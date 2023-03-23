«Я что, подрывала основы государства?» Как учительницу уволили по статье из-за фото и постов в соцсети

— В ходе расследования выяснилось, что на личной странице во «ВКонтакте» размещены фотографии учащихся, а также фотографии личного характера, где присутствует изображение алкогольных напитков в бутылках и бокалах, посты, высказывания, порочащие органы государственной власти, — написано в приказе об увольнении учительницы русского языка из Екатеринбурга. Об этом рассказывают наши коллеги из E1.RU.
Альфинур, или Алевтину Владимировну, как ее называли ученики, уволили из школы-интерната из-за постов на личной страничке в ВК по
Учительница работала в школе с ноября 2018 года и вела небольшой блог в социальных сетях, где регулярно выкладывала фото с детьми из походов в театр, в кино, с экскурсий. Там же писала и о личном — как ходила на танцы или встречалась с подругами в ресторане.
Претензий к педагогу не было до тех пор, пока одна из мам не заявила, что не давала согласия на размещение фото своего ребенка с особенностями здоровья. Но оказалось, что конфликт куда серьезнее.
«С ней будет разбираться ФСБ»
— Что я сделала, я не могу понять до сих пор. Что именно мне вменяется? Я что, подрывала основы государства? — недоумевает Альфинур.
В школе
27 февраля Оксана, мама одного из учеников, написала жалобу на педагога, так как в своих постах учительница рассказывала о поступках ее сына, не называя его по имени, а в других он мелькал на совместных фото. Что это был за пост, расскажем чуть позже.
В школе провели служебную проверку, по итогам которой решили, что посты в соцсети можно приравнять к аморальному поступку: 3 марта педагогу сообщили об увольнении.
— Одна мама попросила вернуть меня обратно [на работу в школу], а директор ей сказал: «С ней будет разбираться ФСБ», — сказала Альфинур корреспонденту E1.RU.
О чем были посты
Учительница не отрицает, что выкладывала фото с детьми, но искренне не понимает, почему ее решили за это уволить и при чем тут аморальное поведение. В постах она не называла имен и фамилий учеников, а многие родители, по словам Альфинур, и так знали о том, что она ведет соцсети и публикует снимки.
— Посмотрел директор мою страничку и сказал: «О, да тут криминала на всю страну», и понеслось, — рассказала E1.RU педагог. — Насколько я поняла, мне вменяют аморальный образ жизни на основании фото в ресторане. Директор листал всю мою ленту, комментировал каждый пост. Говорил, что нельзя [в постах в соцсетях] писать слова «девиантное поведение», «ментальные нарушения». Они сделали 19 скриншотов моей страницы и передавали их на обозрение всем членам комиссии, среди которых почему-то находился главный бухгалтер.
В своем посте на странице в ВК (которую ей пришлось закрыть после скандала) учительница пишет, что пришла «в школу для детей с девиантным поведением». Альфинур считает, что из-за этого термина администрация решила, что педагог оскорбила государственный интернат. Отметим, что девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от общепринятых и устоявшихся общественных норм, это научный термин.
Также в посте Альфинур рассказывает, что в школе нет людей с разрушенной психикой, а есть дети с психологическими проблемами, которые «окружение пытается списать на легкую степень умственной отсталости». Именно эти слова стали основанием для жалобы Оксаны в Министерство образования — она предположила, что речь идет о ее ребенке.
Альфинур пришлось написать объяснительную записку из-за поста. Она ответила администрации школы, что рассказывала о ситуации на своем предыдущем месте работы.
«Да пусть в суд подает»
В результате комиссия, собранная в школе-интернате, решила, что педагога нужно немедленно уволить. В документе есть отметка, что сама Альфинур с этим не согласна.
— [Ее] действия содержат в себе признаки дисциплинарного проступка, которые выражаются в совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением работы в должности учителя, — указано в приказе об увольнении.
Директор школы Михаил Бузань подтвердил E1.RU информацию об увольнении педагога. Он считает, что ее посты в ВК порочат органы власти, которым подчиняется и сам интернат.
— Да пусть в суд подает, ее восстановят, — ответил E1.RU Михаил Бузань. — Вы же читали ее страничку, знакомились? Вы же видите, что в отношении органов государственной власти написана разная информация. Все-таки я надеюсь, что она в суд подаст, и уже в суде под протокол я попрошу, чтобы всё, что она удалила со своей странички, достали, посмотрели, дали оценку. Больше я комментировать ничего не могу.
«Есть у нас в классе мальчик, он бьет других детей»
Несколько родителей, чьи дети учились у Альфинур, рассказали E1.RU, в чем, по их мнению, может быть причина увольнения педагога. Изначально, утверждают они, у учительницы произошел конфликт с той самой мамой, подавшей жалобу. Якобы ее сын терроризирует класс.
— Есть у нас в классе мальчик, он бьет других детей, на уроках себя отвратительно ведет, — рассказала мама одного из учеников. — Его раньше снимали [на фото или видео] все учителя этой школы, показывали маме поведение сына. Завуч встала на сторону мамы и сказала, что ребенок себя так ведет лишь потому, что его снимают.
По словам родителей, Оксана попросила у педагога характеристику на ребенка для психиатра. То, что классный руководитель написала в ней, маме не понравилось. С этого и начался конфликт. Они предполагают, что после этого Оксана увидела посты в соцсетях и написала жалобу на педагога.
— Она не хочет понимать, что ее сын вредит детям, он укусил один раз мальчика. Мы с другими родителями договорились фиксировать у детей побои, — утверждает мама, чей ребенок учится в том же классе.
Родители из двух классов написали письмо в поддержку Альфинур и передали его директору.
— Она постоянно возила детей в зоопарк, музеи, кино, на спектакли. Альфинур Вагизовна не боялась брать ответственность за наших особенных деток, — сообщила E1.RU другая мама из того же класса.
«Ей сложный ребенок в классе не нужен»
У Оксаны совсем другой взгляд на конфликт. Она считает, что раз учительница не может найти подход к ее сыну, то работать с особенными детьми она не должна. При этом мама не отрицает, что сложности с поведением сына и правда есть.
— Она очень негативно относилась к моему сыну, — рассказала E1.RU Оксана. — Меня вызвала завуч, спросила, что у нас с учителем происходит. Говорит: «Я захожу в столовую, а там ваш ребенок неадекватно реагирует на нее, руками отмахивается». Я думаю, она, видимо, руку подняла на него в свое время.
Оксана уверена, что Альфинур не имела права выставлять фотографии детей без разрешения родителей, да еще и на личной странице, потому что в школе учатся дети с разными диагнозами.
— Она дальше продолжает всё это выкладывать и искренне не понимает, за что ее уволили, — говорит Оксана. — А там не только бокал вина, там и бутылки, и танцульки, и пьянки, но это ее личная страничка. Выкладывай своих внуков, но не чужих детей. Это же не официальная страничка школы. Это ее личная жизнь, зачем там наши дети? Она не может работать с детьми-инвалидами. Если она вернется — она может оторваться на них.
Комментарий юриста
Что является аморальным поведением, фактически каждый понимает в меру своей испорченности, объясняет юрист Юлия Федотова.
— Да, действительно, в Трудовом кодексе есть такой пункт в статье 81, который подразумевает возможность уволить работника образовательной организации, выполняющего воспитательные функции, за аморальный проступок. Но что такое этот самый аморальный проступок? Никто не знает. Одно время была большая кампания со скандалами из-за того, что учителя выкладывают фотографии из отпусков в купальниках — как будто они не имеют на это никакого права, — рассказывает юрист.
По мнению Юлии Федотовой, такие нормы в законе крайне вредны, поскольку допускают чрезмерно широкое толкование и возможность для работодателя увольнять работника по любому поводу, например за небольшое отклонение длины юбки от нормы или за фотографию с коктейлем.
— Я не вижу никакой проблемы в том, что учительница выкладывает посты, где она на отдыхе с алкоголем, — считает эксперт. — Ей есть 18 лет, употребление алкоголя в Российской Федерации не запрещено. Она не валяется пьяная где-нибудь возле магазина и не выкладывает такие фотографии. Она просто культурно отдыхает где-то с алкоголем. Для учителей нет запрета на это. Главное не пить с детьми в школе.
Что касается публикаций с детьми, то тут есть нюансы.
— Как я понимаю, педагог работает с особенными детьми. Она об этом пишет, это абсолютно нормально — рассказывать о своей работе. Другой вопрос, если она где-то выкладывала имена, позволяющие идентифицировать ребенка и его диагнозы. Вот здесь уже хуже, потому что это вопрос персональных данных, — объясняет Юлия Федотова. — В целом абстрактно, без имен об этом можно писать.
Похожий скандал произошел в Верхней Пышме, где в январе учителя уволили после неоднозначной переписки со школьницей. Вскоре делом занялась полиция.