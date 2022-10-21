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В Москве пройдет форум классных руководителей

В нем примут участие 1300 педагогов

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В форуме примут участие педагоги из 89 регионов

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В Москве 22 октября откроется Всероссийский форум классных руководителей. В этом году в нем примут участие 1300 активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов, которых отобрали из 64 000 желающих. Также мероприятия форума будут транслироваться онлайн.

Организаторы обещают, что ключевыми темами форума станут воспитательная и патриотическая компонента в образовании, профориентация, взаимодействие с родительским коллективом, инклюзия и другие актуальные для современного классного руководителя вопросы. Спикерами выступят профильные эксперты и известные люди.

Для тех, кто не сможет посетить мероприятия форума вживую, будет запущена онлайн-трансляция в группе во «ВКонтакте».

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