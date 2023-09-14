«Манящая Арктика»: студент из Архангельска рассказал, чем его увлекло обучение в вузе

В 18 лет принять решение «кем я хочу стать и кем работать» порой очень тяжело. Но даже если вы сначала отучились на одну специальность, то потом нет никаких проблем, чтобы изменить вектор и получить те знания, о которых вы давно мечтали. Это доказывает история Константина Хрусталева — студента Северного Арктического федерального университета им.
— Константин, расскажи, почему именно электроэнергетика, не пожалел ли о своем выборе?
— В школе у меня всегда была дилемма, куда пойти учиться, но что я точно знал — я не гуманитарий. Выбор стоял между техническими профессиями и естественными науками. Так я подавал документы на разные направления — теплоэнергетику, строительство, нефтегаз и прочее. А потом, посоветовавшись со знакомыми, выбрал электроэнергетику и считаю, что не ошибся. Это хорошая специальность, после которой можно везде найти работу, и плюс у нас был сильный преподавательский состав, который хорошо доносил студентам информацию.
— Нравилось ли тебе обучение на бакалавриате, были ли сложности?
— Обучение мне нравилось, и я видел перспективы в этом направлении. Главное, просто учиться — ходить на пары, выполнять задания, тогда всё будет несложно. Тем более, как я сказал, учебный материал нам давали хорошо. В начале, наверное, были некоторые сложности, так как для меня проще один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Но благодаря экскурсиям на крупные предприятия города, которые организовывал наш университет, я могу сказать, что всё увидеть и понять мне удалось. Также была практика на 3-м курсе, где я занимался ремонтом трансформаторных подстанций, поэтому получилось накопить достаточный опыт за 4 года обучения.
— Поделись, какой была твоя студенческая жизнь, большая ли была нагрузка в университете?
— Признаюсь, активистом я никогда не был, но всегда стремился к труду и работе. Так вступил в студенческий отряд, где мы с ребятами занимались разными хозяйственными работами в университете. Там я пробыл целых 1,5 года. Также участвовал в спортивных мероприятиях — играл в волейбол, которым увлекался с детства. О студенчестве есть что вспомнить. Но какой-то непомерной нагрузки не было, хотя я и выбрал не самое простое направление, но для меня всё было приемлемо.
— После бакалавриата ты сразу нашел работу. Поделись, может ли молодой специалист сразу после выпуска рассчитывать на достойную оплату своего труда?
— Сейчас я работаю в Ростехнадзоре инспектором отдела по энергонадзору. Мук поиска работы у меня не было — нашел ее почти сразу, и это вполне нормально. Потому что по моей специальности всегда будут нужны и востребованы специалисты, кадровый голод всегда есть. Тем более что в нашей области много предприятий. Например, интересную работу можно найти в Северодвинске, где есть несколько крупных предприятий, которые занимаются ремонтом подводных атомных лодок. Я считаю, что сразу после выпуска молодой специалист, если он умеет работать руками и головой, может спокойно рассчитывать на зарплату 50 тысяч рублей и дальше двигаться только выше.
Конечно, без высшего образования в моей сфере сложно достичь успехов. Если бы я не учился, то меня бы просто не взяли на это место. Как бы там ни было, университетская база знаний всегда останется с тобой, к тому же ты нарабатываешь связи, новые знакомства — это не заменить онлайн-курсами и дистанционным обучением.
— Сейчас ты также учишься в магистратуре на интересном направлении «биоразнообразие Арктики» — это уже совсем другая область. Как решился сменить сферу обучения?
— Еще в школе меня направили в техническое русло, где всегда будет работа, и я с этим согласен, но душа лежала к биологии. Во время учебы на бакалавриате я заглядывал к биологам на кафедру, мне всегда было интересно, чем там ребята занимаются. Решающим моментом сменить направление стало, что я после практики на 3-м курсе поехал в заповедник — там ходил по учетным маршрутам, и меня это всё вдохновило. Тогда я точно понял, что в магистратуру буду поступать по этому направлению. И сейчас получаю удовольствие от обучения, и если всё будет хорошо — то планирую сменить работу и уже развиваться в этом направлении, так как оно мне ближе.
— Чем тебя привлекает Арктика, что интересного узнал за год обучения?
— Арктика — для многих размытое понятие, это не только Малая Земля и Земля Франца-Иосифа. У Арктики большая география с богатой флорой и фауной. Сам я там не был, но мечтаю побывать. К нам в университет регулярно приезжают приглашенные специалисты, например, были сотрудники национального парка «Русская Арктика», которые делились полезной информацией. Конечно, экологических проблем сейчас на этой территории много, но я рад, что САФУ всегда старается поддерживать и сохранять биоразнообразие Арктики и не остается равнодушным к актуальным проблемам.
— Через год у тебя защита диплома, уже начал работу над ним?
— Да, конечно. В этой специальности очень важен опыт, здесь невозможно просто сесть и написать диплом за пару месяцев — нужно за год, если не больше, собирать материалы, проводить исследования и анализ. Моя дипломная работа будет посвящена энтомологии — это наука о насекомых. Научный руководитель предложил писать о населении шмелей юга Архангельской области. В научной среде тема пчел и шмелей достаточно актуальная. Потому что шмели быстро адаптируются под изменения среды, и их можно использовать для ландшафтного мониторинга (оценки состояния экосистемы).
— Поделись своей мечтой на ближайшее будущее?
— В следующем году планирую подать заявку и мечтаю попасть на плавучий университет. 2 раза в год в Архангельск приходит судно «Профессор Молчанов» — туда приглашают студентов, ученых, других исследователей. Все вместе они отправляются в путешествие по различным островам, архипелагам, береговым линиям Арктики. Там группа собирает материал для своих исследований, наслаждается красотой природы, знакомится друг с другом. Надеюсь, пройду отбор и собеседование — держу кулачки.