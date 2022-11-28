«Не согласна выполнять любую государственную хотелку, потому что специалист по обучению тут я, а не депутат»

Если честно, то и не надо оплачивать: это дает мне формальное право РОВ не проводить. С моральной точки зрения я их и с оплатой проводить не стала бы, по крайней мере, по тем методическим материалам, которые нам приходят. Люди, составляющие эти классные часы, весьма смутно представляют себе, что такое школа и что такое настоящие дети.



Например, я не стала проводить тему о Дне отца: у меня в классе из 25 семей — 13 неполных. У половины детей нет отца в семье — методичка уже не работает. Про День народного единства — это вообще глупость была, потому что никто этот день праздником не считает. Я как историк напомнила классу о Смуте начала XVII века — и всё. О Циолковском — неплохая тема, нашла документальный фильм 2018 года на 25 минут, показала. То, что предлагалось составителями, явно не соответствовало интеллектуальному уровню моего умного класса. Что-то там про атом заменила на искусственный интеллект — какая разница, всё равно про науку, но детям интереснее.

