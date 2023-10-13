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«Я как вспомню форму, дрожь берет»: почему родители хотят одевать детей в джинсы, а школы им этого не разрешают

Джинсы, конечно, допустимы, но не приветствуются

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Все проблемы от джинсов?

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Каждая российская школа самостоятельно решает, какую форму будут носить дети. Считается, что одинаковая одежда должна всех уравнять. Вроде как сотрется грань между бедными и богатыми, к тому же форма будет прививать вкус в одежде. Так ли это? Корреспондент NGS24.RU и мама двоих детей Кадрия Катцина послушала мнения родителей и высказала свое по поводу изгнания джинсов из школы.

«Задолбайтесь заранее»

Начнем с главного — с чувства свободы. Свобода должна быть в выборе: когда в школе запрещают ходить в джинсах, именно их и хочется носить. И многие школы уже поняли и приняли это — в уставах и положениях учебных заведений прописывается, что джинсы допустимы, но к ним есть определенные требования, которые не прописывают обычно в документах: не рваные, не драные, без рисунков и страз, без пряжек и других элементов декора, в общем строго всё должно быть. Чаще в школах разрешают черные либо темно-синие джинсы прямого покроя. Но тем не менее, отправляя ребенка в школу в строгом темно-синем дениме, имейте в виду, что замечание от педагогов все равно может прилететь. Тут как бог на душу положит, джинсы же всего лишь «допустимы». Что не разрешено, то запрещено.

Про свободу в движениях тоже стоит сказать. Хорошая школьная форма для детей содержит максимум натуральных тканей. Звучит хорошо, а на деле — вытянутые коленки, потерявшие вид после стирок брюки, никаких шансов отстирать краску после изо и пластилин — после технологии. Мой ребенок порвал брюки в первую же неделю учебы — дети просто играли в футбол после уроков. Тут, конечно, джинсы выигрывают, их постирал — и они как новые.

Радует, что в большинстве школ джинсы не под запретом, и дети, как и взрослые имеют свободу в выборе одежды

Радует, что в большинстве школ джинсы не под запретом, и дети, как и взрослые имеют свободу в выборе одежды

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Некоторые родители в нашем телеграм-канале писали, что форма прививает ребенку вкус к стильной одежде. У меня есть два аргумента против этого высказывания.

Во-первых, чтобы развить у ребенка вкус к одежде, нужно разрешать ему носить то, что ему нравится, а уже в процессе выбора он будет корректировать свой образ. Я знаю многих родителей, которые пошли по этому пути. Их дочки носили розовые юбки из фатина с кислотно-зелеными гетрами. Спустя некоторое время они стали сами одеваться со вкусом именно через образы «вырви глаз».

Во-вторых, чтобы уметь одеваться со вкусом, нужна насмотренность. Если ваш ребенок одет в школьную форму, а вы, грубо говоря, в мешок, вашим планам на развитие вкуса у школьника конец.

Еще одно популярное мнение привожу дословно, его высказала наша подписчица в комментариях:

— Ну у формы в школе есть свой резон. Дети с детства должны понимать и принимать необходимость дресс-кода и одеваться согласно «условиям» или «правилам» заведения. Это все-таки какая-то культура и этикет. Согласитесь, идти в ресторан вечером в шлепках и шортах как-то не к месту. Так же и школа, девочки в кроп-топах на уроках, тоже не к месту уличный стиль — он для улиц, прогулок и посиделок с друзьями. Но, с другой стороны, я как вспомню форму, дрожь берет. Каждое утро истерика и нежелание ее надевать, — написала читательница под ником Кристина Кристина.

Почему бы не позволить школьникам выбирать цвет одежды такой, какой они хотят, а не строго черный или темно-синий?

Почему бы не позволить школьникам выбирать цвет одежды такой, какой они хотят, а не строго черный или темно-синий?

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«Дети с детства должны». Кому должны? Что должны? Где успели занять? Мамы, которые проходили через все эти «должны» со своими детьми — должен весить вот столько, должен пойти во столько, должен сказать первое слово во столько, когда слышат фразу «ребенок должен», вздрагивают. Почему вкус и понимание приходят через «оквадрачивание»? А давайте тоже будем все красиво одеваться и подавать пример? Чего вы сами все в джинсах ходите? Где монохромный образ — белый верх и черный низ?

Можно ли вообще скидывать со счетов такую популярную во всём мире вещь, как джинсы? Они есть почти у всех. И мы без зазрения совести носим их на работу и даже на деловые встречи, выглядим стильно и элегантно. А носить школьную форму только потому, что детям когда-нибудь, когда они вырастут, нужно будет носить деловые костюмы, униформу, форменную одежду на работе в разных ведомствах, совсем не обязательно. Зачем устанавливать ограничения с прицелом на будущее? Мол, задолбайтесь заранее, чтобы привыкнуть и не задолбаться во взрослом возрасте — такая логика? Дайте ребенку свободу выбора, ведь в этом мире слишком много правил, с которыми нужно считаться взрослым. Он еще успеет и форму надеть, и деловой костюм.

В школе № 159 еще не определились с тем, какую форму выберут. Но посмотрите, как прекрасно разнообразие

В школе № 159 еще не определились с тем, какую форму выберут. Но посмотрите, как прекрасно разнообразие

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Школьная форма не справится с разницей между бедными и богатыми. Есть, например, одежда из магазина «Моя форма», а есть из магазина Gulliver. Ценовая политика разная — тот, кто захочет блеснуть своим достатком, сделает это. В конце концов, есть и другие предметы, которые указывают на семьи с хорошим достатком и не очень. Кто-то забирает детей из школы на «Лексусе», кто-то уезжает домой на трамвае. Одни ходят с кнопочным телефоном, другие — с айфоном. Некоторые уезжают на отдых в теплые края, а некоторые — в деревню к бабушке. Не уравняет школьная форма детей, можно не обнадеживать себя этой глупостью.

Кстати, учителям и другим педагогам тоже запрещают носить джинсы на работу. Так не достанься же ты никому...

А еще известен тот факт, что некоторые школы идут на поводу у предпринимателей и принуждают родителей покупать школьную форму только в определенных магазинах. Об этом рассказывают сами родители.

Мнения в поддержку формы

— Требования есть в нашей школе, они более чем адекватные. Даже нравится, что они есть! Рубашки или поло пастельных тонов, низ — брюки темно-синие, никаких трико и джинсов, брюки могут быть как прямо классика-классика, так и обычные брюки на резинке. Это для мальчиков. Выглядят дети все красиво и со вкусом. Можно и недорогую одежду купить под данные требования, но зато выглядят красиво и со вкусом, — пишет наша читательница Оксана.

Еще одна читательница толкует про аккуратный внешний вид:

— Я за школьную форму. В прошлом году ребенок в первый класс пошел, по рекомендации школы купили школьную форму в фирменном магазине. Качество отменное, весь год относились без нареканий, жилетки еще на второй класс хватит. Дети в школе выглядят аккуратно. Мне нравится, — высказалась Светлана Бурмага.

Нашлись и абсолютные противники джинсов в школе:

— Ребенок не носит джинсы. Даже не приучаю к такой одежде. Брюки, джемпера. Не из школьных магазинов, — подчеркнула родительница.

Между комментаторами завязался спор, и один из подписчиков указал на подростковые гормоны. Этот комментарий получил 20 дизлайков и четыре лайка:

Как, по-вашему, джинсы принципиально отличаются от темно-синих брюк?

Как, по-вашему, джинсы принципиально отличаются от темно-синих брюк?

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— Да ну, самовыражение у подростка? Там гормоны и отсутствие мозга на первом месте. Да и не самовыражаться в школу ходят, а учиться, получать знания. Вообще бы мальчиков и девочек отдельно учили, скорость развития разная, — написал Павел.

Еще одна читательница написала, кто и что должен:

— Стиль одежды должен быть важен при посещении определенных общественных мест, он сформирован у нас с вами родителями с детства. Значит, и мы должны прививать нашим детям соответствие одежды и деятельности посещению общественного места. Вообще, очень хочется выговориться по вопросу «ребенку в чем удобнее» — поколение «удобных в чем хочу в том и хожу, как хочу, так и веду себя, что хочу то и делаю, и ничего вы мне не сделаете» уже вырастили мы, теперь эти «как хочу, так и воспитываю» растят уже своих детей. Культура поведения в общественных местах, местах отдыха, культура общения в семьях рухнули. Счастливы ли мы? Даже если взять обсуждение новостей на сайте, это тоже некий сложившийся социум, культура комментаторов не на высоте, — считает Светлана Светланова.

Мнения за джинсы или против школьной формы

Были мнения и в поддержку джинсов, вспоминали подписчики и опыт других стран:

— Я не только за джинсы, но и за (да проклянут меня сейчас многие педагоги) спортивную форму! Да, в них удобно и они более практичны, чем любая школьная форма. Если бы ее еще как в Мариинской гимназии или кадетском корпусе выдавали бесплатно — но самим покупать, часто менять (особенно шебутным мальчишкам). Зачем? И не нужно говорить про культуру — она внутри, а не снаружи. Хамство и глупость в парчу не оденешь, — высказалась Анастасия Шейхова. Ее комментарий получил 80 положительных реакций и восемь негативных в чате нашего телеграм-канала.

К счастью, дети остаются собой и в джинсах, и в школьной форме. Они и в смокинге будут везде валяться и пинать мяч на школьном дворе

К счастью, дети остаются собой и в джинсах, и в школьной форме. Они и в смокинге будут везде валяться и пинать мяч на школьном дворе

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Еще одна читательница считает, что в школе нужно носить что-то комфортное:

— Безумно рада, что окончила школу несколько лет назад. У нас был черный низ, белый верх, девочкам обязательно юбки. Сейчас в моей бывшей школе ввели темно-синюю форму, никаких джинсов и цветных водолазок, даже если они без рисунка. Только рубашки, блузки. Не знаю, неудобно это, что-то бы более простое и комфортное для каждого, — пишет комментатор с ником umbra inferni.

— В нашей школе можно джинсы, если они черные. Хотя прежде чем выставлять требования к типу одежды, то не мешало бы обеспечить надлежащее качество мебели. Потому как все брюки, платья и юбки в затяжках от расщепившейся фанеры. Зато вот джинсы — вечные, — практично отмечает Татьяна.

Есть родители, которые вовсе против школьной формы:

— О, вы прям про больное, аж выскажусь. Мы против формования. Одежда — способ самовыражения. Ребенок хочет носить красивое, стильное. Особенно как у нас — целый день в школе. Нужно, чтобы было удобно ребенку, а не школе, учителю, родителю, — считает Анжелика.

О том, что одежда — вовсе не помеха получению знаний, высказались как минимум двое подписчиков:

— В Финляндии в чём хотят, в том и ходят. И никаких проблем. Но там и кормят бесплатно, и покупать тетрадки-ручки даже не нужно. А образование одно из лучших. Ах, да... У них и цель в школе — счастливых людей воспитывать. У нас ведь не такая, — высказался подписчик с ником Тайга.

— В Китае школьники ходят в школу в одинаковых спортивных костюмах. Это у них и есть форма, — пишет zz00m.

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