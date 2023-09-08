Создают беспилотники и покоряют Арктику: заглянули в один из самых загадочных вузов Петербурга

Мы продолжаем знакомить читателей с российскими вузами, и на этот раз отправимся в исторический центр Петербурга. Прогуляемся по набережной Фонтанки и заглянем в загадочное здание с колоннами, где находится Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени
Каждому ли под силу поступить в Военмех и успешно его окончить? Как и зачем здесь проверяют, есть ли у студентов 3D-мышление? И правда ли «Военмех — лучше всех»? Рассказывает ректор Константин Михайлович Иванов.
— Константин Михайлович, откуда у вуза такой нескромный девиз?
— «Военмех — лучше всех» — это вовсе не громкий лозунг, как многие думают, а реальное предписание. В 1932 году при создании Военмеха партия поставила задачу — в кратчайшие сроки подготовить лучших конструкторов артиллерийского оружия. Собрали сильнейших студентов техникумов, преподавателей и военных специалистов — и уже через год выпустили полноценных инженеров, которые разработали и боеприпасы, и минно-торпедное оружие, сыгравшее затем большую роль в Великой Отечественной войне. За подготовку конструкторов в 44-м году Военмех получил Орден Боевого Красного Знамени, и с тех пор так и закрепилось за нами это «лучше всех».
— Каких специалистов здесь учат сегодня?
— Мы по-прежнему готовим кадры для оборонно-промышленного комплекса. Появилось много крупных концернов и корпораций — целые «государства в государстве», которым нужны самые разные специалисты: не только конструкторы или системотехники, но и управленцы, и экономисты. Инженеры сейчас очень востребованы, сама сфера стала современнее. Если раньше «оборонка» строилась вокруг артиллерии, боеприпасов, морского оружия, теперь на первый план вышли цифровые технологии. И мы открыли массу новых направлений: бизнес-информатика, информационные технологии и безопасность, робототехника, беспилотники, космические спутники…
— Космос сегодня снова в моде?
— Да, причем в советское время космонавтика воспринималась как некая романтическая сфера, люди грезили о полетах к дальним планетам. Сегодня же речь, прежде всего, о расширении инфраструктуры Земли. Сложно представить мир без мобильников, без космической связи, без телевидения — и в приоритете освоение ближнего космоса, где находятся спутники, системы наблюдения и контроля.
У нас есть устройство для позиционирования в космосе спутниковой антенны, созданной руками студентов. Недавно студенты запускали спутник, они сами делают маленькие ракеты в кружке ракетомоделирования и запускают в воздух. Много научных разработок, связанных с космосом, — это и оранжерея для выращивания фруктов и овощей на борту корабля, и портативная баня для космонавтов, которая работает на основе сухого горячего воздуха.
— А роботов студенты тоже проектируют?
— Да, наша студенческая команда выступает на всех турнирах по робототехнике и всегда занимает призовые места. Ребята сами изготовили робот-манипулятор точного позиционирования для работы в экстремальных условиях — на глубинах, где работают атомные подводные лодки. Разрабатывают технические устройства, которые могут работать в космосе или при экстремально низких температурах. Например, в Арктике — наш университет очень плотно занимается этим направлением, у нас есть Арктический центр, в дальнейшем планируем выезд студентов на Крайний Север для проведения исследований.
— Научной работе уделяете много внимания?
— Большая часть военмеховцев так или иначе в науку вовлекается, у нас есть студенческое научное сообщество, аспирантура, диссертационные советы — кто-то доходит до самого верха. Есть собственное конструкторское бюро, есть центры безопасности, где студенты занимаются научными разработками.
— Студентов в вузе больше, чем студенток?
— Девочек поступает процентов 30 — и это довольно много. Учатся они наравне с парнями, даже идут в армию. Одна из наших выпускниц сейчас — директор военного завода.
— Часто можно услышать, что в Военмехе довольно сложно учиться. Ходят даже шутки, что аббревиатура БГТУ расшифровывается как «будь готов тут умереть». Неужели всё настолько тяжело?
— Знаете, вот когда говорят «мне нравится, что вуз легко окончить» — это сомнительная похвала, скорее, какая-то детская наивность. Да, Военмех еще с советских времен критиковали за очень жесткую систему отчислений: бывало, отсеивали половину потока, зато до конца доходили действительно лучшие, иначе какое развитие? Сейчас, конечно, каждого второго не отчисляем…
— Но и просто «отсидеться на задней парте» не выйдет?
— Не должно быть такого, что пятерки и четверки ставят просто так, всем подряд. Я даже проводил масштабные опросы и исследования на эту тему. Наибольшим уважением у студентов пользуются преподаватели требовательные: они качественно читают лекционный курс, но и спрашивают очень серьезно.
— И все-таки, сразу после школы многим детям в принципе сложно адаптироваться, вуз как-то идет навстречу?
— Обязательно. Помогаем заполнить пробелы в школьном образовании, проводим дополнительные занятия по физике, по математике. А еще на старте даем интереснейший тест на пространственное воображение — это основа инженерного мышления. Ведь, чтобы создать сложный прибор, конструктор должен обладать трехмерным видением мира. Вот нарисованы две прямые под разными углами, когда они пересекутся? Или какая, например, будет линия пересечения у двух сфер? Все отвечают «круг» — неправильно! Так мы видим, какие есть сложности у ребят, и затем можем прицельно подтянуть недостающие навыки.
— Тем, кто приезжает в Петербург издалека, легко стать своими в чужом городе? Всем ли хватает места в общежитии?
— Примерно 60–65% абитуриентов приезжают из других городов, общежитием обеспечиваем всех. Мы ведь еще с советских времен позиционировались как вуз, который работает на всю страну.
— Выпускники потом тоже работают по всей стране?
— Да, наших ребят охотно разбирают разные регионы. Налажены связи с Красноярском, Екатеринбургом, Архангельском, Мурманском, Кировом, с югом России. Большой заказ от оборонных предприятий, от Роскосмоса, многие выпускники устраиваются в спецслужбы и органы государственной власти.
— Расскажите поподробнее о самых известных выпускниках.
— Дмитрий Фёдорович Устинов, имя которого носит Военмех — министр обороны, маршал Советского Союза, один из создателей ядерного щита нашей страны. Космонавт Сергей Крикалев, который долгое время был рекордсменом по времени нахождения в космосе. Или Георгий Гречко — единственный космонавт в мире со степенью доктора физико-математических наук. Недавно был награжден президентом наш выпускник Герберт Ефремов, разработчик гиперзвукового оружия.
Не так давно мы заняли первую строчку в рейтинге по количеству топ-менеджеров на 100 студентов. Наши бывшие студенты возглавляют ФСБ Москвы, входят в правление Газпрома, многие работают в банковской сфере. Президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко — тоже наш выпускник. То есть это люди из самых разных отраслей, от конструкторов известных орудий до крупных бизнесменов и руководителей.
— Подготовка кадров идет серьезная. Времени на хобби и развлечения у студентов, наверное, совсем не остается?
— Время можно найти всегда, было бы желание (улыбается). Например, наш замечательный выпускник, космонавт Сергей Крикалев в студенчестве очень активно занимался необычными видами спорта, стал чемпионом мира по высшему пилотажу в легкомоторных самолетах. И среди нынешних студентов много таких примеров. Так что совмещать прекрасную учебу, карьеру и хобби вполне реально.
— И вуз поддерживает?
— Конечно. Помимо образования и науки, уделяем огромное внимание военно-патриотическому воспитанию, культуре, спорту. Между прочим, одну из первых отечественных рок-групп — «Аргонавты» — организовали именно студенты Военмеха, так что мы еще и пионеры советского рока. И сегодня для студентов работают театральные, вокальные, танцевальные студии, всевозможные спортивные секции: от бокса и тяжелой атлетики до гребли, альпинизма и скалолазания.
В этом году наши ребята выиграли суперфинал студенческой лиги по баскетболу и стали чемпионами России. Активно развиваем новые виды спорта, готовим команду для выступления на студенческом чемпионате по системам управления беспилотными летательными аппаратами.
— Студентам Военмеха посчастливилось учиться в центре Санкт-Петербурга: рядом сады, музеи, театры, набережная, памятники архитектуры. И само здание университета очень атмосферное, загадочное...
— Вообще весь Петербург — город легенд. Здание наше действительно историческое, построено в 1870 году. Изначально здесь было ремесленное училище, которое император Александр II основал в честь своего погибшего сына, цесаревича Николая. У меня за спиной сейчас стоит царская хрустально-серебряная чаша — храним ее как переданную реликвию. Сохранился и старинный стул тех времен. Сидел на нем Александр II или нет, сказать трудно, но мы его бережем, потому что предание ходит. Ну а то, что здесь бывал и сам император, и министр финансов Витте — это точно не легенда, а факт подтвержденный.
— Со стороны может сложиться впечатление некой элитарности, закрытости вуза. Сложно ли стать студентом и насколько реально пройти на бюджет?
— Большинство наших студентов учатся бесплатно, ведь в первую очередь мы нацелены именно на бюджетный прием, на работу с государством. В этом году на бюджет поступило почти полторы тысячи первокурсников, контрактных мест обычно около 500–600. Экзамены стандартные: физика, русский и математика. По некоторым специальностям — информатика. Если ребята успешно участвовали в профильных олимпиадах, то могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении.
Что касается закрытости — мы ведь готовим специалистов в области государственной безопасности, а не представителей «вольных профессий». Если привлекает работа в оборонной промышленности, есть горячий интерес к физике, космонавтике, робототехнике — наши двери всегда открыты.