Школьницу в хиджабе не захотели пускать на уроки. Конфликт с директором попал на видео

— Покиньте школу! Я вызову полицию! — заявила маме директор.

— Я не буду покидать! Вызывайте! — ответила мама, одновременно успокаивая свою дочь.

— Пусть она проходит, а с вами мы будем разбираться! — добавила директор Головчак.

Девочке все-таки удалось попасть на занятия. Подробности произошедшего рассказал отец Ибрагим Давудов. Он сам родился и вырос в Тюмени, но рос в Дагестане, а потом снова вернулся в Тюмень. Жена тоже из Дагестана. В семье растет трое детей, все учатся в одной школе. Ибрагим работает вахтовым методом, его подолгу не бывает дома, поэтому всё, что произошло в начале учебного года с ребенком, стало для главы семейства неприятным сюрпризом.