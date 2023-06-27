«Ну вы же деньги за это получаете»: как ученики угрожают судом учителям — колонка возмущенного педагога

Современные дети, по наблюдениям учителей, становятся всё смелее в высказываниях и чаще заявляют о своих правах. Порой доходит до смешного — восьмилетки грозят учителю судом за просьбу дополнительно позаниматься дома, чтобы лучше освоить материал. И такое бывает не только в муниципальных учреждениях, но и в частных. Про свой такой опыт нашим коллегам из 72.RU рассказала педагог музыкальной школы из Тюмени. Читайте ее авторскую колонку о наболевшем от первого лица.
Дети перестали подчиняться правилам
Музыкой я занимаюсь больше 20 лет, преподаю 10. Еще в колледже, будучи на последнем курсе, я решила устроиться в школу. С тех пор и работаю с детьми. Это сейчас мой контингент и взрослые, и дети, а тогда в основном занималась с учениками в возрасте с 6 до 17 лет. За это время я многое повидала и успела заметить, как отличаются ученики в музыкальных школах моего поколения и нынешнего. Мне, на секундочку, еще 30 лет нет, так что времени прошло не так уж и много, а разница уже колоссальная. Современные дети не хотят подчиняться правилам, они пытаются выстраивать свои, не прислушиваются к педагогам, а хотят во что бы то ни стало доказать свою правоту.
Иногда попадаются такие кадры, что, стиснув зубы, сидишь и боишься сказать лишнее слово. Специфика моей работы не позволяет как-то конфликтовать с учениками и родителями, поэтому если мне что-то не нравится, приходится терпеть и продолжать работать с этим ребенком. Очень часто «трудные» дети не готовы слышать, что у них что-то не получается, что нужно приложить усилия — всё воспринимается в штыки и выливается в спор. Я это не приемлю. Я воспитывалась в другой семье, где нужно уважать каждого человека, слышать и принимать его мнение. Но сейчас современные ученики будто не чувствуют границ. Они не знают, что такое уважение к людям, которые старше по возрасту или выше по статусу. У каждого на всё есть свое «А я думаю по-другому...»
Сколько раз на своих уроках я слышала от детей: «Я буду отстаивать свое мнение, я лучший», «вы ничего не понимаете в искусстве». Даже сосчитать трудно. Однажды ко мне пришла девушка-подросток, которая готовилась к поступлению в колледж искусств на вокалистку. Но правила таковы, что, помимо вокальных данных, нужно еще знать и базу. Она ко мне ходила на фортепиано. И вот я ей сказала, что ей немного не хватает знаний, неплохо бы подтянуть, но услышала ученица совсем другое. Она решила, что я оскорбила ее педагога по вокалу, будто бы плохо готовит. Выскочила из кабинета, хлопнув дверью. Девочка решила, что если у нее есть природные данные, то она уже самая лучшая и упорно работать над собой не ее путь. Но это далеко не так, девочке есть куда расти, она может гораздо больше. Только вот как это объяснишь подростку, который и слышать ничего не хочет, имеет на всё свое мнение и излишне самоуверен?
8-летняя девочка пригрозила судом
Был и другой случай. Ходила ко мне 8-летняя девочка из очень хорошей семьи. Вот уж не знаю, осознавала она, что говорит или нет, но однажды ребенок мне угрожал судом на занятии. А началось всё с безобидной просьбы с моей стороны самостоятельно отрабатывать упражнения дома, чтобы пошел прогресс в обучении. Она мне ответила: «Я и так повторяю». Ну я стала объяснять, что этого недостаточно, в классических школах ученики шесть раз в неделю ходят на уроки, занимаются по два-три часа. А девочка развернулась ко мне и сказала: «Если бы вы меня так заниматься заставили, я бы на вас в суд подала». А когда я стала приводить в пример свой опыт — что я тоже когда-то много занималась и мне тоже было трудно — ученица ответила коротко: «Ну вы же деньги за это теперь получаете». И что, выходит, я теперь за деньги всё должна терпеть? Такое мышление у детей.
Я считаю, что проблема в таком отношении детей к педагогам даже не столько из семьи, сколько из интернета. Я общалась с мамами и папами своих учеников, не вспомню каких-то неадекватных людей. В основном понимающие и воспитанные люди, которые по телефону потом за своих же детей и извиняются передо мной. Мне хочется верить, что у них дома действительно не ведется таких разговоров.
Воспитание, конечно, тоже поменялось. Я сейчас про общее воспитание. Даже в школах теперь детей учат знать свои права, защищаться в этом мире. Но детская психология такова, что они берут из образования только те знания, которые больше нравятся. Вот правами и кичатся, а обязанностей не знают. А еще часто подростки склонны вызывать сочувствие. Могут прийти на урок и половину занятия жаловаться на жизнь, рассказывать о неразделенной любви или других личных переживаниях. И мне как педагогу приходится это всё выслушивать, иначе на следующий урок ученик просто не придет.
В мое время с учениками не сюсюкались в музыкальных школах, могли отчислить. И это казалось нормальным, никаких лишних разговоров, взаимное уважение между учениками и учителем. Но, конечно, в классической школе никто не набирает подростков. Там дети учатся с 4 лет. Родители относятся к школе ответственно, проверяют задания и тоже ждут результатов. А в небольших школах по типу моей мамы с папами отдают детей и просят слепить из них звезд. Иногда бывает так, что родители мечтают о большой музыкальной карьере для своих детей, но, увы, их дочки и сыночки не наделены талантом. Моя задача как педагога сразу об этом предупредить. Да, игре на музыкальных инструментах можно обучить любого человека, но если у него нет природных данных и ни капельки мотивации, то всё это превращается в насилие с двух сторон (моей и ребенка).
Признаюсь, иногда мне очень сложно работать. Хочется, чтобы ученики помнили, что педагог вообще-то тоже живой человек. Но я продолжаю заниматься любимым делом. Не зря же, когда училась, проходила курс по психологии.