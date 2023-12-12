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«Это стало чем-то вроде облегчения»: мать первоклассника — о главных плюсах запрета телефонов в школах

Депутаты Госдумы приняли поправки, из-за которых дети во время учебы не смогут пользоваться мобильниками

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На уроках нужно слушать учителя, а не отвлекаться на гаджеты

На уроках нужно слушать учителя, а не отвлекаться на гаджеты

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В среду, 6 декабря, Госдума приняла проект изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь мобильные телефоны в школах под запретом, использовать их будет можно только в экстренных случаях.

К нововведению люди отнеслись по-разному: кто-то воспринял его в штыки, кто-то довольно прохладно, а кто-то даже обрадовался. Среди них — жительница Подмосковья Ксения, которая призналась, что запрет на мобильные в школах упростил ей жизнь. Почему — женщина рассказала нашим коллегам из MSK1.RU в своей колонке. Далее — от первого лица.

Мой сын в этом году 1 сентября пошел в школу. Все мы прекрасно знаем, что почем, что собрать ребенка в школу — это дорого. Очень дорого. Я мать-одиночка, папа в воспитании сына не принимает участие от слова «совсем», так как самоустранился давно и далеко. Поэтому помощи ждать от него не приходится.

Зарплата на заводе не слишком высокая, я работаю простой работягой, поэтому лишних денег нет. Собрать ребенка в школу помогли родители и профсоюз — подарили рюкзак, какие-то канцтовары. Мелочь, но всё равно подспорье. В общем, живу от зарплаты до зарплаты, на жизнь хватает, и слава богу, и ничего особо лишнего себе позволить не могу. Сами знаете, многие так живут.

Так вот, про телефоны. Нынешние дети все такие — сын буквально с двух лет, как начал говорить, выпрашивает мой телефон. То мультики посмотреть, то в игрушки поиграть. А я вообще не считаю, что это нужно — постоянно залипать в гаджетах, книжки вот он читать так не хочет.

В садике про свой телефон речи не было, потому что ни у кого из группы у детей своего мобильника не было. А как пошел в первый класс, так понеслось это — ну мама, ну купи телефон, ну когда ты мне телефон купишь, а давай напишем Дедушке Морозу, и он подарит телефон. И так каждый день. Ситуацию осложнило и то, что моему папе — его деду, купили на день рождения новый телефон, и началось: а почему у дедушки есть, а у меня нету, скандалы и обиды.

Я объясняю, что у меня нет лишних денег и рано ему еще свой мобильник, поэтому это нововведение стало для меня чем-то вроде облегчения. Говорю теперь сыну — видишь, нельзя же теперь в школу с телефоном ходить, а дома мой возьмешь, или у дедушки, или бабушкин.

Потому что я знаю, что в некоторых школах дети начинают хвастаться, у кого телефон круче. А если у тебя мобильник не айфон и даже не «Сяоми» последней модели, то одноклассники тебя за это могут зачморить. А моему ребенку это надо? Ну не могу я позволить ему дорогой гаджет.

К тому же я считаю, что ему еще рано иметь свой телефон — разобьет, уронит, отберут, потеряет или еще что случится. А что касается контроля родителей, есть такие «яжематери», так ваш ребенок так же просто расколотит трубу или посеет на улице, или, не дай бог, старшие отберут, вы же с ума от паники сойдете. Своего сына я забираю из школы, отводит дедушка или бабушка, а в школе он под присмотром учителей. Поэтому запрет мне, с одной стороны, по барабану, если честно, с другой — экономия моих нервов и бюджета.

Что еще почитать?

  • дети вне зоны доступа. Зачем Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами на учебе и как на это отреагировали родители. Отвечаем на главные вопросы родителей и учащихся о нововведении.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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