Возрождение нацизма на Украине и американские биолаборатории. О чем школьникам рассказывают на «Уроке мужества»?
Патриотические занятия пройдут в учебных заведениях Екатеринбурга и области уже сегодня
17 октября во многих школах пройдут или уже прошли «Уроки мужества». Тема патриотического факультатива — цели спецоперации на Украине (в числе которых — борьба с нацизмом), говорить будут и про американские биолаборатории. Сразу несколько учителей подтвердили E1.RU эту информацию и показали методички.
Саму спецоперацию учителя сравнят с Великой Отечественной войной, именно с этого и начинается лекция. Во вступлении за пять минут расскажут про героизм и отвагу советских военных: ученики послушают, сколько длилась война, и вспомнят о количестве жертв, им кратко расскажут о ключевых сражениях: о Сталинградской битве, о бое за Мамаев курган, о подвиге защитников Дома Павлова. Учителя сравнят, сколько дней советские солдаты сражались и держали оборону в самых горячих боевых точках, с тем, за какое количество времени захватили европейские страны, например Норвегию, Бельгию, Голландию, Францию.
— Ни в одной армии мира не было Брестской крепости, ни одна армия мира не смогла бы выстоять в Сталинграде. Только на русском языке были кровью написаны слова «Я умираю, но не сдаюсь!». Это то, что дает силы России, делает наш народ непобедимым. Большинство европейских государств, таких как Дания, Польша, Греция, пали перед фашистами за несколько дней и даже часов, тогда как в Сталинграде улицы и даже дома удерживались месяцами, — указано в документе.
В презентации к уроку отмечается, что оборона Дома Павлова длилась 58 дней и за это время его так и не захватили. В то же время Греция и Польша в совокупности смогли противостоять фашистам всего 51 день.
А затем учителя должны будут постепенно перейти к теме спецоперации на Украине.
— Невероятно, но фашизм возродили уже в наши дни, на территории Украины, где эта бесчеловечная идеология получила государственное одобрение и даже поддержку. Объектом ненависти был выбран российский народ, — рекомендуется к прочтению учителям в методичке «Уроков мужества».
Причем президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно предлагал подписать с США и коллективным Западом договор о гарантиях безопасности России. Этого не произошло, и мы вынуждены заняться обеспечением своей безопасности другим способом, — написано в методичке.
Причинам спецоперации и историям о подвигах современных солдат уделят на уроке тринадцать минут. Школьникам объяснят, что такое демилитаризация и денацификация Украины. Особый акцент делается на том, что действия России — это «самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня». Согласно документу, Украина должна стать нейтральным государством, на территории которого не будет вооруженных сил НАТО, а культуру, политику, экономику и другие сферы общества должны «очистить от нацистской идеологии».
Детям также расскажут о нескольких солдатах, погибших во время спецоперации на Украине. Их сравнят с героями Великой Отечественной войны, Афганской войны. Особое внимание уделено их жертвенности.
— Взаимовыручка и готовность «положить жизнь за други своя» во все времена была отличительной чертой российского воинства. И специальная военная операция наглядно подтверждает это, — говорится в методичке.
Вторую половину урока школьники будут писать письмо солдату по предложенной схеме, на это детям дадут двадцать минут. Письмо нужно начать с приветствия, ученик должен немного рассказать о себе, а затем выразить благодарность солдату, высказать свои пожелания (например: «Желаю успешного выполнения боевых задач, здоровья и благополучия!») и попрощаться. Школьников также попросили не указывать свой домашний адрес, номер телефона или электронную почту.
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Кстати, вы можете посмотреть, как выглядели подобные методички на тему спецоперации раньше. Аналогичный урок проводили в рамках факультатива «Разговоры о важном». Будут у детей даже уроки по истории спецоперации. Прочитайте, что сами учителя думают о патриотических уроках.
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