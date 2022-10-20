Репортаж из школы, где девочки и мальчики уже 10 лет учатся по отдельности. Им даже преподают по-разному

Как проходят уроки в таких необычных классах? И как сами дети к этому относятся? Смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.



По подсчетам директора школы Валерия Белова, гендерному обучению отдают предпочтение около 30% семей. Директор объясняет: всё дело в подходе к преподаванию.

