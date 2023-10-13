«Я как вспомню форму, дрожь берет»: почему родители хотят одевать детей в джинсы, а школы им этого не разрешают

Некоторые родители в нашем телеграм-канале писали, что форма прививает ребенку вкус к стильной одежде. У меня есть два аргумента против этого высказывания.



Во-первых, чтобы развить у ребенка вкус к одежде, нужно разрешать ему носить то, что ему нравится, а уже в процессе выбора он будет корректировать свой образ. Я знаю многих родителей, которые пошли по этому пути. Их дочки носили розовые юбки из фатина с кислотно-зелеными гетрами. Спустя некоторое время они стали сами одеваться со вкусом именно через образы «вырви глаз».