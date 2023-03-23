«Я что, подрывала основы государства?» Как учительницу уволили по статье из-за фото и постов в соцсети

Альфинур, или Алевтину Владимировну, как ее называли ученики, уволили из школы-интерната из-за постов на личной страничке в ВК по п. 8 ст. 81 ТК РФ: «Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы». С таким «клеймом» ее не возьмут работать больше ни в одну школу.

Учительница работала в школе с ноября 2018 года и вела небольшой блог в социальных сетях, где регулярно выкладывала фото с детьми из походов в театр, в кино, с экскурсий. Там же писала и о личном — как ходила на танцы или встречалась с подругами в ресторане.