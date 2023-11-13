«Наука — это почти магия»: история выпускницы уральского вуза, которая защитила диссертацию в 31 год

Лучше гор могут быть только горы? Тогда почему бы не поступить в Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге — первый вуз на Урале, созданный еще в 1914 году указом императора Николая II? Регион богат драгоценными камнями, медными рудами и другими полезными ископаемыми, а значит, проблем с производственной практикой у вас точно не будет.
При слове «горняк» воображение рисует образ чумазого человека под землей с киркой в руках? Вы определенно отстали от жизни. Сегодня горные инженеры — это крутые специалисты, которые работают в комфортных условиях, используют современное высокотехнологичное оборудование и получают высокую зарплату. Самые талантливые даже имеют ученые степени и возглавляют исследовательские центры.
Так, выпускница УГГУ Вера Юрак защитила докторскую диссертацию в 31 год и сегодня уже руководит целой сетью лабораторий. Заниматься наукой девушку вдохновила родная альма-матер. «Это просто ауф» — скажут современные абитуриенты и будут правы. Всё реально, когда за спиной у тебя мощная поддержка в лице родного вуза.
Какие возможности предлагает УГГУ? Серию материалов о том, как выбрать тот самый вуз мечты, продолжает интервью Веры Юрак. Девушка откровенно рассказала об отношениях с наукой и призналась, что, если бы у нее была возможность вернуться в прошлое, она выбрала бы Горный университет снова.
— Вера, с теплотой вспоминаете учебу в родном вузе?
— Конечно. Уральский государственный горный университет — это красивый старт, прекрасные люди вокруг, место, где я сделала свои первые шаги в науке. Мое рождение и становление как научного сотрудника произошло в Уральском Горном, где знания идут рука об руку с самыми передовыми технологиями и создана плодотворная среда для изучения целого ряда наук о Земле.
Я горжусь тем, что окончила этот вуз. В Уральском Горном дают хорошее качественное образование, сегодня университет серьезно обновил лабораторную базу — не только научную, но и учебную.
— Кем мечтали быть в детстве? Как выбирали факультет? Какую специальность получили?
— Я решила не изменять семейным традициям, мои мама и бабушка — бухгалтеры-экономисты, поэтому выбрала именно эту профессию. Поступила на инженерно-экономический факультет УГГУ, кафедра экономики и менеджмента — старейшая экономическая школа на Урале. Получила специальность «экономика и управление на предприятии горной промышленности», позже окончила магистратуру по направлению менеджмента.
— Расскажите о бывших одногруппниках — они из Свердловской области или из других регионов?
— Большинство местные, из Свердловской области и с Урала, но были ребята и из Кабардино-Балкарии, Казахстана, Ханты-Мансийского автономного округа. С большей частью дружим до сих пор.
— В вузе много иностранных студентов? Где они живут?
— В университете учатся студенты из стран СНГ — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также в числе учащихся ребята из Китая, Конго, Мали, Гаити, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Гвинеи, Нигерии, Ирака, Туркменистана, Индии, Алжира, Марокко, Египта. Африканские студенты очень ценят инженерное образование, многие мечтают стать горными инженерами. Все ребята обеспечены жильем — у вуза четыре общежития в центре города для иногородних студентов.
Екатеринбург привлекает иностранцев тем, что это красивый, динамично развивающийся город и именно здесь проходит граница между Европой и Азией. Студенты из-за рубежа любят посещать наш геологический музей, где много любопытных экспонатов. Например, «Малютка» — гигантский кристалл горного хрусталя весом 737 кг.
— Какие специальности в Горном университете самые востребованные?
— Смотря какую форму обучения выбирает абитуриент. Если это специалитет, то популярностью пользуются все специализации «горного дела» — «обогащение полезных ископаемых», «горные машины и оборудование», «электрификация и автоматизация горного производства», «маркшейдерское дело», «открытые горные работы», «подземная разработка рудных месторождений», «геофизические методы поиска месторождений», «геология», «геологическая съемка», «поиски и разведка месторождений», «сейсморазведка».
На бакалавриате наиболее востребованы специальности «мехатроника и робототехника», «информатика и вычислительная техника», «электроэнергетика и электротехника», «машиностроение», «автоматизация технологических процессов и производств», «техносферная безопасность», «геодезия», «землеустройство и кадастры».
— Многие ребята после окончания школы стремятся поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Думаете, игра стоит свеч?
— Это выбор каждого. Но если говорить о профориентации, то Урал всегда был опорным краем державы, у нас в регионе богатая минерально-сырьевая база. Уральский государственный горный университет — это вуз, который в течение многих десятилетий накапливает и развивает фундаментальные и практические знания по природопользованию, недропользованию, промышленности и городскому хозяйству. Наш вуз специализируется на изучении рудных полезных ископаемых. Этим мы выгодно отличаемся от того же Университета науки и технологий МИСиС в Москве и Санкт-Петербургского горного университета. Где там рядом месторождения?
Если вы предрасположены к изучению природы и минералов, то лучше поступать в наш университет. В России, и в частности на Урале, огромное количество месторождений полезных ископаемых с различным генезисом, это расширяет спектр для исследований и разработки новых технологий по добыче и обогащению полезных ископаемых. Мы работаем по всей стране.
— Чем студенты занимаются на практике? В какие интересные места ездят?
— По окончании учебного года каждого студента направляют на практику. Она длится от 4 до 14 недель и проводится в разных форматах, всё зависит от специальности и уровня подготовки. У одних студентов это выезды на экскурсии, другие знакомятся с работой профессионального оборудования и с физическими свойствами горных пород в полевых условиях, кто-то решает производственные задачи.
Отправляясь на производственную практику, можно заново открыть для себя Россию. География мест проведения производственной практики очень обширна — от Калининграда до Камчатки.
На преддипломной практике студенты изучают оборудование и технологии конкретных производственных процессов профильных предприятий, учатся применять полученные теоретические знания на производстве.
У вуза внушительный список кадровых партнеров, это более 800 организаций, готовых принять студентов на практику. Среди них ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ГМК "Норильский никель"», АО «Башнефтегеофизика», ПАО «Газпром», структурные подразделения УГМК и РМК, ПАО «Уралмашзавод», ПАО «Ураласбест» и другие. Недавно университет заключил соглашение с АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» о сотрудничестве в области подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса.
Уровень заработной платы, которую готовы выплачивать студенту в период прохождения практики на производстве, начинается от
— Насколько реально получить работу сразу после вуза?
— Работой студентов обеспечивают уже в период обучения, начиная с третьего курса, когда они выходят на производственную практику. Большое количество студентов получают реальные рабочие места с обязательным заключением срочного трудового договора и выплатой заработной платы. После окончания университета практически каждый студент уже знает, где будет работать.
Наши выпускники работают на предприятиях группы РМК, УГМК, ЕВРАЗ, в Екатеринбургском метрополитене, в компаниях «Полиметалл», «Ураласбест» и других. Занимают, кстати, довольно высокие должности — топ-менеджеров и заместителей директоров. Уральский горный окончили губернаторы по меньшей мере трех субъектов Российской Федерации и множество руководителей министерств и ведомств.
— За что любите УГГУ?
— Это то же самое, что спросить: «За что ты любишь свою Родину»? Горный университет — это моя альма-матер, особое место, социум, комьюнити. В других вузах ничего подобного не видела. У нас даже есть «горняцкое братство» — это неформальное название сообщества наших выпускников.
Мое студенчество было прекрасным. Самыми яркими моментами стали олимпиады, наша Уральская горнопромышленная декада, на которой студенты делают свои первые шаги в науке. Мы ездили на субботники, на сборы капусты в колхоз. Такие мероприятия здорово объединяют. У нынешних студентов есть возможность объездить во время учебы в нашем университете всю страну.
— Доктор наук в 31 год — это впечатляет. Однако молодежь сегодня книгам предпочитает гаджеты. Как вдохновить студента на занятия наукой? Наука — это не скучно?
— Наука — это что-то сродни магии, когда можно менять свойства веществ. Ты, конечно, не творец, но способен решать проблемы мирового масштаба — например, искать способы замедлить процессы глобального потепления или пытаться остановить загрязнение планеты пластиком.
В науку нужно идти людям, которые отличаются врожденной пытливостью ума, которым всегда всё интересно, для них трудности не проблема, а задача, которую интересно решить. Если вы диагностируете у себя подобные черты характера — добро пожаловать в науку, здесь вы расцветете, будете чувствовать, что занимаетесь достойным делом. Если усердно трудиться, есть шанс даже оставить свой след в будущем.
— Какие условия в университете созданы для занятий наукой?
— В 2022 году на базе вуза был открыт Научно-исследовательский лабораторный центр (НИЛЦ) по программе «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты». Я являюсь его руководителем.
Сегодня в составе НИЛЦ четыре лаборатории: одна имеет минералогическую направленность и исследует вещественный состав пород и руд. Предмет изучения второй — физико-механические свойства различных веществ — и материалов, и грунтов, в том числе мерзлых.
Третья — лаборатория аналитической химии, где мы изучаем химический состав любой материи. Можем определить концентрацию тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции или провести химический анализ проб воды или воздуха. В этом отношении мы интересны не только горнопромышленникам, но и другим представителям реального сектора экономики.
Создание последнего структурного подразделения продиктовано веяниями времени. Мы организовали отдел по валидации и верификации выбросов парниковых газов.
НИЛЦ — это мое детище, я разрабатывала концепцию развития, занималась документами, подбирала персонал и оборудование. Много помогали наши гуру: эксперты, руководители научных школ, ученые и, конечно же, руководство университета. Мы постоянно консультируемся с представителями реального сектора экономики и нашими попечителями, которые подсказывают, направляют и задают тренды дальнейшего развития.
— Вы строили свою карьеру с низов, работали ассистентом на кафедре, стажером-исследователем в научном институте. Расскажите про свой путь к успеху — что вдохновляло лично вас?
— Мне кажется, об успехе говорить еще рано. Да, есть цели, которые уже достигнуты, вершины, которые уже покорены. Но еще работать и работать, идти и идти. Плох тот стажер-исследователь и ассистент на кафедре, который не мечтает стать академиком. Еще есть куда стремиться.
В научном плане мечты смелые и амбициозные — было бы здорово получить Нобелевскую премию, совершить какое-нибудь глобальное фундаментальное открытие, важное для человечества, изобрести что-то революционное, ну вот как лампочка Эдисона. Тогда на смертном одре я скажу, что прожила жизнь достойно и сделала всё, что могла и хотела.