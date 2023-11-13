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Наука в регионах

«Наука — это почти магия»: история выпускницы уральского вуза, которая защитила диссертацию в 31 год

Вера Юрак призналась в любви альма-матер — Уральскому горному университету

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Девушка откровенно рассказала об отношениях с наукой

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Лучше гор могут быть только горы? Тогда почему бы не поступить в Уральский государственный горный университет в Екатеринбурге — первый вуз на Урале, созданный еще в 1914 году указом императора Николая II? Регион богат драгоценными камнями, медными рудами и другими полезными ископаемыми, а значит, проблем с производственной практикой у вас точно не будет.

При слове «горняк» воображение рисует образ чумазого человека под землей с киркой в руках? Вы определенно отстали от жизни. Сегодня горные инженеры — это крутые специалисты, которые работают в комфортных условиях, используют современное высокотехнологичное оборудование и получают высокую зарплату. Самые талантливые даже имеют ученые степени и возглавляют исследовательские центры.

Так, выпускница УГГУ Вера Юрак защитила докторскую диссертацию в 31 год и сегодня уже руководит целой сетью лабораторий. Заниматься наукой девушку вдохновила родная альма-матер. «Это просто ауф» — скажут современные абитуриенты и будут правы. Всё реально, когда за спиной у тебя мощная поддержка в лице родного вуза.

Какие возможности предлагает УГГУ? Серию материалов о том, как выбрать тот самый вуз мечты, продолжает интервью Веры Юрак. Девушка откровенно рассказала об отношениях с наукой и призналась, что, если бы у нее была возможность вернуться в прошлое, она выбрала бы Горный университет снова.

— Вера, с теплотой вспоминаете учебу в родном вузе?

Конечно. Уральский государственный горный университет — это красивый старт, прекрасные люди вокруг, место, где я сделала свои первые шаги в науке. Мое рождение и становление как научного сотрудника произошло в Уральском Горном, где знания идут рука об руку с самыми передовыми технологиями и создана плодотворная среда для изучения целого ряда наук о Земле.

Уральский государственный горный университет — это красивый старт. Если вы предрасположены к изучению природы и минералов, то лучше поступать в этот университет

Уральский государственный горный университет — это красивый старт. Если вы предрасположены к изучению природы и минералов, то лучше поступать в этот университет

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Я горжусь тем, что окончила этот вуз. В Уральском Горном дают хорошее качественное образование, сегодня университет серьезно обновил лабораторную базу — не только научную, но и учебную.

— Кем мечтали быть в детстве? Как выбирали факультет? Какую специальность получили?

Я решила не изменять семейным традициям, мои мама и бабушка — бухгалтеры-экономисты, поэтому выбрала именно эту профессию. Поступила на инженерно-экономический факультет УГГУ, кафедра экономики и менеджмента — старейшая экономическая школа на Урале. Получила специальность «экономика и управление на предприятии горной промышленности», позже окончила магистратуру по направлению менеджмента.

— Расскажите о бывших одногруппниках — они из Свердловской области или из других регионов?

Большинство местные, из Свердловской области и с Урала, но были ребята и из Кабардино-Балкарии, Казахстана, Ханты-Мансийского автономного округа. С большей частью дружим до сих пор.

— В вузе много иностранных студентов? Где они живут?

В университете учатся студенты из стран СНГ — Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Также в числе учащихся ребята из Китая, Конго, Мали, Гаити, Камеруна, Кот-д'Ивуара, Гвинеи, Нигерии, Ирака, Туркменистана, Индии, Алжира, Марокко, Египта. Африканские студенты очень ценят инженерное образование, многие мечтают стать горными инженерами. Все ребята обеспечены жильем — у вуза четыре общежития в центре города для иногородних студентов.

В вузе много иностранных студентов. Все ребята обеспечены жильем — у вуза четыре общежития в центре Екатеринбурга

В вузе много иностранных студентов. Все ребята обеспечены жильем — у вуза четыре общежития в центре Екатеринбурга

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Екатеринбург привлекает иностранцев тем, что это красивый, динамично развивающийся город и именно здесь проходит граница между Европой и Азией. Студенты из-за рубежа любят посещать наш геологический музей, где много любопытных экспонатов. Например, «Малютка» — гигантский кристалл горного хрусталя весом 737 кг.

— Какие специальности в Горном университете самые востребованные?

Смотря какую форму обучения выбирает абитуриент. Если это специалитет, то популярностью пользуются все специализации «горного дела» — «обогащение полезных ископаемых», «горные машины и оборудование», «электрификация и автоматизация горного производства», «маркшейдерское дело», «открытые горные работы», «подземная разработка рудных месторождений», «геофизические методы поиска месторождений», «геология», «геологическая съемка», «поиски и разведка месторождений», «сейсморазведка».

Работой студентов обеспечивают уже в период обучения, начиная с третьего курса, когда они выходят на производственную практику

Работой студентов обеспечивают уже в период обучения, начиная с третьего курса, когда они выходят на производственную практику

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На бакалавриате наиболее востребованы специальности «мехатроника и робототехника», «информатика и вычислительная техника», «электроэнергетика и электротехника», «машиностроение», «автоматизация технологических процессов и производств», «техносферная безопасность», «геодезия», «землеустройство и кадастры».

— Многие ребята после окончания школы стремятся поступить в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Думаете, игра стоит свеч?

Это выбор каждого. Но если говорить о профориентации, то Урал всегда был опорным краем державы, у нас в регионе богатая минерально-сырьевая база. Уральский государственный горный университет — это вуз, который в течение многих десятилетий накапливает и развивает фундаментальные и практические знания по природопользованию, недропользованию, промышленности и городскому хозяйству. Наш вуз специализируется на изучении рудных полезных ископаемых. Этим мы выгодно отличаемся от того же Университета науки и технологий МИСиС в Москве и Санкт-Петербургского горного университета. Где там рядом месторождения?

Сегодня университет серьезно обновил лабораторную базу — не только научную, но и учебную

Сегодня университет серьезно обновил лабораторную базу — не только научную, но и учебную

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Если вы предрасположены к изучению природы и минералов, то лучше поступать в наш университет. В России, и в частности на Урале, огромное количество месторождений полезных ископаемых с различным генезисом, это расширяет спектр для исследований и разработки новых технологий по добыче и обогащению полезных ископаемых. Мы работаем по всей стране.

— Чем студенты занимаются на практике? В какие интересные места ездят?

По окончании учебного года каждого студента направляют на практику. Она длится от 4 до 14 недель и проводится в разных форматах, всё зависит от специальности и уровня подготовки. У одних студентов это выезды на экскурсии, другие знакомятся с работой профессионального оборудования и с физическими свойствами горных пород в полевых условиях, кто-то решает производственные задачи.

Отправляясь на производственную практику, можно заново открыть для себя Россию. География мест проведения производственной практики очень обширна — от Калининграда до Камчатки.

На преддипломной практике студенты изучают оборудование и технологии конкретных производственных процессов профильных предприятий, учатся применять полученные теоретические знания на производстве.

Уровень зарплаты, которую готовы выплачивать студенту в период прохождения практики на производстве, — от <nobr class="_">40 000</nobr> до <nobr class="_">120 000</nobr> рублей в месяц

Уровень зарплаты, которую готовы выплачивать студенту в период прохождения практики на производстве, — от 40 000 до 120 000 рублей в месяц

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У вуза внушительный список кадровых партнеров, это более 800 организаций, готовых принять студентов на практику. Среди них ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ГМК "Норильский никель"», АО «Башнефтегеофизика», ПАО «Газпром», структурные подразделения УГМК и РМК, ПАО «Уралмашзавод», ПАО «Ураласбест» и другие. Недавно университет заключил соглашение с АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» о сотрудничестве в области подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса.

Уровень заработной платы, которую готовы выплачивать студенту в период прохождения практики на производстве, начинается от 40 000 и доходит до 120 000 рублей в месяц.

— Насколько реально получить работу сразу после вуза?

Работой студентов обеспечивают уже в период обучения, начиная с третьего курса, когда они выходят на производственную практику. Большое количество студентов получают реальные рабочие места с обязательным заключением срочного трудового договора и выплатой заработной платы. После окончания университета практически каждый студент уже знает, где будет работать.

После окончания университета практически каждый студент уже знает, где будет работать

После окончания университета практически каждый студент уже знает, где будет работать

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Наши выпускники работают на предприятиях группы РМК, УГМК, ЕВРАЗ, в Екатеринбургском метрополитене, в компаниях «Полиметалл», «Ураласбест» и других. Занимают, кстати, довольно высокие должности — топ-менеджеров и заместителей директоров. Уральский горный окончили губернаторы по меньшей мере трех субъектов Российской Федерации и множество руководителей министерств и ведомств.

— За что любите УГГУ?

— Это то же самое, что спросить: «За что ты любишь свою Родину»? Горный университет — это моя альма-матер, особое место, социум, комьюнити. В других вузах ничего подобного не видела. У нас даже есть «горняцкое братство» — это неформальное название сообщества наших выпускников.

Мое студенчество было прекрасным. Самыми яркими моментами стали олимпиады, наша Уральская горнопромышленная декада, на которой студенты делают свои первые шаги в науке. Мы ездили на субботники, на сборы капусты в колхоз. Такие мероприятия здорово объединяют. У нынешних студентов есть возможность объездить во время учебы в нашем университете всю страну.

— Доктор наук в 31 год — это впечатляет. Однако молодежь сегодня книгам предпочитает гаджеты. Как вдохновить студента на занятия наукой? Наука — это не скучно?

— Наука — это что-то сродни магии, когда можно менять свойства веществ. Ты, конечно, не творец, но способен решать проблемы мирового масштаба — например, искать способы замедлить процессы глобального потепления или пытаться остановить загрязнение планеты пластиком.

У студентов есть возможность не только учиться в комфортных условиях, но и объездить во время обучения в университете всю Россию

У студентов есть возможность не только учиться в комфортных условиях, но и объездить во время обучения в университете всю Россию

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В науку нужно идти людям, которые отличаются врожденной пытливостью ума, которым всегда всё интересно, для них трудности не проблема, а задача, которую интересно решить. Если вы диагностируете у себя подобные черты характера — добро пожаловать в науку, здесь вы расцветете, будете чувствовать, что занимаетесь достойным делом. Если усердно трудиться, есть шанс даже оставить свой след в будущем.

— Какие условия в университете созданы для занятий наукой?

— В 2022 году на базе вуза был открыт Научно-исследовательский лабораторный центр (НИЛЦ) по программе «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты». Я являюсь его руководителем.

Сегодня в составе НИЛЦ четыре лаборатории: одна имеет минералогическую направленность и исследует вещественный состав пород и руд. Предмет изучения второй — физико-механические свойства различных веществ — и материалов, и грунтов, в том числе мерзлых.

Если усердно трудиться, есть шанс даже оставить свой след в будущем

Если усердно трудиться, есть шанс даже оставить свой след в будущем

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Третья — лаборатория аналитической химии, где мы изучаем химический состав любой материи. Можем определить концентрацию тяжелых металлов в сельскохозяйственной продукции или провести химический анализ проб воды или воздуха. В этом отношении мы интересны не только горнопромышленникам, но и другим представителям реального сектора экономики.

Создание последнего структурного подразделения продиктовано веяниями времени. Мы организовали отдел по валидации и верификации выбросов парниковых газов.

В 2022 году на базе вуза был открыт Научно-исследовательский лабораторный центр (НИЛЦ) по программе «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты». Вера Юрак — его руководитель

В 2022 году на базе вуза был открыт Научно-исследовательский лабораторный центр (НИЛЦ) по программе «Приоритет-2030» национального проекта «Наука и университеты». Вера Юрак — его руководитель

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НИЛЦ — это мое детище, я разрабатывала концепцию развития, занималась документами, подбирала персонал и оборудование. Много помогали наши гуру: эксперты, руководители научных школ, ученые и, конечно же, руководство университета. Мы постоянно консультируемся с представителями реального сектора экономики и нашими попечителями, которые подсказывают, направляют и задают тренды дальнейшего развития.

— Вы строили свою карьеру с низов, работали ассистентом на кафедре, стажером-исследователем в научном институте. Расскажите про свой путь к успеху — что вдохновляло лично вас?

— Мне кажется, об успехе говорить еще рано. Да, есть цели, которые уже достигнуты, вершины, которые уже покорены. Но еще работать и работать, идти и идти. Плох тот стажер-исследователь и ассистент на кафедре, который не мечтает стать академиком. Еще есть куда стремиться.

В научном плане мечты смелые и амбициозные — было бы здорово получить Нобелевскую премию, совершить какое-нибудь глобальное фундаментальное открытие, важное для человечества, изобрести что-то революционное, ну вот как лампочка Эдисона. Тогда на смертном одре я скажу, что прожила жизнь достойно и сделала всё, что могла и хотела.

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