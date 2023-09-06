«Теперь она пилит ногти»: из уникального класса детей мигрантов ушел единственный говорящий по-русски человек — учитель

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В 2022 году под конец августа в филиале школы № 33 поселка Аэропорт в Дзержинском районе случился небывалый наплыв первоклассников, которые едва говорят и понимают по-русски. Аналогичная история была и с их родителями, так что при оформлении документов школе даже пришлось привлекать переводчика.



Детей решили не распределять по небольшим кучкам среди первых классов, а определить в один. Так появился 1-й «Ж», в котором училось 14 человек. Все они — дети мигрантов из Таджикистана и Азербайджана. Кто-то родился уже в Волгограде, а кто-то совсем недавно переехал сюда с семьей. Уровень русского языка у всех разный, но в целом — крайне низкий.

