Что делать, «чтобы ребенка не стошнило между Достоевским и Толстым»? Учитель — о ЕГЭ, чтении и познании себя

Еще важно понимать, что просто подготовиться по интернету к экзамену нельзя: в этом году убрали половину того, что есть в школьной программе, и вбросили половину того, что ученик не прочитал, в том числе зарубежную литературу. Там невозможно списать, но ученик должен быть способен проанализировать любой текст, который ему предложат.

— А вы сами когда-нибудь сдавали ЕГЭ по литературе?

— Конечно, я сдаю его каждый год и считаю это для себя обязательным. Если учитель хочет готовить к ЕГЭ, он должен сам сдать его и показать результат. Я регулярно пересдаю экзамен, чтобы держать себя в тонусе.