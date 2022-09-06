Школьницу в хиджабе не захотели пускать на уроки. Конфликт с директором попал на видео
Скандал произошел на глазах у других учеников
В Тюмени пытаются замять скандал, который разразился после того, как родители пятиклассницы заявили о том, что директор школы
На видеозаписи, которую редакции предоставили родители ребенка, директор Елена Головчак подтверждает, что просила девочку снять платок с головы. Но отрицает слова мамы о том, что «ее ребенка выгнали из школы». Вот несколько фраз, которые попали на видео:
— Покиньте школу! Я вызову полицию! — заявила маме директор.
— Я не буду покидать! Вызывайте! — ответила мама, одновременно успокаивая свою дочь.
— Пусть она проходит, а с вами мы будем разбираться! — добавила директор Головчак.
Девочке все-таки удалось попасть на занятия. Подробности произошедшего рассказал отец Ибрагим Давудов. Он сам родился и вырос в Тюмени, но рос в Дагестане, а потом снова вернулся в Тюмень. Жена тоже из Дагестана. В семье растет трое детей, все учатся в одной школе. Ибрагим работает вахтовым методом, его подолгу не бывает дома, поэтому всё, что произошло в начале учебного года с ребенком, стало для главы семейства неприятным сюрпризом.
— Мы семья вероисповедующая, поэтому мама и дочь ходят с платочком. Утром супруга пошла провожать дочь в школу. Через несколько минут дочка вышла из школы — плачет. Сказала, что директор не впустила ее в школу. Супруга начала разбираться, на основании чего ребенка не впускают в школу. Директор начала показывать устав школы, заявляя, что «в хиджабе вы не пройдете», — рассказывает Давудов.
Спор с директором длился минут 15. Потом в школу пришел отец девочки. Он говорит, что после того, как мама начала снимать происходящее на видео, директор сменила риторику.
— Много чего было сказано до видео, — продолжает рассказ отец девочки. — То, что мы наглые, и то, что хайпимся. Я просил объяснить, почему устав школы нарушает федеральный закон. Директор стояла на своем, пока супруга не включила камеру. Всё это происходило на глазах у детей. Считаю, это минимум непедагогично. Директор сама призналась, что видела дочь в платочке еще 1 сентября, поэтому сегодня утром пошла встречать ее с уставом. Могла бы обсудить с нами тет-а-тет, а не в окружении других детей.
После того как девочку впустили в класс, родители ушли домой. Позже Ибрагим Давудов вернулся в школу, чтобы лично обсудить с руководством школы, на основании чего утром дочь не впустили на занятия. С директором и завучами не удалось встретиться, так как они оказались заняты. Родителю предложили написать письмо на имя директора.
Редакция 72.RU позвонила в школу
— Девочка заходила, я видела! И сидела на уроке. У вас недостоверная информация, — сообщила секретарь школы.
Известно, что Елена Головчак преподает с 1979 года. Карьеру начинала учителем географии. В 2006 году учебное учреждение победило в конкурсе школ, внедряющих инновационные образовательные программы, а в настоящее время применяет в обучении современные информационные технологии. В 2010 году школу
Стороны договорились?
После всего скандала Ибрагим Давудов встретился с заместителем губернатора по Тюменской области Алексеем Райдером, директором школы и представителем дагестанской диаспоры. Ибрагим Давудов рассказал, что встреча прошла хорошо — проблему решили. Пришли к выводу, что в хиджабе в школу ходить можно, только нужно предупредить директора.
— Пришли к примирению и общему соглашению. Глава департамента образования сказал, что проблем в ношении платков (хиджабов) в Тюменской области нет. Просто заранее нужно предупреждать директоров школ. Хочу поблагодарить всех неравнодушных и всех, кто поддерживал. Наша страна многоконфессиональная и многонациональная. Просьба ко всем: относиться друг к другу с пониманием и уважением, — сказал 72.RU Ибрагим Давудов, отец школьницы.
Позже в информационном центре правительства Тюменской области появился и долгожданный комментарий директора школы.
— Для меня все дети важны. Единая форма появилась неслучайно. Все дети разные, из разных семей, в первую очередь с разным уровнем достатка. Единая форма установлена, чтобы стереть социальные различия между детьми, о которых им еще рано думать. Какую форму можно носить, определяют сами родители, а не администрация: управляющий совет школы и совет родителей. А администрация уже следит за исполнением того, что родители внесли в устав, — рассказала Елена Головчак.
В школе сообщили также, что девочка посещает занятия в прежнем режиме, она успокоилась и не переживает из-за всего случившегося.
Мнение юриста
Семья обратилась за помощью к адвокату Руслану Нагиеву из Казани. Он часто занимается делами, связанными с запретами ношения мусульманской одежды в школах России. Он решил помочь семье из Тюмени. По его мнению, запрет школы носить хиджаб — это нарушение федеральных законов.
— Во-первых, это нарушение Основного закона, Конституции, который гарантирует всем право на получение образования без исключения, вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности. Во-вторых, нарушение права на свободу вероисповедования. В-третьих, федеральное законодательство гарантирует право невмешательства государства в воспитание детей, если это не нарушает прав окружающих. В данном случае, если в семье традиционное мусульманское воспитание, платок на голове девочки прав окружающих не нарушает. Девочка имеет право ходить в платке, потому что у нее в семье принято так, — заявил Нагиев.
Он также указывает, что светский этикет дает право женщине не снимать головной убор в помещении. В качестве примера привел королеву Англии Елизавету, которая никогда не появляется на публике без головного убора.
Скандалы в школах и вузах
В прошлом году в школе
На днях разгорелся другой скандал в студенческом общежитии. Там комендант отказалась впускать студентов с татуировками и цветными волосами. В 2019 году родители выступили против директора, который обижал и унижал детей.