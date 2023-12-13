«Не заберешь — потеряешь уважение в глазах класса». Учителя — о запрете телефонов в школах

Госдума решила запретить школьникам пользоваться телефонами на уроках (достать мобильник можно будет только в случае угрозы жизни или здоровью). Поможет ли это решение побороть зависимость учеников от гаджетов или только застопорит образовательный процесс? Мы публиковали колонку мамы первоклассника о запрете телефонов. А в этом материале учителя поделились с нашими коллегами из E1.RU своим мнением на этот счет. Нашлись как и сторонники закона, так и противники.
Как вести уроки без технологий, когда мы к ним только привыкли?
Далеко не все педагоги поддержали законопроект. Современные учителя используют привычку школьников зависать над экраном смартфона, чтобы вовлекать их в учебный процесс. Например, во время «Разговоров о важном» ученики могут сканировать QR-коды и получать новую информацию о теме беседы.
— Мне кажется, технологии так плотно вошли в нашу жизнь, что вырвать их из нее сейчас уже невозможно. Нынешнее поколение детей — люди, которые не знают, что это такое, когда телефона нет, хоть у них, хоть у любого взрослого, — считает учительница английского языка, классный руководитель из Екатеринбурга. — Кроме того, сейчас так много различных технологий: дети могут создавать ботов в телеграме, использовать телефоны для прочтения QR-кода, если это требуется, к примеру, на уроке информатики или в рамках использования игровых технологий.
А еще сами учителя, конечно, на уроках в телефонах не сидят, но вся работа в нем, если ты классный руководитель. Нужно быть всегда на связи с родителями, с коллективом и администрацией школы. Порой отправляешь детям в чаты задания, которые отсутствуют в учебнике, но нужны для углубленного изучения материала. Да, было время, когда этим всем не пользовались, но сейчас это есть, и это очень облегчает жизнь, а человек всегда быстро привыкает к комфорту.
«Телефон нужен, чтобы звонить. А школа нужна, чтобы получать знания»
Сторонников нововведения оказалось куда больше. Особенно учителей раздражают старшеклассники, списывающие задания с телефонов во время контрольных. Заберешь телефон — рискуешь нарваться на скандал со стороны родителей ребенка. Не заберешь — потеряешь уважение в глазах всего класса. Многие педагоги уже давно запретили детям пользоваться гаджетами во время уроков.
— У меня в классе с этим строго, дети телефоны достают на перемене только для срочного звонка родителям, — коротко сказала E1.RU учительница начальных классов.
— Безусловно, это очень весомый шаг в образовании, ибо очень трудно настроить на урок детей, которые буквально секунду назад играли в бегалки, стройки или смотрели видео, — считает учительница французского языка. — Перемешиваются знания и «внутренний мир» телефона, в головах учеников ничего не задерживается. Так что, отменяя сейчас телефоны на уроке, которые зачастую используются ими для развлечения или для быстрого поиска ответа, создания картинок или видео не по теме урока, можно попытаться помочь детям стать чуточку более здравыми и уникальными в мире образования.
— У нас в школе действует правило — на уроке телефон доставать нельзя. Все дети его выполняют. Телефон нужен, чтобы звонить, а школа нужна, чтобы получать знания от учителя. Закон поддерживаю полностью, — уверена учительница английского языка.
— Я считаю, что дети очень зависимы от гаджетов. В первую очередь, отказ от телефонов на уроках покажет все настоящие знания ребенка (а не списанные из интернета). Дети таким образом поймут, что другого выхода нет, начнут учить уроки как полагается, не надеясь на то, что на очередной контрольной всё спишут из интернета, — поделилась своим мнением учительница начальных классов.
А для учителей, считаю, нет никакой потери, почти все учителя находятся на рабочем месте без телефонов, — добавила она.
Еще больше мнений о поправках в законопроект вы найдете по ссылке. А в этом тексте мы ответили на все главные вопросы о телефонах в школе: например, будут ли их забирать и можно ли пользоваться гаджетами учителям.