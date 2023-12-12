«Это стало чем-то вроде облегчения»: мать первоклассника — о главных плюсах запрета телефонов в школах

Мой сын в этом году 1 сентября пошел в школу. Все мы прекрасно знаем, что почем, что собрать ребенка в школу — это дорого. Очень дорого. Я мать-одиночка, папа в воспитании сына не принимает участие от слова «совсем», так как самоустранился давно и далеко. Поэтому помощи ждать от него не приходится.



Зарплата на заводе не слишком высокая, я работаю простой работягой, поэтому лишних денег нет. Собрать ребенка в школу помогли родители и профсоюз — подарили рюкзак, какие-то канцтовары. Мелочь, но всё равно подспорье. В общем, живу от зарплаты до зарплаты, на жизнь хватает, и слава богу, и ничего особо лишнего себе позволить не могу. Сами знаете, многие так живут.

