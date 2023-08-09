История Африки и «возрождение нацизма». Каким будет единый учебник истории в России и зачем он нужен

С 1 сентября российские школы перейдут на единый учебник истории, созданный под редакцией помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова. Многие разделы почти полностью переписали, включая главы о Великой Отечественной войне. Также в книге рассказывают о современных политических событиях, включая присоединение Крыма и спецоперацию.
Наши коллеги из MSK1.RU решили разобраться, что поменяется с приходом нового учебника. Они рассказывают, как политики объяснили это решение, какие именно разделы решили переписать и что думают эксперты о появлении государственного пособия.
Последняя глава учебника называется «Россия сегодня. Специальная военная операция». В частности, раздел рассказывает об отношениях России с Западом в XXI веке, «давлении на Россию со стороны США», «возрождении нацизма» и «фальсификации истории». Детальный обзор современной истории авторы учебника дают в 17 параграфах.
Зачем это нужно
Идея единого учебника вначале вызывала много споров: люди боялись, что программа потеряет свою вариативность, однако в конечном итоге число плюсов перевесило количество минусов, заявила MSK1.RU директор института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
— Это обсуждение шло очень давно. Мы перешли на единую образовательную программу по всем предметам во всех школах. Каждая школа теперь вправе выбирать два предмета, которые она будет вести на углубленном уровне. Сейчас не только по истории, но и по другим предметам подобные учебники разработают, — рассказала она. — Очень важно, что они напечатаны за счет федерального бюджета.
По ее мнению, интерактивность нового учебника положительно скажется на интересе школьников к предмету.
— Изучение предмета — это не изучение учебника. Сейчас стараются сформировать мировоззрение при изучении истории у учащихся, не только включить их в зубрежку, но и в активные действия: в поисковую, социальную, волонтерскую деятельность. Такой учебник, конечно, серьезно повлияет на то, чтобы сделать выпускников более компетентными, — подчеркнула Абанкина.
Аналогичного мнения придерживается учитель года — 2022, преподаватель истории школы
— В последнее время, когда мы переходили с концентрической системы изучения истории на линейную, вышла небольшая неразбериха. Учебников на самом деле просто в какой-то момент не было подходящих, а те, что были, можно назвать «шероховатыми»: они не синхронизированы со всеобщей историей, — уточнил он. — Кроме того, при переходе из одной школы в другую даже в пределах одного города могли быть разные учебники и ребенок испытывал большой дискомфорт.
При линейной системе исторические события изучаются постепенно: сначала дети знакомятся с историей древнего мира, потом со Средневековьем и постепенно доходят до современности. Концентрическая система предполагает, что школьники изучают одни и те же периоды несколько раз: в пятом классе они проходят элементарные знания, а, став старше, глубже погружаются в тот или иной период.
— Мы вроде бы привыкли изучать историю России отдельно от всеобщей, но логичнее осваивать их в общем контексте, — добавил он.
Лутовинов подчеркнул, что QR-коды, которые разместят в новых учебниках, также сделают образовательный процесс интереснее.
В новом учебнике истории появятся ссылки на дополнительные материалы: сведения из архивов, документальные фильмы, библиотеки и произведения искусства. Чтобы изучить какую-либо тему глубже, нужно будет навести камеру телефона на QR-код, отсканировать его и перейти по ссылке.
— Дети любят интерактивность, а тут не надо ничего искать: навел, отсканировал и попал куда нужно. Там ссылки и на видеоролики будут, и на фрагменты документальных фильмов. При выполнении домашнего задания дети могут посмотреть такой материал, — отметил учитель.
Что говорят политики
Владимир Путин поручил создать единый учебник истории еще в 2013 году. Спустя десять лет он действительно появится в школьных библиотеках. Стиль изложения изменился: авторы постарались сделать изложение менее строгим, заявил журналистам помощник президента Владимир Мединский.
— В учебнике много историй, любопытных фактов, иллюстраций. Всё это сделано для того, чтобы изучение истории было интереснее. В книге кардинально меньше цифр, дат, зато больше рассказов о людях, о конкретных событиях. Он интереснее читается, чем многие из линеек, которые представлены в нашей школе, — рассказал он на пресс-конференции.
Представленные в учебнике QR-коды и ссылки ведут не только на ресурсы архивных служб, библиотек, но и на фильмы и произведения искусства, подчеркнул политик.
— Все эти фильмы очищены от рекламы. Школьник может, прочитав соответствующий раздел, посмотреть материал, который мы рекомендуем по данной теме. Нам пришлось несколько фильмов снять, например, такие как «Поднятая целина», «Тихий дон», «Бриллиантовая рука», «Москва слезам не верит», потому что у них стоит порог 18+, — добавил Мединский. — Мы уже обратились в Министерство культуры с просьбой этот атавизм убрать — точно не от этих фильмов нужно ограждать наших школьников.
Учебник состоит из двух курсов: российская и всеобщая история для
— В новой программе мы синхронизировали всеобщую историю и историю России и во главу поставили нашу страну. То, как история России повлияла на мировые события, — это очень важно, — заявил он журналистам.
Что поменяется в новых учебниках
- Полностью переписали разделы, касающиеся 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годов;
- добавили раздел «Настоящее время», который включает в себя присоединение Крыма и спецоперацию. По словам Кравцова, после завершения СВО учебник планируют дополнить;
- синхронизированы курсы по отечественной и всеобщей истории. Мировые события в книге показаны через призму российских;
- расширены разделы, посвященные изучению стран Африки, Азии и Латинской Америки, — этому посвящена почти треть учебника. Авторы постарались избавиться от «европоцентризма» в тексте книги;
- обновлен раздел, посвященный истории Второй мировой войны: там показана роль Великой Отечественной войны в общем исходе событий;
- в главы, посвященные Древнему Миру, добавили материалы по истории Причерноморья и Сибири;
- в разделе о «современных событиях» авторы «сконцентрировали внимание» на их «мировом контексте».
По словам политиков, учебник появится в российских школах с 1 сентября 2023 года. Позднее планируют издать подобные книги для учеников
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