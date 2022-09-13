Старшеклассникам будут преподавать историю спецоперации
Также на уроках истории школьников научат «давать отпор фальсификациям российской истории»
Историю спецоперации на Украине включили в курс общей истории для школьников 10–11 классов. Соответствующий приказ подписал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
— По учебному предмету «История» (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах ХХ — начала XXI века, знание достижений страны и ее народа (…), понимание причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века, — говорится в документе.
На уроках истории школьников, как следует из приказа, будут учить отличать правду от фейков и «привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками», также им будут прививать «готовность дать отпор фальсификациям российской истории».
Кроме того, в рамках учебного курса «История России» школьники будут изучать геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему.
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