В Москве пройдет форум классных руководителей
В нем примут участие 1300 педагогов
В Москве 22 октября откроется Всероссийский форум классных руководителей. В этом году в нем примут участие 1300 активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов, которых отобрали из
Организаторы обещают, что ключевыми темами форума станут воспитательная и патриотическая компонента в образовании, профориентация, взаимодействие с родительским коллективом, инклюзия и другие актуальные для современного классного руководителя вопросы. Спикерами выступят профильные эксперты и известные люди.
Для тех, кто не сможет посетить мероприятия форума вживую, будет запущена онлайн-трансляция в группе во «ВКонтакте».