Курс по начальной военной подготовке введут в школах со следующего учебного года

Ранее стало известно, что Минпросвещения разместило на портале нормативных правовых актов проект приказа «Об утверждении федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования», в котором в том числе предлагалось включить в курс ОБЖ два новых модуля: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» и «Элементы начальной военной подготовки». Согласно ему, в случае принятия документа школьники будут изучать оказание первой медицинской помощи, а также строевую подготовку, правила обращения с оружием, создание сооружений для защиты личного состава и укрытий для боевой техники.

