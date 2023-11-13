«Наука — это почти магия»: история выпускницы уральского вуза, которая защитила диссертацию в 31 год

Какие возможности предлагает УГГУ? Серию материалов о том, как выбрать тот самый вуз мечты, продолжает интервью Веры Юрак. Девушка откровенно рассказала об отношениях с наукой и призналась, что, если бы у нее была возможность вернуться в прошлое, она выбрала бы Горный университет снова.



— Вера, с теплотой вспоминаете учебу в родном вузе?



— Конечно. Уральский государственный горный университет — это красивый старт, прекрасные люди вокруг, место, где я сделала свои первые шаги в науке. Мое рождение и становление как научного сотрудника произошло в Уральском Горном, где знания идут рука об руку с самыми передовыми технологиями и создана плодотворная среда для изучения целого ряда наук о Земле.