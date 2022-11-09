Курс по начальной военной подготовке введут в школах со следующего учебного года
Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил о том, что курс по начальной военной подготовке введут в школах страны со следующего учебного года. Ранее идею о новом курсе поддержало Минобороны — об этом сообщил первый замминистра обороны Валерий Герасимов в своем ответе лидеру партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову. В ответе первого замминистра обороны было указано, что нужно установить фиксированное количество часов на начальную военную подготовку: не менее 140 часов в течение последних двух лет обучения.
Также в Минобороны рекомендовали предусмотреть профессиональную переподготовку преподавателей по предмету, чтобы обучение было успешным. Если же потребуются новые кадры, то их предлагают набирать из тех, кто ранее проходил военную службу по контракту на офицерских должностях. В приоритете — военнослужащие, которые участвовали в боевых действиях.
Ранее стало известно, что Минпросвещения разместило на портале нормативных правовых актов проект приказа «Об утверждении федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования», в котором в том числе предлагалось включить в курс ОБЖ два новых модуля: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки». Согласно ему, в случае принятия документа школьники будут изучать оказание первой медицинской помощи, а также строевую подготовку, правила обращения с оружием, создание сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.