«Манящая Арктика»: студент из Архангельска рассказал, чем его увлекло обучение в вузе

— Поделись, какой была твоя студенческая жизнь, большая ли была нагрузка в университете?



— Признаюсь, активистом я никогда не был, но всегда стремился к труду и работе. Так вступил в студенческий отряд, где мы с ребятами занимались разными хозяйственными работами в университете. Там я пробыл целых 1,5 года. Также участвовал в спортивных мероприятиях — играл в волейбол, которым увлекался с детства. О студенчестве есть что вспомнить. Но какой-то непомерной нагрузки не было, хотя я и выбрал не самое простое направление, но для меня всё было приемлемо.

