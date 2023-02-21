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В России поменяется система высшего образования

Путин предложил вернуться к традиционной для России системе образования

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Срок обучения в вузах составит от четырех до шести лет

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Президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной для России системе образования. Среди изменений, которые озвучил глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию, — вернуться к старой базовой подготовке специалистов (от 4 до 6 лет), в случае узкой специализации — продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Также для некоторых специальностей появится аспирантура.

При этом переход к новой системе должен быть плавным.

— Здесь нужно всё продумать, проработать до мелочей, — сказал президент.

Вот что еще сказал Владимир Путин о развитии образования в России:

  • в высшем образовании РФ назрели серьезные изменения, нужен синтез лучших практик СССР и опыт последних десятилетий;
  • в РФ нужно за ближайшие пять лет подготовить 1 млн специалистов рабочих профессий для разных отраслей;
  • нужно вернуться к базовой для РФ системе подготовки в вузах, срок обучения будет 4–6 лет;
  • переход на новую систему высшего образования должен быть плавным, всё нужно проработать до мелочей;
  • у российской молодежи в связи с переходом на другую систему образования должны появиться новые возможности, а не проблемы;
  • необходимо повышать общественную значимость учительского труда;
  • студенты смогут продолжать обучение по действующим программам, выпускники тоже не потеряют аттестацию.

За всем, о чем говорит сегодня Владимир Путин на послании Федеральному собранию, вы можете следить в нашей онлайн-трансляции.

Владимир ПутинОбразование
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