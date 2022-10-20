Репортаж из школы, где девочки и мальчики уже 10 лет учатся по отдельности. Им даже преподают по-разному
Рассказываем, зачем детей разделили и как они сами к этому относятся
Школа с гендерной сегрегацией работает в Ярославле. Кроме обычных — смешанных — классов, здесь есть классы только для девочек и только для мальчиков. Родители сами решают, как будет учиться их ребенок.
Как проходят уроки в таких необычных классах? И как сами дети к этому относятся? Смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.
По подсчетам директора школы Валерия Белова, гендерному обучению отдают предпочтение около 30% семей. Директор объясняет: всё дело в подходе к преподаванию.
— Как утверждают педагоги, девочки и мальчики учатся по-разному. Они по-разному слышат, подходят к выполнению тех или иных заданий, реагируют на психологические приемы, — делится наблюдениями директор.
Девочки, по его словам, быстрее мальчиков выполняют те или иные задания. Наиболее ярко это заметно именно в начальных классах — первоклассницы с первых дней опережают мальчиков по программе.
Особого подхода придерживаются и в дополнительных занятиях. При составлении учебного плана педагоги в первую очередь обращают внимание на пол ребенка. Например, у девочек развивают гибкость, а у мальчиков — выносливость.
— У нас есть классическое понимание, как выстраивать процесс. Если говорим про девочку, то в ее программе есть флейта, гимнастика, хореография, актерская студия. Если про мальчика, то уклон делается именно на спортивное направление. Например, футбол или общефизическую подготовку. Через эту деятельность мы пытаемся максимально раскрыть потенциал ребенка, — говорит директор Валерий Белов.
Если вам интересна тема, то почитайте наш большой репортаж из школы с гендерными классами.