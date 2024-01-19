Студенты из Индии возмущены ценой учебы в российском вузе и молчат — пугают штрафная общага и отчисление

Парни и девушки уверены, что неугодных могут просто «завалить» на экзаменах. Они говорят, что нескольких человек, у которых были проблемы с RMEA, уже отчислили.

Некоторые ребята говорят, что получали звонки от «главных студентов»: те рекомендовали не общаться с полицией и прессой, а еще просили «поддержать агентство в эти трудные времена».

80 довольных студентов: как в вузе провели встречу для журналистов

В самом вузе недавно организовали встречу, куда пригласили журналистов и иностранных студентов.

Все происходило в спортзале одного из общежитий. Там собралось не меньше 80 парней и девушек из Индии. И, как выяснилось, все они пришли для того, чтобы рассказать, что у них нет никаких вопросов ни к вузу, ни к RMEA.