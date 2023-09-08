Создают беспилотники и покоряют Арктику: заглянули в один из самых загадочных вузов Петербурга

— Научной работе уделяете много внимания?



— Большая часть военмеховцев так или иначе в науку вовлекается, у нас есть студенческое научное сообщество, аспирантура, диссертационные советы — кто-то доходит до самого верха. Есть собственное конструкторское бюро, есть центры безопасности, где студенты занимаются научными разработками.



— Студентов в вузе больше, чем студенток?



— Девочек поступает процентов 30 — и это довольно много. Учатся они наравне с парнями, даже идут в армию. Одна из наших выпускниц сейчас — директор военного завода.

