«Из Москвы — в город, где ничего нет»: педагог в 20 лет открыла теорему и доказала ее, а сейчас учит математике детей в глубинке

Маятник Капицы — система, состоящая из грузика, прикрепленного к легкой нерастяжимой спице, которая крепится к вибрирующему подвесу. Маятник носит имя академика и нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы, построившего в 1951 году теорию для описания такой системы. При неподвижной точке подвеса модель описывает обычный математический маятник, для которого имеются два положения равновесия: в нижней точке и верхней точке. При этом равновесие математического маятника в верхней точке является неустойчивым, и любое сколь угодно малое возмущение приводит к потере равновесия. Удивительной особенностью маятника Капицы является то, что, вопреки интуиции, перевернутое (вертикальное) положение маятника может быть устойчивым в случае быстрых вибраций подвеса. Хотя такое наблюдение было сделано еще в 1908 году, в течение ста лет не имелось математического объяснения причин такой устойчивости.
В 20 лет создала теорему
Родилась Алена в Тюменской области. Потом семья перебралась в Переславль, где будущий математик и окончила школу. Дальше был институт в Москве.
— Математика мне нравилась всегда, еще со школы. Но меня интересовали не школьные темы. Я сама читала много книг по математике и энциклопедий. Любовь проявилась на
Сначала Алена вместе со своим педагогом организовали математический кружок, потом совместно начали писать научные статьи. А через некоторое время Алена уже выпускала свои книги по математике. Она начала побеждать в различных конкурсах и получать грант за грантом.
В 20 лет Алена создала и доказала собственную теорему. Называется она «Особое решение однородного дифференциального уравнения». После ее открытия девушку стали приглашать на конференции в крупные российские города.
— Я несколько раз получала денежные вознаграждения за свое открытие. Открою секрет, что я за счет этой теоремы получала стипендию в разы больше, чем зарплата людей, работающих на заводах. Чуть позже я математически доказала существование маятника Капицы, что тоже отразилось на моем материальном положении, — рассказывает Алена.
Из насыщенной жизни в маленький город
В Москве Алена окончила два вуза, потом к ним добавился еще один университет в Костроме. К
— Я мечтала пойти по ученой стезе, я грезила этим, мечтала очень. У меня были все предрасположенности к этому. Я сутки проводила в лабораториях, постоянно училась и читала много. Брала книги, старалась
Сначала Алена работала в крупных исследовательских лабораториях в Москве. Но несколько лет назад ей пришлось вернуться в Переславль по семейным обстоятельствам. Здесь у неё осталась семья.
— Раньше у меня была насыщенная жизнь, всё крутилось. Лаборатории, конференции, где я знакомилась с такими крутыми и умными людьми. Мы в соавторстве создавали
Не смогла сработаться с коллегами
В школе она проработала учителем математики пять лет, один год была завучем. Но потом приняла решение уйти из школы.
— Скажем так, не смогла сработаться с коллегами. Мне всё в школе нравилось, у меня был очень хороший директор, прекрасные дети, я их очень любила. Но если это всё происходит каждый день, то устаешь. И моя душа захотела уйти. Я и сейчас продолжаю учить детей. Но работаю сама на себя, — рассказывает Алена.
Алена открыла свой репетиторский центр. У нее занимаются дети всех возрастов. Параллельно она вместе с мужем открыла еще детский центр развлечений.
— Мои методы кардинально отличаются от методов коллег, я уже давно пользуюсь цифровизацией. Но главное — это мой подход к детям, я могу их к себе расположить. За месяц через меня проходят 100–150 детей. И за 2–3 месяца работы с ребенком, у которого были минимальные познания в математике, он выходит совершенно на другой уровень, — признаётся Алена.
Муж любит меня слушать
Кстати, то, что Алена такая умная, не мешает ей прекрасно строить личную жизнь. Не так давно она вышла замуж.
— Муж у меня далеко не ученый, может, поэтому мы и полюбили друг друга. Он у меня скорее практик, умеет делать руками всё. Он любит меня слушать, мои умозаключения, и всегда гордится, что я такая умная, — рассказывает Алена.
Молодые супруги планировали уехать в
— Я живу с мыслью, что каждый день делаю
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