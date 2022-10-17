Возрождение нацизма на Украине и американские биолаборатории. О чем школьникам рассказывают на «Уроке мужества»?

17 октября во многих школах пройдут или уже прошли «Уроки мужества». Тема патриотического факультатива — цели спецоперации на Украине (в числе которых — борьба с нацизмом), говорить будут и про американские биолаборатории. Сразу несколько учителей подтвердили E1.RU эту информацию и показали методички.



Саму спецоперацию учителя сравнят с Великой Отечественной войной, именно с этого и начинается лекция. Во вступлении за пять минут расскажут про героизм и отвагу советских военных: ученики послушают, сколько длилась война, и вспомнят о количестве жертв, им кратко расскажут о ключевых сражениях: о Сталинградской битве, о бое за Мамаев курган, о подвиге защитников Дома Павлова. Учителя сравнят, сколько дней советские солдаты сражались и держали оборону в самых горячих боевых точках, с тем, за какое количество времени захватили европейские страны, например Норвегию, Бельгию, Голландию, Францию.