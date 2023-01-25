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«ВКонтакте» открыл конкурс на стажировку для студентов

В этом году она пройдет в две волны

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Подать заявление на стажировку можно до 26 февраля

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VK анонсировал стажировку для студентов: набор претендентов стартовал с 25 января. В этом году она впервые пройдет в две волны — весной и летом. Стажировка будет проходить по таким специальностям, как фронтенд- и бэкенд-разработка, тестирование, аналитика, мобильная разработка, дизайн, маркетинг, управление проектами, информационная безопасность и игровой контент. Проявившие себя стажеры смогут получить работу в компании.

— У участников программы есть реальные шансы стать нашими коллегами — в 2022 году к команде VK присоединились порядка 70% стажеров. Для этого нужно стараться и проявить себя, — говорит директор по образовательным проектам и взаимодействию с вузами VK Анна Степанова.

Стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. Формат и график зависят от конкретного проекта: где-то это будет только удаленка, где-то очная стажировка, где-то гибридный формат. Подать заявку на стажировку нужно до 26 января, можно отправить ее сразу на несколько позиций, выбрав направление и команду, к которой хотелось бы присоединиться. Этапы отбора зависят от направления, но в большинстве случаев это будет онлайн-тестирование, видеоинтервью и профильные тестовые задания, а в финале — собеседования с будущим наставником и экспертами команды, в которой предстоит работать. Старт стажировки — в апреле.

ВКонтактеСтажировкаСтудентыVK
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