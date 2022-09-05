«Россия 1» пустит в эфир гранд-шоу с учителями. Это поручение Путина

Телеканал «Россия 1» готовит телешоу, которое, как заявляют авторы, было создано по поручению Владимира Путина. Телешоу «Классная тема!» посвящено работе учителей — участники смогут продемонстрировать возможности и достижения современной педагогики. Они будут соревноваться за главный приз — собственную авторскую программу на «России 1».



Всего на участие в шоу поступило шесть тысяч заявок от педагогов из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. Несколько недель экспертная комиссия Минпросвещения изучала анкеты и видеовизитки учителей и пропустила в полуфинал только 35 человек. Среди них есть как молодые учителя, так и педагоги со стажем, работающие в школах и преподающие русский язык, литературу, биологию, химию, математику, физику, географию, историю. Некоторые из них уже ведут авторские программы на региональных телеканалах, другие участвуют различных федеральных проектах — «Воспитать человека», «Большая перемена» и прочих.

