В России поменяется система высшего образования

Президент России Владимир Путин предложил вернуться к традиционной для России системе образования. Среди изменений, которые озвучил глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию, — вернуться к старой базовой подготовке специалистов (от 4 до 6 лет), в случае узкой специализации — продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. Также для некоторых специальностей появится аспирантура.