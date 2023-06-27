«Ну вы же деньги за это получаете»: как ученики угрожают судом учителям — колонка возмущенного педагога

Сколько раз на своих уроках я слышала от детей: «Я буду отстаивать свое мнение, я лучший», «вы ничего не понимаете в искусстве». Даже сосчитать трудно. Однажды ко мне пришла девушка-подросток, которая готовилась к поступлению в колледж искусств на вокалистку. Но правила таковы, что, помимо вокальных данных, нужно еще знать и базу. Она ко мне ходила на фортепиано. И вот я ей сказала, что ей немного не хватает знаний, неплохо бы подтянуть, но услышала ученица совсем другое. Она решила, что я оскорбила ее педагога по вокалу, будто бы плохо готовит. Выскочила из кабинета, хлопнув дверью. Девочка решила, что если у нее есть природные данные, то она уже самая лучшая и упорно работать над собой не ее путь. Но это далеко не так, девочке есть куда расти, она может гораздо больше. Только вот как это объяснишь подростку, который и слышать ничего не хочет, имеет на всё свое мнение и излишне самоуверен?