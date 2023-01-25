«ВКонтакте» открыл конкурс на стажировку для студентов

Стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде. Формат и график зависят от конкретного проекта: где-то это будет только удаленка, где-то очная стажировка, где-то гибридный формат. Подать заявку на стажировку нужно до 26 января, можно отправить ее сразу на несколько позиций, выбрав направление и команду, к которой хотелось бы присоединиться. Этапы отбора зависят от направления, но в большинстве случаев это будет онлайн-тестирование, видеоинтервью и профильные тестовые задания, а в финале — собеседования с будущим наставником и экспертами команды, в которой предстоит работать. Старт стажировки — в апреле.

