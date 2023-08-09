История Африки и «возрождение нацизма». Каким будет единый учебник истории в России и зачем он нужен

Зачем это нужно

Идея единого учебника вначале вызывала много споров: люди боялись, что программа потеряет свою вариативность, однако в конечном итоге число плюсов перевесило количество минусов, заявила MSK1.RU директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— Это обсуждение шло очень давно. Мы перешли на единую образовательную программу по всем предметам во всех школах. Каждая школа теперь вправе выбирать два предмета, которые она будет вести на углубленном уровне. Сейчас не только по истории, но и по другим предметам подобные учебники разработают, — рассказала она. — Очень важно, что они напечатаны за счет федерального бюджета.