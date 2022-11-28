«Не согласна выполнять любую государственную хотелку, потому что специалист по обучению тут я, а не депутат»

Уже два с половиной месяца в российских школах идут «Разговоры о важном» — классные часы, которые, как объяснили корреспонденту 59.RU в Министерстве образования, обязательны для посещения и помогут школьникам узнать о фундаментальных вопросах «о роли семьи, человеческих качествах, знаковых вехах истории, современных процессах». Однако «Разговоры о важном» — это еще и дополнительная нагрузка на педагогов. Мы решили узнать у учителей, доплачивают ли им за занятия. Скажем сразу, нашей собеседнице за «Разговоры» не платят, да и сама педагог не в восторге от нововведения.
— В августе на педсовете нам объявили о том, что будут классные часы с гимном и флагом по понедельникам первым уроком (поднятие флага и гимн — еще одно нововведение в школах с этого учебного года. — Прим. ред.). На вопрос, будет ли эта дополнительная нагрузка дополнительно оплачиваться, завуч по воспитательной работе ответила честно: «Нет». Звучало это так: «Вам же добавили недавно 5 тысяч за классное руководство — эта нагрузка туда входит». Коллеги возмутились: «Когда мы брали классное руководство, о дополнительной нагрузке речь не шла. Знали бы — не брали бы». О том, что в школах, соседних с нашей, РОВ («Разговоры о важном». — Прим. ред.) оплачивают, я тоже не слышала.
Если честно, то и не надо оплачивать: это дает мне формальное право РОВ не проводить. С моральной точки зрения я их и с оплатой проводить не стала бы, по крайней мере, по тем методическим материалам, которые нам приходят. Люди, составляющие эти классные часы, весьма смутно представляют себе, что такое школа и что такое настоящие дети.
Например, я не стала проводить тему о Дне отца: у меня в классе из 25 семей — 13 неполных. У половины детей нет отца в семье — методичка уже не работает. Про День народного единства — это вообще глупость была, потому что никто этот день праздником не считает. Я как историк напомнила классу о Смуте начала XVII века — и всё. О Циолковском — неплохая тема, нашла документальный фильм 2018 года на 25 минут, показала. То, что предлагалось составителями, явно не соответствовало интеллектуальному уровню моего умного класса. Что-то там про атом заменила на искусственный интеллект — какая разница, всё равно про науку, но детям интереснее.
Половину понедельничных первых уроков посвящаем своим классным проблемам, потому что когда-то их решать тоже надо. Время есть — говорим «о важном», но у каждого класса свое «важное». Меня вот сейчас с моими детьми больше профориентация интересует, а не традиционные ценности. И тем более не стану разговаривать на политические темы — это вообще не для школы. Так что не надо мне оплачивать РОВ — обойдусь.
Больше всего в ситуации, сложившейся в общественном мнении вокруг «Разговоров», меня как учителя с почти
Мнение со стороны: учитель — госслужащий, значит, должен работать на государство. Но, господа, мне зарплата платится из налогов, которые собираются совсем не из чиновничьих карманов, это народные деньги. Я работаю на народ, а не на государство — и для меня это разные вещи. Я несу ответственность не перед государством, а перед народом, который доверил мне психическое и интеллектуальное состояние своих детей. А раз я отвечаю, то я и воспитательные методы выбираю. Выбираю, исходя из ситуации: дети разные, классы разные, школы разные. Нет, я не согласна выполнять любую государственную «хотелку», потому что специалист по воспитанию и обучению тут я, а не депутат и не министр просвещения — сама и разберусь.
Не стоит забывать, что есть еще и родительское мнение. Родитель всегда прав? Нет, не всегда — и я ему не стесняюсь об этом говорить. Я своим родителям честно объяснила, как я собираюсь поступать с «Разговорами», и они меня полностью поддержали. Никаких возмущений пока не было. А если будут, то я завтра же сдам классное руководство. Думаете, за него кто-то держится? Нет, даже несмотря на 5 тысяч с барского плеча. Слишком большая это головная боль для 5 тысяч. Администрации школ, особенно сельских (там учитель незаменим), сквозь пальцы смотрят на наше «самоуправство» и дальше будут так смотреть. Иначе директору придется самому брать классное руководство — больше некому.
Читаю комментарии в одних пабликах: учителя портят молодое поколение, потому что ведут «Разговоры о важном». Читаю комментарии в других пабликах: учителя портят молодое поколение, потому что НЕ ведут «Разговоры о важном». Знаете, дорогая публика… Ладно, воздержусь. В любом случае я сама буду решать, что мне вести и как. Иначе придется проститься с образованием. Кому хуже? Точно не мне — я на одном репетиторстве на кусок хлеба заработаю. А сколько детей без учителя останутся — это уже будет не на моей совести.