами оказывают медвежью услугу детям, пережевывая материал, который им дают педагоги. Правда, иногда репетитор действительно очень полезен. Наши коллеги из E1.RU разбираются во всём вместе с самими репетиторами, учителями и психологом.
Ребенок отстает, потому что еще не готов к школе
Бывает так, что малыша не научили писать и считать в детском саду или он много болел. В таком случае обратиться за помощью — целесообразное решение, считает основатель сети «ЕГЭбург» и лучший учитель Свердловской области — 2023 Андрей Коновалов. С ним согласна и руководитель тьюторского центра «Эпсилон» Наталья Певнева. Уже в первом классе ребенок должен сам читать задания в учебнике и понимать их, иначе эта задержка скажется на всём периоде обучения школьника (и на его оценках, конечно).
— Ребенок без навыков чтения и письма просто не успевает освоить школьную программу. А самое главное, что он должен уметь, — понимать смысл того, что он прочитал. Если у ребенка есть такие проблемы и их нужно решать здесь и сейчас, лучше нанять репетитора, — уверена Наталья Певнева.
Другая причина — здоровье школьника. Иногда у малышей выявляются неврологические расстройства, связанные с родовыми травмами матери или другими причинами. Учитель или директор школы не могут отправить ребенка к неврологу, логопеду — разве что на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), но родители часто воспринимают такое решение в штыки: «Мой сын не может быть болен!» Хотя на самом деле ему нужна помощь.
— У родителей есть проблема непризнания того, что у ребенка диагноз. Есть мамы, которые не верят врачам и никому не хотят рассказывать о проблемах со здоровьем, — утверждает Наталья Певнева. — Я лично считаю, что развивающемуся нормально ребенку репетитор в начальной школе не нужен, потому что основная задача начальной школы — научить учиться. Но есть исключения.
По словам психолога Оксаны Лунеговой, причин неуспеваемости у школьников очень много. Например, задержка в психическом или речевом развитии, неврологические заболевания, тревожность, низкая мотивация и слабая воля, плохая память, импульсивность, дефицит внимания (мы рассказывали, что такое синдром дефицита внимания, или СДВГ, как его лечат и бывает ли он у взрослых). Проблемы могут начаться, и если малыша слишком рано отдали в школу. А бывает так, что психоэмоциональное состояние ребенка не соответствует его возрасту. Или ребенок не понимает предмет в силу своих особенностей — например, если у него гуманитарный склад ума, математика может даваться ему с трудом.
Родители пытаются сами «учить» школьника
Если мама начинает пересказывать ребенку всё, что ему рассказали в школе, то авторитет учителя в его глазах падает. Вместо этого нужно научить свое чадо коммуникации с педагогом: пусть ребенок задает все вопросы, связанные с предметом, не вам, а учителю. Почаще интересуйтесь у школьника: «А спросил ли ты учителя об этом? Поднял ли ты руку?» Это поможет установить контакт между учеником и педагогом.
— Зачем мне напрягаться, если приду домой и мама (или репетитор, неважно) мне всё расскажет? — объясняет Андрей Коновалов. — Да, у ребенка в краткосрочной перспективе пятерки. Да, он успешен с точки зрения контрольных. Казалось бы, все счастливы.
— В пятом классе учителей становится много, мама уже не справляется, появляются тройки. Либо, если репетиторов оплатили, такие дети оканчивают школу, но это тупик, ведь в вузе ты не наберешь репетиторов по каждой дисциплине. Если вот эту проблему вовремя заметить, купировать и отработать, то ребенок «возвращается» и может всю школьную жизнь проучиться без репетиторов, — подчеркнул основатель «ЕГЭбурга».
Если школьник привык, что его постоянно подпинывают, так и будет продолжаться. Наталья Певнева решительно против того, чтобы родители делали с детьми домашнее задание. Решать эту проблему нужно на уровне семьи — менять подход к воспитанию. С жестокой реальностью родители чаще сталкиваются в средней школе, пятых-шестых классах, когда перестают делать уроки за ребенка и помогать ему. Тогда и выясняется, что сам ребенок к такой самостоятельности вовсе не готов.
— Когда мама снимает с себя эту узду — всё, ребенок поплыл, появляются двойки. Приходят к нам с круглыми глазами. А что им ответить? Если вы пять лет за ребенка домашнее задание делали, чего вы ждете от нас сейчас? — задается вопросом руководитель «Эпсилона».
Учительница английского языка из Орджоникидзевского района Екатеринбурга (она пожелала сохранить анонимность) согласна с другими экспертами. При этом педагог считает, что, хотя родители и не должны делать домашнее задание за детей, контролировать его выполнение они всё-таки обязаны — иначе школьник будет бездельничать. Лучше всего делать это по старинке: пусть ребенок сначала выполнит работу на черновике. Мама или папа посмотрят, что всё хорошо, а потом он перепишет в чистовик.
— Некоторые родители, если честно, пытаются на репетиторов возложить свои же функции. Например, считают, что если ребенок ходит к репетитору, то у него с предметом всё хорошо, значит можно и домашнюю работу не проверять, ничего не смотреть. И потом не понимают: «Как, он же ходит к репетитору! С репетитором у сына всё получается, а с вашим учителем — нет». Чтобы такого не было, я бы посоветовала хотя бы до восьмого класса быть включенными в учебный процесс, вместе разбираться в заданиях, читать тексты.
У меня девятый класс, с родителями обсуждали подготовку к экзаменам. Оказалось, некоторые не в курсе, что такое ОГЭ. У нас же, говорят, билеты! Поэтому надо быть на связи и с классным руководителем, и со школой. Когда все в одной упряжке, тогда проблемы нет. А вот с репетитором делать домашнее задание — это медвежья услуга, потому что репетитор объяснил, всё за него решил, а в результате ребенок сам ничего не написал и потом не понимает, как делать такие задания, — подчеркнула педагог.
Нет времени
Если родители работают круглосуточно, у них сменный график (как, например, на станциях скорой помощи), а ребенка оставить не с кем, то, конечно, без помощника не обойтись. Но стоит понимать, что в таком случае вы перекладываете воспитательную функцию с себя на репетитора, ведь помочь детям организовать себя — задача мамы и папы. И всё-таки обратиться к его услугам лучше, чем совсем не следить за школьником, который может попросту перестать выполнять домашние задания и начать прогуливать уроки.
— У родителей есть разные причины и задачи, из-за которых они нанимают репетитора. Например: догнать программу и разобрать материал, который ребенок не смог освоить на уроке, или сделать домашнее задание и пройти следующую тему, чтобы ребенок был более успешен. Всё это очень спорно, есть много плюсов и минусов. И опять же всё зависит от самого ребенка, к которому чаще всего нужен индивидуальный подход, — считает психолог Оксана Лунегова.
Другие факторы: семья и школа
Не забывайте, что школьнику также нужно свое рабочее место, где он мог бы спокойно заниматься в тишине. Иногда младшие братья и сестры просто физически не дают школьнику это делать, постоянно отвлекая его. Конечно, отвлекают ребенка от учебы и конфликты в семье, и другие стрессовые ситуации, которые могут возникнуть дома.
Слишком большое количество репетиторов и дополнительных занятий также пагубно сказывается на психике школьника.
— Конечно, если ребенок сидит в школе по шесть часов и дома с репетитором по три часа, то это может истощить даже взрослого человека, не говоря уже о подростке. Хорошо, если кроме учебной деятельности у него есть еще интересы и необходимое развитие в соответствии с возрастом. Обязательна для ребенка физическая нагрузка — спорт, прогулки, зарядка, тренажеры, — порекомендовала Оксана Лунегова.
Также повлиять на успеваемость могут школьные конфликты, когда у ребенка не складывается общение с одноклассниками и возникают стычки с педагогами. Если трудности начались в средней школе, возможно, они связаны с подростковым максимализмом. Психолог советует обратить внимание и на то, как у других детей обстоят дела с тем или иным предметом:
— Если трудности почти у всего класса, то вопрос к педагогической деятельности самого преподавательского состава. И всё-таки, если ребенок пропустил большую часть материала, желательно освоить ее самостоятельно либо при помощи родителей или репетитора. Важный момент: помощь родителей не должна быть постоянной, не надо занимать роль педагога.
Когда нужна дополнительная подготовка к экзаменам
Для детей, которые хотят набрать больше 50 баллов на ЕГЭ, необходимы дополнительные занятия. Они могут проходить и со школьным учителем, и с репетитором, и в онлайн-школе. Или ребенок может заниматься сам — неважно. Но школа, уверен Андрей Коновалов, не обязана выпускать стобалльников.
— Некоторые говорят, школа не может достаточно хорошо подготовить к ЕГЭ. На самом деле подавляющее большинство школ легко могут подготовить ребенка, условно, на 50 баллов. И с точки зрения любого государственного экзамена это означает, что ребенок сдал ЕГЭ. Так что какие претензии к школе? — рассуждает основатель «ЕГЭбурга». — Другой вопрос, что в ЕГЭ в принципе вставлены такие задачи, которые должны отличать детей друг от друга: кто приспособлен к математическим наукам, кто профессионал в русском языке. Ведь основная цель экзамена — поступление в вуз.
Официально ГИА — государственную итоговую аттестацию — сделали обязательной для российских школьников в 2009 году, хотя впервые сдавать экзамены в виде ЕГЭ (в одиннадцатых классах) и ОГЭ (в девятых) в некоторых регионах начали в 2001-м. До 2014 года экзамен у девятиклассников назывался ГИА, но после его переименовали в ОГЭ — основной государственный экзамен. В 2023-м школьники сдавали сразу четыре предмета: обязательные русский язык и математику и еще два по выбору.
Как решать задачи из последней части экзамена, в школах не учат, поэтому можно обратиться с этой целью к репетитору или пойти на подготовительные курсы в тот вуз, в который ребенок собирается поступать. К сожалению, дополнительная подготовка не нужна, пожалуй, только тем детям, кто учится в специализированных школах: в СУНЦе, 9-й гимназии и подобных.
А вот у учителей отношение к репетиторам неоднозначное.
— Я только за репетиторов, ведь это помощник учителя, если это грамотный специалист, если он углубленно рассматривает темы. Но сталкивалась и с отрицательным отношением: многие считают, что отсутствие репетиторов у учеников — знак качества учителя. Понятно, что в классах по тридцать-сорок человек, урок сорок минут, всё равно невозможно уделить всем внимание на сто процентов, да и это же дети. Например, если у кого-то день рождения — мы пол-урока будем его поздравлять и есть конфеты, — рассказала учительница русского языка из Екатеринбурга.
Как выбрать хорошего репетитора
В первую очередь стоит обратить внимание на опыт работы домашнего учителя, его образование и квалификацию, на отзывы о работе и цену услуг. Найти профессионала, который действительно подтянет знания школьника, не так просто, как кажется.
— Сейчас каждый утюг себя мнит великим репетитором. Меня как человека, который в этой профессии уже больше десяти лет, это очень обижает, потому что идет обесценивание нашей работы, — уверена Наталья Певнева, руководитель тьюторского центра «Эпсилон». — Важно обратить внимание на системный подход: мы понимаем, что от восьми занятий в месяц будет намного больше толку, чем от двух. Непрофессионалы часто говорят: «Ой, да это можно решить за два урока». Это неправильно. И обязательно смотрите на образование специалиста. Когда я искала учителя начальных классов, мне писали люди, которые вообще к образованию не имели никакого отношения, не могли ответить на профессиональные вопросы, а говорят: «Ну я просто хорошо объясняю». Это ужасно.
Репетитор, как и любой другой специалист, не работающий в государственной или частной компании, обязан зарегистрировать себя как юридическое лицо, как самозанятого или индивидуального предпринимателя. В случае если специалист никак не оформлен, будет считаться, что он занимается незаконной деятельностью. И тогда его могут оштрафовать по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или без специального разрешения (лицензии)» (
А вот от цены на услуги мало что зависит. Нередко репетиторы завышают стоимость занятий просто потому, что не готовы взять много учеников (например, если кроме репетиторства у специалиста есть основная работа). В таком случае цена — это своеобразный фильтр. Если учитель на дому может позволить себе достаточно учеников — скажем, десять-пятнадцать в год, — стоимость его услуг будет меньше.
— Каждый репетитор, исходя из своих собственных соображений, выставляет цену, и она на самом деле никак не коррелирует с качеством. Завышенная цена не всегда говорит о том, что специалист хороший, но если вы знаете, что у данного репетитора пятнадцать-двадцать учеников и ценник очень высокий, то это свидетельствует о том, что он очень востребован на рынке, — объясняет Андрей Коновалов, основатель сети «ЕГЭбург».
Быстро понять, хороший ли вам попался репетитор, не получится. Это покажет только время, оценки школьника и ваше собственное впечатление. Кого-то устраивают те педагоги, которым удалось заинтересовать ученика, вне зависимости от того, какие у него успехи. Другие нацелены только на пятерки (или хотя бы четверки).
— Есть ребенку нравится занятие, это ни о чем не говорит с точки зрения эффективности. Это означает, что репетитор просто умеет устанавливать с ребенком контакт, — отметил Андрей Коновалов.
Психолог Оксана Лунегова уточнила, что репетитора стоит сменить, если нет изменений в освоении предмета, ребенок отказывается заниматься или у него совсем нет взаимодействия с домашним учителем. Не стоит забывать и о том, что против воли школьника сложно добиться хороших результатов. Конечно, бывают разные случаи: иногда ребенок со временем втягивается в процесс, а иногда только сильнее ненавидит занятия. Всё на страх и риск родителей.
— Возникает вопрос: какая стратегия лучше? Мне кажется, лучше научиться с ребенком договариваться, объяснять. И самое главное — ребенка не ломать, это просто негуманно, — уверен основатель «ЕГЭбурга». — Если не получилось договориться, возможно, имеет смысл отложить дополнительные занятия на год.
Мы писали, сколько стоят услуги репетиторов в Екатеринбурге. Цены растут из года в год, а особенно зимой и весной, накануне экзаменов. Почитайте советы учителей и репетиторов о том, как сдать ЕГЭ на 100 баллов. Одна учительница тоже решила сдать экзамен — и набрала наивысший балл. Она поделилась своими впечатлениями в авторской колонке.
А еще прочитайте колонку логопеда о том, почему у ребенка возникают проблемы с речью.