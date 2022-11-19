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Истории

«Из Москвы — в город, где ничего нет»: педагог в 20 лет открыла теорему и доказала ее, а сейчас учит математике детей в глубинке

Алена Соколова покинула столицу и живет в Переславле

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На 1-м курсе института Алена уже писала научные статьи

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27-летняя Алена Соколова из Переславля-Залесского сломала все стереотипы о том, что женщинам неподвластны точные науки. Алена, еще будучи студенткой физико-технического института, открыла и доказала собственную теорему и доказала математическое существование маятника Капицы. У нее три высших образования, среди которых есть образование физика-ядерщика. При этом девушка, имея массу талантов и побед во всевозможных конкурсах, остается и продолжает работать в Переславле-Залесском.

Маятник Капицы — система, состоящая из грузика, прикрепленного к легкой нерастяжимой спице, которая крепится к вибрирующему подвесу. Маятник носит имя академика и нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы, построившего в 1951 году теорию для описания такой системы. При неподвижной точке подвеса модель описывает обычный математический маятник, для которого имеются два положения равновесия: в нижней точке и верхней точке. При этом равновесие математического маятника в верхней точке является неустойчивым, и любое сколь угодно малое возмущение приводит к потере равновесия. Удивительной особенностью маятника Капицы является то, что, вопреки интуиции, перевернутое (вертикальное) положение маятника может быть устойчивым в случае быстрых вибраций подвеса. Хотя такое наблюдение было сделано еще в 1908 году, в течение ста лет не имелось математического объяснения причин такой устойчивости.

В 20 лет создала теорему

Родилась Алена в Тюменской области. Потом семья перебралась в Переславль, где будущий математик и окончила школу. Дальше был институт в Москве.

— Математика мне нравилась всегда, еще со школы. Но меня интересовали не школьные темы. Я сама читала много книг по математике и энциклопедий. Любовь проявилась на 1-м курсе института. У меня был прекрасный преподаватель Кирилл Евгеньевич Ширяев. И когда пошла высшая математика, она мне казалась такой простой. Я помню, выходила к доске решать сложное дифференциальное уравнение. На его решение обычно уходило по 2–3 страницы тетрадных листов. А я решала за 2-3 действия, — рассказывает Алена.

Сначала Алена вместе со своим педагогом организовали математический кружок, потом совместно начали писать научные статьи. А через некоторое время Алена уже выпускала свои книги по математике. Она начала побеждать в различных конкурсах и получать грант за грантом.

В 20 лет Алена создала и доказала собственную теорему. Называется она «Особое решение однородного дифференциального уравнения». После ее открытия девушку стали приглашать на конференции в крупные российские города.

До замужества у Алены была фамилия Цуцурина

До замужества у Алены была фамилия Цуцурина

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— Я несколько раз получала денежные вознаграждения за свое открытие. Открою секрет, что я за счет этой теоремы получала стипендию в разы больше, чем зарплата людей, работающих на заводах. Чуть позже я математически доказала существование маятника Капицы, что тоже отразилось на моем материальном положении, — рассказывает Алена.

Из насыщенной жизни в маленький город

В Москве Алена окончила два вуза, потом к ним добавился еще один университет в Костроме. К 26-ти годам на руках у девушки были три красных диплома.

— Я мечтала пойти по ученой стезе, я грезила этим, мечтала очень. У меня были все предрасположенности к этому. Я сутки проводила в лабораториях, постоянно училась и читала много. Брала книги, старалась что-то найти и доказать это на научном уровне. Я столько листов исписала! — вспоминает Алена.

Сначала Алена работала в крупных исследовательских лабораториях в Москве. Но несколько лет назад ей пришлось вернуться в Переславль по семейным обстоятельствам. Здесь у неё осталась семья.

— Раньше у меня была насыщенная жизнь, всё крутилось. Лаборатории, конференции, где я знакомилась с такими крутыми и умными людьми. Мы в соавторстве создавали что-то постоянно. И тут я приезжаю в маленький город, в котором, по сути, нет ничего. Я стала думать, куда пойти. И пошла работать в школу. Стала дальше думать, как разнообразить жизнь. И стала ездить на конкурсы — «Педагогический дебют», где я заняла первое место в Ярославской области, потом поехала в Москву и стала лауреатом всероссийского конкурса. В общем, жизнь закипела, — рассказывает Алена.

Не со всеми коллегами в школе удалось сработаться

Не со всеми коллегами в школе удалось сработаться

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Не смогла сработаться с коллегами

В школе она проработала учителем математики пять лет, один год была завучем. Но потом приняла решение уйти из школы.

— Скажем так, не смогла сработаться с коллегами. Мне всё в школе нравилось, у меня был очень хороший директор, прекрасные дети, я их очень любила. Но если это всё происходит каждый день, то устаешь. И моя душа захотела уйти. Я и сейчас продолжаю учить детей. Но работаю сама на себя, — рассказывает Алена.

Алена открыла свой репетиторский центр. У нее занимаются дети всех возрастов. Параллельно она вместе с мужем открыла еще детский центр развлечений.

— Мои методы кардинально отличаются от методов коллег, я уже давно пользуюсь цифровизацией. Но главное — это мой подход к детям, я могу их к себе расположить. За месяц через меня проходят 100–150 детей. И за 2–3 месяца работы с ребенком, у которого были минимальные познания в математике, он выходит совершенно на другой уровень, — признаётся Алена.

Алена продолжает учить детей математике, основав свой репетиторский центр в Переславле

Алена продолжает учить детей математике, основав свой репетиторский центр в Переславле

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Муж любит меня слушать

Кстати, то, что Алена такая умная, не мешает ей прекрасно строить личную жизнь. Не так давно она вышла замуж.

— Муж у меня далеко не ученый, может, поэтому мы и полюбили друг друга. Он у меня скорее практик, умеет делать руками всё. Он любит меня слушать, мои умозаключения, и всегда гордится, что я такая умная, — рассказывает Алена.

Молодые супруги планировали уехать в Санкт-Петербург или Норвегию. И до сих пор горят этой мыслью. Но пока они развивают свой бизнес в Переславле. Алена признаётся, что еще не воплотила в жизнь всё, что задумала.

— Я живу с мыслью, что каждый день делаю что-то лучше и лучше для своей страны, для многих детей. И как бы я ни уставала, я знаю, что делаю что-то очень хорошее, — говорит Алена.

Ранее мы рассказывали об учителе, который уже несколько лет преподает в сельской школе. Педагог рассказала, что удерживает ее в сельской школе, какую зарплату получает сельский учитель, и о том, насколько сейчас стало трудно общаться с детьми и их родителями.

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