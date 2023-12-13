«Не заберешь — потеряешь уважение в глазах класса». Учителя — о запрете телефонов в школах

Как вести уроки без технологий, когда мы к ним только привыкли?

Далеко не все педагоги поддержали законопроект. Современные учителя используют привычку школьников зависать над экраном смартфона, чтобы вовлекать их в учебный процесс. Например, во время «Разговоров о важном» ученики могут сканировать QR-коды и получать новую информацию о теме беседы.

— Мне кажется, технологии так плотно вошли в нашу жизнь, что вырвать их из нее сейчас уже невозможно. Нынешнее поколение детей — люди, которые не знают, что это такое, когда телефона нет, хоть у них, хоть у любого взрослого, — считает учительница английского языка, классный руководитель из Екатеринбурга. — Кроме того, сейчас так много различных технологий: дети могут создавать ботов в телеграме, использовать телефоны для прочтения QR-кода, если это требуется, к примеру, на уроке информатики или в рамках использования игровых технологий.